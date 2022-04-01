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Повертатися у Бучу поки небезпечно – представники міськради

Олена РощінаП'ятниця, 1 квітня 2022, 11:34

Буча під Києвом ще не звільнена від російських військових – повертатися в неї небезпечно, у місті багато мін та розтяжок, можуть залишатися диверсанти.

Джерело: секретар Бучанської міськради Тарас Шаправський і депутатка міськради від "Євросолідарності" Катерина Українцева

Пряма мова Шаправського: Місто Буча залишається небезпечним напрямком, воно поки що окуповане. Є перевірена інформація від наших Збройних сил, від нашого Головного управління розвідки про те, що бронетехніка рашистів і значна частина сил виведена, проте залишається велика кількість диверсійних груп і російських військових, переодягнених в цивільне.

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Тому на сьогодні повертатися в місто Буча небезпечно. І така ситуація буде навіть після звільнення Бучі – до місяця часу ми прогнозуємо, оскільки заміновано великі території, будинки, адміністративні будівлі, покинута військова техніка і навіть тіла загиблих.

Деталі: Шаправський закликав тих, хто залишається в Бучі: не підходьте до незнайомих предметів, не ходіть по лісосмугах, не підходьте до покинутої техніки, не підходьте до тіл загиблих. 

Решту він закликав почекати з поверненням, бо місто ще не звільнене: повертатися до нього не можна.

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Про це ж сказала і депутатка Українцева. Вона закликала чекати повідомлень ЗСУ про звільнення й інформації ДСНС про розмінування Бучі.

Депутатка наголосила, що в місті є багато мін і розтяжок, напередодні в Бучу заїхало авто і підірвалося. Також у місті можуть бути засідки диверсантів. 

Українцева припустила, що за 2-3 дні Бучу можуть "зачистити". 

Але навіть у такому випадку ворог може повернутися після перегрупування.

Цьому передувало: 28 березня стало відомо, що сусідній до Бучі Ірпінь звільнено від російських окупантів. Однак повертатися туди не можна щонайменше місяць, повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин 

Теми: Київська областьвійна
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