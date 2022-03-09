У "Дії" з’явиться новий документ замість паспорта
Середа, 9 березня 2022, 21:45
У застосунку "Дія" з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент.
Джерело: звернення прем’єра Дениса Шмигаля, повідомляє сайт Кабміну
Дослівно: "Війна застала українців зненацька, багато людей залишились без документів. Тому в "Дії" також з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент".
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Деталі: За словами Шмигаля, новий документ буде дуже гнучкий: міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото.
Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах.
єДокумент автоматично буде доступний всім користувачам "Дії".
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