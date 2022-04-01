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Міноборони про пожежі в російському Бєлгороді: Україна не несе відповідальність за всі катастрофи РФ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 квітня 2022, 16:20
Міноборони про пожежі в російському Бєлгороді: Україна не несе відповідальність за всі катастрофи РФ
ФОТО РИА НОВОСТИ

Україна не несе відповідальності за всі катастрофи чи події, що відбуваються на території РФ зокрема щодо пожежі на нафтобазі у Бєлгороді.

Джерело: спікер міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу в українському медіа-центрі 1 квітня, відповідаючи на запитання ЗМІ

Пряма мова: "Я хочу наголосити на тому, що станом на сьогоднішній день українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України.

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І це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки, за всі катастрофи та всі події, що відбуваються на території РФ.

Ми не вперше бачимо такі звинувачення. Тому я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати".

Деталі: На уточнююче запитання журналістів Мотузяник сказав, що дав вичерпну відповідь і не має що додати.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.
  • Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вибух на нафтобазі у Бєлгороді не сприяє створенню комфортних умов для продовження переговорів.

Теми: війнаРосіяМіноборони
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