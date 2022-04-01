РФ заявляє, що нафтобазу Бєлгорода розбомбили українські вертольоти. В Україні це спростували

Міноборони РФ заявило, що авіаудару по нафтобазі у російському Бєлгороді здійсили два українські вертольоти Мі-24, хоча у перші дні війни російське відомство повідомляло, що знищило всю українську авіацію.

Джерело: Міноборони Росії, яке цитують прокремлівські ЗМІ

Дослівно: "1 квітня близько 5 години ранку по московського часу 2 українські вертольоти Мі-24 на гранично малій висоті ввійшли в повітряний простір Російської Федерації.

Українські вертольоти завдали ракетного удару по розташованому на околиці Бєлгорода цивільному об'єкту зберігання нафтопродуктів. Внаслідок влучення ракет окремі резервуари були пошкоджені і зайнялися".

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