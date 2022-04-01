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Російські військові випускають жителів Мелітополя лише у Крим – мер

Ірина БалачукП'ятниця, 1 квітня 2022, 10:59
Російські військові випускають жителів Мелітополя лише у Крим – мер
Українські евакуаційні автобуси у Мелітополі. Фото з Telegram Мелітопольського району

Станом на 1 квітня в окупованому Мелітополі залишається близько 70-75 тисяч жителів, люди хочуть евакуюватися з міста, але російські окупанти вільно випускають їх тільки у Крим.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Федорова: "Ситуація у місті досить тяжка, тому що є геноцид. Коли рашисти не змогли отримати підтримку громадян, вони прийняли для себе рішення робити якнайгірше для наших громадян.  

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За моїми оцінками, близько 70 -75 тисяч людей наразі залишаються на території Мелітополя. Окупанти роблять все, щоб люди не виїжджали з міста. Ми розуміємо, що їм потрібні заручники.

Усіх відпускають лише на Крим. Кажуть, що туди можна доїхати без проблем, але наші люди не хочуть їхати в Крим. Вони хочуть їхати в Україну".  

Деталі: За словами мера, наразі у Мелітополі збирається евакуаційна колона біля пожежної частини, і є надія, що близько 1,5-2 тисяч громадян 1 квітня зможуть евакуюватися з Мелітополя до Запоріжжя.

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Федоров нагадав, що раніше дорога із Запоріжжя до Мелітополя займала 1 годину, а нині через окупантів займає 2 доби. Росіяни навмисно все затримують, щоб не випускати людей і якомога більше окупувати місто.

Мер також додав, що триває постійний терор всіх громадян, зокрема, вчителів, оскільки загарбники хотіли відновити навчальний процес з 4 квітня.

Федоров підкреслив, що вчителі відмовляються співпрацювати з окупантами – станом на 31 березня директори усіх шкіл міста написали заяви на звільнення.

Мер Мелітополя також додав, що наразі у полоні загарбників перебувають 29 мерів, заступників міських голів і депутатів. Також серед полонених – сотні мирних громадян.

Також він повідомив, що до окупованого Мелітополя росіяни проводять із Криму свою лінію інтернету.

Теми: МелітопольвійнаокупаціяКрим
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