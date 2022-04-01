Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони про пожежі в російському Бєлгороді: Україна не несе відповідальність за всі катастрофи РФ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 квітня 2022, 16:20
ФОТО РИА НОВОСТИ

Україна не несе відповідальності за всі катастрофи чи події, що відбуваються на території РФ зокрема щодо пожежі на нафтобазі у Бєлгороді.

Джерело: спікер міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу в українському медіа-центрі 1 квітня, відповідаючи на запитання ЗМІ

Пряма мова: "Я хочу наголосити на тому, що станом на сьогоднішній день українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України.

І це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки, за всі катастрофи та всі події, що відбуваються на території РФ.

Ми не вперше бачимо такі звинувачення. Тому я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати".

Деталі: На уточнююче запитання журналістів Мотузяник сказав, що дав вичерпну відповідь і не має що додати.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.
  • Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вибух на нафтобазі у Бєлгороді не сприяє створенню комфортних умов для продовження переговорів.

Теми: війнаРосіяМіноборони
Головне сьогодні

Харків добре підготовлений до оборони – Терехов заспокоїв українців

Відкат росіян до кордонів 24 лютого буде перемогою на сьогодні – Зеленський

відеоЧерез обстріли окупантів усіх дорослих тварин присплять в екопарку Харкова

відеоЖителі Києва почали провертатись додому, влада каже – варто почекати

Зеленський: Орбану доведеться обрати між Росією та іншим світом

Зеленський пояснив, навіщо після звірств у Бучі вести переговори з РФ

Усі новини...
війна
Окупанти 1 квітня призначили гауляйтерів ватажками захопленої Каховки
Тенісист і теробороновець Стаховський: Міг не їхати, але якби не повернувся в Україну, то що б я сказав своїм дітям?
Ердоган скаже Путіну, що потрібні рішення щодо Криму та Донбасу
Останні новини
15:42
фотоПутін замість Гітлера: українські митці адаптували плакати часів Другої світової
15:39
Держпродспоживслужба: є суттєве підвищення цін майже на всі соціально значущі продтовари
15:31
У Будапешті вандали розмалювали написами виставку про війну в Україні
15:20
У РФ пожалілись на недоотримані нафтодолари
15:20
Харків добре підготовлений до оборони – Терехов заспокоїв українців
15:14
Маск вперше очолив щорічний рейтинг багатіїв від Forbes
15:13
ВІДЕОКім оприлюднив відео, як російський снаряд влучив по дитячій лікарні
15:08
Зеленський чекає відповідей про гарантії безпеки і відкидає "пакетні" угоди з РФ
15:01
Іспанія видворить 25 російських дипломатів після звірств у Бучі
14:59
Зустріч Зеленського та Путіна можлива, але після погодження документа – Пєсков
Усі новини...