Повертатися у Бучу поки небезпечно – представники міськради
Буча під Києвом ще не звільнена від російських військових – повертатися в неї небезпечно, у місті багато мін та розтяжок, можуть залишатися диверсанти.
Джерело: секретар Бучанської міськради Тарас Шаправський і депутатка міськради від "Євросолідарності" Катерина Українцева
Пряма мова Шаправського: Місто Буча залишається небезпечним напрямком, воно поки що окуповане. Є перевірена інформація від наших Збройних сил, від нашого Головного управління розвідки про те, що бронетехніка рашистів і значна частина сил виведена, проте залишається велика кількість диверсійних груп і російських військових, переодягнених в цивільне.
Тому на сьогодні повертатися в місто Буча небезпечно. І така ситуація буде навіть після звільнення Бучі – до місяця часу ми прогнозуємо, оскільки заміновано великі території, будинки, адміністративні будівлі, покинута військова техніка і навіть тіла загиблих.
Деталі: Шаправський закликав тих, хто залишається в Бучі: не підходьте до незнайомих предметів, не ходіть по лісосмугах, не підходьте до покинутої техніки, не підходьте до тіл загиблих.
Решту він закликав почекати з поверненням, бо місто ще не звільнене: повертатися до нього не можна.
Про це ж сказала і депутатка Українцева. Вона закликала чекати повідомлень ЗСУ про звільнення й інформації ДСНС про розмінування Бучі.
Депутатка наголосила, що в місті є багато мін і розтяжок, напередодні в Бучу заїхало авто і підірвалося. Також у місті можуть бути засідки диверсантів.
Українцева припустила, що за 2-3 дні Бучу можуть "зачистити".
Але навіть у такому випадку ворог може повернутися після перегрупування.
Цьому передувало: 28 березня стало відомо, що сусідній до Бучі Ірпінь звільнено від російських окупантів. Однак повертатися туди не можна щонайменше місяць, повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин