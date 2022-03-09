Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії стверджують, що "не поступляться" Україні у жодному переговорному пункті

Світлана КізіловаСереда, 9 березня 2022, 18:32

Представник російської делегації заявив, нібито РФ не поступиться українській стороні у жодному переговорному пункті. Про це він сказав 9 березня, через день після того, як у Путіна у переліку вимог до Києва зникла деукраїнізація, яку вони називають "денацифікацією".

Джерело: ТАСС із посиланням на члена російської делегації на переговорах з Києвом, голову комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леоніда Слуцького

Деталі: Слуцький зазначив, що переговори відбуваються для того, щоб дійти згоди щодо ключових питань: військових, політичних, гуманітарних. Він додав, що російська делегація "не поступиться жодним переговорним пунктом".

Реклама:

Передісторія: Росія 8 березня повідомила Україні, що нібито може припинити війну будь-якої миті, якщо Київ виконає "умови" Москви.

Спікер Володимира Путіна Пєсков говорив наступне: "(Українці) повинні внести поправки до своєї Конституції, відповідно до яких Україна відкине будь-яку мету увійти до будь-якого блоку. Ми також говорили з приводу того, що вони мають визнати, що Крим – російська територія, та що вони мають визнати Донецьк і Луганськ як незалежні держави. І це все". Таким чином, з вимог зникло слово "денацифікація", яке раніше звучало в кожній заяві.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив про стримані очікування від зустрічі з російським колегою Сергеєм Лавровим, що має відбутися 10 березня у Туреччині.

Теми: РосіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Росія
Росіяни та білоруси не зможуть виступати на Азійських іграх-2023
УП отримала відео ураження Іл-76 на аеродромі у Пскові
Китай не пускає російських туристів всупереч домовленостям про безвіз
Останні новини
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
Усі новини...
Реклама: