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У "Дії" з’явиться новий документ замість паспорта

Катерина ТищенкоСереда, 9 березня 2022, 21:45
У Дії з’явиться новий документ замість паспорта
фото: Дія

У застосунку "Дія" з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент.

Джерело: звернення прем’єра Дениса Шмигаля, повідомляє сайт Кабміну

Дослівно: "Війна застала українців зненацька, багато людей залишились без документів. Тому в "Дії" також з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент".

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Деталі: За словами Шмигаля, новий документ буде дуже гнучкий: міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото.

Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах.

єДокумент автоматично буде доступний всім користувачам "Дії".

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Теми: ДіяКабінет міністрівШмигаль
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