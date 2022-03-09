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В окупованому Бердянську мешканцям обіцяють російські паспорти і списання боргів

"Українська правда"Середа, 9 березня 2022, 19:25
В окупованому Бердянську мешканцям обіцяють російські паспорти і списання боргів
Мітинг за Україну в БЕРДЯНСЬКУ 28 ЛЮТОГО, СКРИНШОТ ВІДЕО

В окупованому Росією Бердянську по радіо оголошують, що через два дні мешканці зможуть отримати російські паспорти.

Джерело: місцевий мешканець Бердянська у коментарі УП, джерела УП у Мелітополі

Деталі: Також окупанти обіцяють списати мешканцям Бердянська всі борги за комунальні послуги.

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Крім того, по радіо грає російський гімн і подається інформація пропагандистів.

Також, як стало відомо "Українській правді", у Мелітополі окупанти оголошують по радіо про початок посівної кампанії і про те, що аграрії матимуть доступ на російський ринок.

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Разом з тим, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що в Бердянську журналістів під дулами автоматів змушують транслювати по радіо російську пропаганду.

"Журналістів у Бердянську змушують, щоб вони по радіо російську пропаганду вели. Під дулами автоматів. Переписали їхні адреси, їхніх родичів адресі, і змушують їх всяку фігню випускати в ефір", - сказав Старух.

Він також повідомив, що в Мелітополі росіяни організовували постановочну роздачу гуманітарної допомоги.

"Возять гумдопомогу, ніхто не прийшов – є два автобуси з черговими бабусями, які вийшли, отримали, розказали, як добре в Росії, і це зняли й показують на своє телебачення. Це в Мелітополі таке було, зокрема", - розповів голова ОВА.

Що передувало: 28 лютого російські окупаційні війська тимчасово захопили район міста Бердянськ на березі Азовського моря. У Бердянську щодня відбуваються проукраїнські мітинги.

Теми: БердянськМелітопольвійна
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