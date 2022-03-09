У "Дії" з’явиться новий документ замість паспорта

У застосунку "Дія" з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент.

Джерело: звернення прем’єра Дениса Шмигаля, повідомляє сайт Кабміну

Дослівно: "Війна застала українців зненацька, багато людей залишились без документів. Тому в "Дії" також з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент".

Деталі: За словами Шмигаля, новий документ буде дуже гнучкий: міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото.

Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах.

єДокумент автоматично буде доступний всім користувачам "Дії".