Загарбники авіаударом знищили дитячу лікарню в Маріуполі

Російські окупанти скинули з літаків декілька бомб по дитячій лікарні в Маріуполі, вщент зруйнувавши корпуси закладу.

Джерело: twitter-сторінка президента Володимира Зеленського, Маріупольська міська рада

Деталі: Місцева влада уточнює кількість постраждалих дітей внаслідок авіаудару окупантів.

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Із відео, які поширили в міськраді, видно, що приміщення лікарні зруйноване.

На місці вибуху однієї з бомб утворилася глибока вирва в землі.

Очевидці з місця події твердять, що епіцентр вибухів був у подвір'ї між корпусами пологового будинку та педіатричного відділення.

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Невдовзі на обстріл лікарні відреагував президент Зеленський, який назвав це "звірством" окупантів. Він закликав не ігнорувати терор та закрити небо над Україною, аби врятувати життя мирних людей.

За його словами, під завали в будівлі є діти й дорослі.

Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність. pic.twitter.com/xEFndMPqPK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

🤬 Російськи окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню у Маріуполі.



Руйнування колосальні. Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйнований. Інформація щодо постраждалих дітей уточнюється. pic.twitter.com/zlKJLaUhQx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 9, 2022

Вирва, що утворилась внаслідок вибуху однієї з бомб окупантів поблизу лікарні Фото: маріупольська міськрада

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