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Путін не відкладає плани по знищенню України, попереду багато боїв – Данілов

Мазуренко Альона П'ятниця, 1 квітня 2022, 20:49

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що президент Росії Володимир Путін все ще мріє знищити Україну і хоче "парад" 9 травня, за словами Данілова, попереду ще багато боїв.

Джерело: Данілов в ефірі українського телебачення

Пряма мова: "Путін не відкладає питання по знищенню нашої держави. Він зараз переформатовує свої війська, щоб далі завдавати ударів по нашій країні. Не радійте, що нібито хтось їх добровільно покидає.

Це робота нашої армії, коли ми звільняємо наші міста, за кожним таким звільненням – гибель наших хлопців і дівчат, які боронять нашу країну. Тому, я би не казав, що вони кудись "тікають" - це дуже для нас дорого коштує. Усі ці їхні відходи. Вони на сьогодні мають велике бажання переформатуватися.

Звичайно, їм треба перемоги. У них є сакральний день "9 травня". І до цього дня Путін ставить задачу завершити парадом цю війну. У нас попереду багато боїв. Не треба розслаблятися. Ситуація сьогодні не є такою радісною, як нам би хотілося".

Деталі: Головним гарантом безпеки України Данілов назвав Збройні сили.

За його словами, усі гауляйтери і колаборанти, які співпрацюють із Росією, будуть відповідати перед українським суспільством і законом.

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Він зазначив, що багато таких державних зрадників не пішли на співпрацю, а втекли з України.

Секретар РНБО додав, що якби Росія знала, що таке чесний референдум, то Ічкерія уже б давно була незалежною.

Данілов також зазначив, що не розуміє позиції Грузії, яка, за його словами, чекає, щоб українці воювали за них, щоб грузини відновили свою територіальну цілісність.

Теми: ДаніловРНБОУкраїнаРосія
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