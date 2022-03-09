У блокадному Маріуполі загинуло 1300 мирних мешканців – радник мера
Середа, 9 березня 2022, 17:53
За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, за час блокади міста російськими окупантами загинуло близько 1300 мирних мешканців.
Джерело: facebook-сторінка Андрющенка
Пряма мова Андрющенка: "Попередньо за період блокадного геноциду російської федерації вже загинуло 1300 маріупольців.
Будемо боротись за кожного.
Стоїмо".
Деталі: Андрющенко сказав, що російські окупаційні війська не припиняють обстріли з авіації та артилерії.
Крім того, він сказав, що окупанти затягують узгодження маршруту для конвоїв з гуманітарною допомогою для мирного населення.
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Передісторія:
- Близько 16:30 9 березня російські загарбники скинули декілька потужних бомб із літаків на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.
- Маріуполь перебуває під постійними обстрілами авіації та артилерії російських окупаційних військ. Понад тиждень окупанти тримають місто в оточенні та зривають усі спроби евакуювати мирних мешканців через "гуманітарні коридори".
- Представники України подали офіційний позов до Міжнародного суду ООН щодо вчинення російськими окупаційними військами воєнних злочинів проти цивільного населення, зокрема знищення лікарень, шкіл, дитячих садків тощо.
- 8 березня окупанти запропонували жителям Маріуполя евакуюватися під дулами їхніх автоматів до Ростова-на-Дону в РФ.