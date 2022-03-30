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До Ірпеня не можна буде повернутися щонайменше місяць – мер

Катерина ТищенкоСереда, 30 березня 2022, 16:39
До Ірпеня не можна буде повернутися щонайменше місяць – мер
Олександр Маркушин, скріншот відео

Протягом щонайменше місяця мешканцям звільненого Ірпеня на Київщині не можна повертатися до своїх домівок.

Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин на брифінгу в українському Медіацентрі

Пряма мова: "Хочу звернутися до наших містян. Не повертаємося поки в місто, це небезпечно. Я скажу, коли повернутися. Але в найближчий місяць точно повертатися не можна".

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"Дайте нам час впоратися з ворогом. Не буває вільного Ірпеня без вільної Бучі, Ворзеля та Гостомеля. Бо звідти йдуть на нас обстріли. Коли ми звільнимо ці міста, нам буде легше працювати над відновленням нашого міста".

Деталі: Мер попередив, що в місті діє суворий пропускний режим, і він не пускатиме туди мешканців, щоб не наражати їх на небезпеку.

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Коли в місті стане безпечно, міська влада має ще відновити критичну інфраструктуру.

Маркушин повідомив, що Ірпінь на 100% перебуває під контролем українських військових, але постійно зазнає обстрілів.

"Нас постійно обстрілюють з районів Бучі, Ворзеля. Ірпінь страждає від обстрілів "Градів", мінометів, від важкої артилерії, частково нас обстрілюють з танків і стрілецької зброї", - сказав він.

Мер уточнив, що російські війська обстрілюють все місто, але особливо частину району Синергії, Стоянки, Романівки і СМУ.

"Що було зрозуміло: район з напрямку Ворзеля, район з напрямку Житомирської траси, романівський напрямок і напрямок з Гостомеля. Бо та територія окупована тимчасово російськими військами", - пояснив він.

Мер також повідомив, що російськими окупантами були частково заміновані парки міста, але їх уже розміновано. Тепер українські фахівці перевіряють ліси поблизу.

За словами Маркушина, в Ірпені лишається близько 3,5 тисяч мешканців. Але їх може бути більше, оскільки зараз перевіряються підвали на території, що була захоплена російськими військами.

Що передувало: 28 березня стало відомо про звільнення Ірпеня від російських загарбників.

Теми: Ірпіньвійна
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