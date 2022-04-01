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Під Бєлгородом заявили про новий снаряд "з боку України"

Роман ПетренкоП'ятниця, 1 квітня 2022, 14:20
Під Бєлгородом заявили про новий снаряд з боку України

Російські прокремлівські ЗМІ повідомляють, що на Бєлгородщині впав снаряд, "випущений з боку України".

Джерело: ТАСС, РБК

Деталі: ЗМІ заявили, що "випущений з боку України снаряд" впав у селі Микільське Бєлгородської області, жертв та руйнувань немає.

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У місцевому МНС заявили, що "було чути хлопок, інших даних немає".

 

Передісторія:

  • Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.
  • Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вибух на нафтобазі у Бєлгороді не сприяє створенню комфортних умов для продовження переговорів.

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Теми: Росіяпровокаціїпропагандавійна
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