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У Росії стверджують, що "не поступляться" Україні у жодному переговорному пункті

Світлана КізіловаСереда, 9 березня 2022, 19:32

Представник російської делегації заявив, нібито РФ не поступиться українській стороні у жодному переговорному пункті. Про це він сказав 9 березня, через день після того, як у Путіна у переліку вимог до Києва зникла деукраїнізація, яку вони називають "денацифікацією".

Джерело: ТАСС із посиланням на члена російської делегації на переговорах з Києвом, голову комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леоніда Слуцького

Деталі: Слуцький зазначив, що переговори відбуваються для того, щоб дійти згоди щодо ключових питань: військових, політичних, гуманітарних. Він додав, що російська делегація "не поступиться жодним переговорним пунктом".

Передісторія: Росія 8 березня повідомила Україні, що нібито може припинити війну будь-якої миті, якщо Київ виконає "умови" Москви.

Спікер Володимира Путіна Пєсков говорив наступне: "(Українці) повинні внести поправки до своєї Конституції, відповідно до яких Україна відкине будь-яку мету увійти до будь-якого блоку. Ми також говорили з приводу того, що вони мають визнати, що Крим – російська територія, та що вони мають визнати Донецьк і Луганськ як незалежні держави. І це все". Таким чином, з вимог зникло слово "денацифікація", яке раніше звучало в кожній заяві.

Нагадаємо:

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив про стримані очікування від зустрічі з російським колегою Сергеєм Лавровим, що має відбутися 10 березня у Туреччині.

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Теми: РосіявійнаУкраїна
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