Російські військові випускають жителів Мелітополя лише у Крим – мер
Станом на 1 квітня в окупованому Мелітополі залишається близько 70-75 тисяч жителів, люди хочуть евакуюватися з міста, але російські окупанти вільно випускають їх тільки у Крим.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону
Пряма мова Федорова: "Ситуація у місті досить тяжка, тому що є геноцид. Коли рашисти не змогли отримати підтримку громадян, вони прийняли для себе рішення робити якнайгірше для наших громадян.
За моїми оцінками, близько 70 -75 тисяч людей наразі залишаються на території Мелітополя. Окупанти роблять все, щоб люди не виїжджали з міста. Ми розуміємо, що їм потрібні заручники.
Усіх відпускають лише на Крим. Кажуть, що туди можна доїхати без проблем, але наші люди не хочуть їхати в Крим. Вони хочуть їхати в Україну".
Деталі: За словами мера, наразі у Мелітополі збирається евакуаційна колона біля пожежної частини, і є надія, що близько 1,5-2 тисяч громадян 1 квітня зможуть евакуюватися з Мелітополя до Запоріжжя.
Федоров нагадав, що раніше дорога із Запоріжжя до Мелітополя займала 1 годину, а нині через окупантів займає 2 доби. Росіяни навмисно все затримують, щоб не випускати людей і якомога більше окупувати місто.
Мер також додав, що триває постійний терор всіх громадян, зокрема, вчителів, оскільки загарбники хотіли відновити навчальний процес з 4 квітня.
Федоров підкреслив, що вчителі відмовляються співпрацювати з окупантами – станом на 31 березня директори усіх шкіл міста написали заяви на звільнення.
Мер Мелітополя також додав, що наразі у полоні загарбників перебувають 29 мерів, заступників міських голів і депутатів. Також серед полонених – сотні мирних громадян.
Також він повідомив, що до окупованого Мелітополя росіяни проводять із Криму свою лінію інтернету.