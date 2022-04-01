Під Бєлгородом заявили про новий снаряд "з боку України"

Російські прокремлівські ЗМІ повідомляють, що на Бєлгородщині впав снаряд, "випущений з боку України".

Джерело: ТАСС, РБК

Деталі: ЗМІ заявили, що "випущений з боку України снаряд" впав у селі Микільське Бєлгородської області, жертв та руйнувань немає.

У місцевому МНС заявили, що "було чути хлопок, інших даних немає".

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