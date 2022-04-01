Міноборони про пожежі в російському Бєлгороді: Україна не несе відповідальність за всі катастрофи РФ
Україна не несе відповідальності за всі катастрофи чи події, що відбуваються на території РФ зокрема щодо пожежі на нафтобазі у Бєлгороді.
Джерело: спікер міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу в українському медіа-центрі 1 квітня, відповідаючи на запитання ЗМІ
Пряма мова: "Я хочу наголосити на тому, що станом на сьогоднішній день українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України.
І це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки, за всі катастрофи та всі події, що відбуваються на території РФ.
Ми не вперше бачимо такі звинувачення. Тому я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати".
Деталі: На уточнююче запитання журналістів Мотузяник сказав, що дав вичерпну відповідь і не має що додати.
Передісторія:
- Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.
- Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вибух на нафтобазі у Бєлгороді не сприяє створенню комфортних умов для продовження переговорів.