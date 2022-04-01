Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни відвели від Києва 20% підрозділів – голова ВА

Катерина ТищенкоП'ятниця, 1 квітня 2022, 21:52
Росіяни відвели від Києва 20% підрозділів – голова ВА
Микола Жирнов, фото: Військова адміністрація Києва

Російські війська відвели від Києва близько 20% своїх підрозділів.

Джерело: голова Військової адміністрації Києва Микола Жирнов, повідомляє Telegram адміністрації

Дослівно: "Близько 20% своїх підрозділів ворог відвів від столиці".

Реклама:

Деталі: Жирнов також повідомив, що противник на жодному напрямку не досягнув своєї мети.

Водночас, за його словами, росіяни продовжують ракетні удари по позиціях українських військ та інфраструктурі міста, тому небезпека для населення залишається.

Що передувало: Британська розвідка зранку 1 квітня, що Україна продовжує проводити успішні, але обмежені контратаки на схід та північний схід від Києва.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас високопоставлений представник Пентагону, коментуючи у четвер відведення російських військ на позиції на північ і схід від української столиці, заявив, що Київ, як і раніше, перебуває в небезпеці і авіаудари продовжуються. 

Теми: КиїввійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
Київ
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
У центрі Києва родичі зниклих та полонених вийшли на акцію
Доступ до укриттів в освітянських закладах Києва буде цілодобовим – Кличко
Останні новини
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
Усі новини...
Реклама: