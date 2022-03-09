У блокадному Маріуполі загинуло 1300 мирних мешканців – радник мера

За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, за час блокади міста російськими окупантами загинуло близько 1300 мирних мешканців.

Джерело: facebook-сторінка Андрющенка

Пряма мова Андрющенка: "Попередньо за період блокадного геноциду російської федерації вже загинуло 1300 маріупольців.

Будемо боротись за кожного.

Стоїмо".

Деталі: Андрющенко сказав, що російські окупаційні війська не припиняють обстріли з авіації та артилерії.

Крім того, він сказав, що окупанти затягують узгодження маршруту для конвоїв з гуманітарною допомогою для мирного населення.

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