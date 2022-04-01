Путін не відкладає плани по знищенню України, попереду багато боїв – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що президент Росії Володимир Путін все ще мріє знищити Україну і хоче "парад" 9 травня, за словами Данілова, попереду ще багато боїв.

Джерело: Данілов в ефірі українського телебачення

Пряма мова: "Путін не відкладає питання по знищенню нашої держави. Він зараз переформатовує свої війська, щоб далі завдавати ударів по нашій країні. Не радійте, що нібито хтось їх добровільно покидає.

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Це робота нашої армії, коли ми звільняємо наші міста, за кожним таким звільненням – гибель наших хлопців і дівчат, які боронять нашу країну. Тому, я би не казав, що вони кудись "тікають" - це дуже для нас дорого коштує. Усі ці їхні відходи. Вони на сьогодні мають велике бажання переформатуватися.

Звичайно, їм треба перемоги. У них є сакральний день "9 травня". І до цього дня Путін ставить задачу завершити парадом цю війну. У нас попереду багато боїв. Не треба розслаблятися. Ситуація сьогодні не є такою радісною, як нам би хотілося".

Деталі: Головним гарантом безпеки України Данілов назвав Збройні сили.

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За його словами, усі гауляйтери і колаборанти, які співпрацюють із Росією, будуть відповідати перед українським суспільством і законом.

Він зазначив, що багато таких державних зрадників не пішли на співпрацю, а втекли з України.

Секретар РНБО додав, що якби Росія знала, що таке чесний референдум, то Ічкерія уже б давно була незалежною.

Данілов також зазначив, що не розуміє позиції Грузії, яка, за його словами, чекає, щоб українці воювали за них, щоб грузини відновили свою територіальну цілісність.