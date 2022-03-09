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Загарбники авіаударом знищили дитячу лікарню в Маріуполі

Денис КарловськийСереда, 9 березня 2022, 15:57
Загарбники авіаударом знищили дитячу лікарню в Маріуполі
понівечений корпус лікарні. скрншот відео маріупольської міськради

Російські окупанти скинули з літаків декілька бомб по дитячій лікарні в Маріуполі, вщент зруйнувавши корпуси закладу. 

Джерело: twitter-сторінка президента Володимира Зеленського, Маріупольська міська рада

Деталі: Місцева влада уточнює кількість постраждалих дітей внаслідок авіаудару окупантів.

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Із відео, які поширили в міськраді, видно, що приміщення лікарні зруйноване. 

На місці вибуху однієї з бомб утворилася глибока вирва в землі. 

Очевидці з місця події твердять, що епіцентр вибухів був у подвір'ї між корпусами пологового будинку та педіатричного відділення.

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Невдовзі на обстріл лікарні відреагував президент Зеленський, який назвав це "звірством" окупантів. Він закликав не ігнорувати терор та закрити небо над Україною, аби врятувати життя мирних людей.

За його словами, під завали в будівлі є діти й дорослі.

Вирва, що утворилась внаслідок вибуху однії з бомб окупантів поблизу лікарні
Вирва, що утворилась внаслідок вибуху однієї з бомб окупантів поблизу лікарні
Фото: маріупольська міськрада

Передісторія:

  • Маріуполь перебуває під постійними обстрілами авіації та артилерії російських окупаційних військ. Понад тиждень окупанти тримають місто в оточенні та зривають усі спроби евакуювати мирних мешканців через "гуманітарні коридори".
  • Представники України подали офіційний позов до Міжнародного суду ООН щодо вчинення російськими окупаційними військами воєнних злочинів проти цивільного населення, зокрема знищення лікарень, шкіл, дитячих садків тощо.

Теми: МаріупольРосіявійнадіти
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