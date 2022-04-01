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РФ заявляє, що нафтобазу Бєлгорода розбомбили українські вертольоти. В Україні це спростували

Альона Мазуренко П'ятниця, 1 квітня 2022, 19:27
РФ заявляє, що нафтобазу Бєлгорода розбомбили українські вертольоти. В Україні це спростували

Міноборони РФ заявило, що авіаудару по нафтобазі у російському Бєлгороді здійсили два українські вертольоти Мі-24, хоча у перші дні війни російське відомство повідомляло, що знищило всю українську авіацію. 

Джерело: Міноборони Росії, яке цитують прокремлівські ЗМІ 

Дослівно: "1 квітня близько 5 години ранку по московського часу 2 українські вертольоти Мі-24 на гранично малій висоті ввійшли в повітряний простір Російської Федерації.

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Українські вертольоти завдали ракетного удару по розташованому на околиці Бєлгорода цивільному об'єкту зберігання нафтопродуктів. Внаслідок влучення ракет окремі резервуари були пошкоджені і зайнялися".

Передісторія:

  • Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.
  • Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.
  • У Міноборони України відповіли, що Україна не несе відповідальності за всі катастрофи чи події, що відбуваються на території РФ, зокрема щодо пожежі на нафтобазі у Бєлгороді.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вибух на нафтобазі у Бєлгороді не сприяє створенню комфортних умов для продовження переговорів.

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Теми: РосіяпожежавійнаМіноборони
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