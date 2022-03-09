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Прем'єр Чехії після нальоту на Маріуполь: буде ще більша ізоляція РФ

Середа, 9 березня 2022, 21:18

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що після авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі неминуча подальша міжнародна ізоляція Росії.

Про це Фіала написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Російський наліт на Маріуполь, внаслідок якого постраждали пологовий будинок та дитяча лікарня, не можна не назвати нічим іншим, ніж воєнним злочином. Владімір Путін вбиває безневинних жінок та дітей, що не може не призвести до ще більшої міжнародної ізоляції Росії", - заявив Томаш Фіала.

Як повідомляла "Українська правда", близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

Міська влада повідомляє, що за увесь час облоги загинули близько 1300 цивільних громадян. 

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Теми: ЧехіяРосіясанкціїМаріуполь
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