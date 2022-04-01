Під Бєлгородом заявили про новий снаряд "з боку України"
П'ятниця, 1 квітня 2022, 14:20
Російські прокремлівські ЗМІ повідомляють, що на Бєлгородщині впав снаряд, "випущений з боку України".
Деталі: ЗМІ заявили, що "випущений з боку України снаряд" впав у селі Микільське Бєлгородської області, жертв та руйнувань немає.
У місцевому МНС заявили, що "було чути хлопок, інших даних немає".
Передісторія:
- Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.
- Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вибух на нафтобазі у Бєлгороді не сприяє створенню комфортних умов для продовження переговорів.