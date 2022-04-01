Росіяни відвели від Києва 20% підрозділів – голова ВА

Російські війська відвели від Києва близько 20% своїх підрозділів.

Джерело: голова Військової адміністрації Києва Микола Жирнов, повідомляє Telegram адміністрації

Дослівно: "Близько 20% своїх підрозділів ворог відвів від столиці".

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Деталі: Жирнов також повідомив, що противник на жодному напрямку не досягнув своєї мети.

Водночас, за його словами, росіяни продовжують ракетні удари по позиціях українських військ та інфраструктурі міста, тому небезпека для населення залишається.

Що передувало: Британська розвідка зранку 1 квітня, що Україна продовжує проводити успішні, але обмежені контратаки на схід та північний схід від Києва.

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Водночас високопоставлений представник Пентагону, коментуючи у четвер відведення російських військ на позиції на північ і схід від української столиці, заявив, що Київ, як і раніше, перебуває в небезпеці і авіаудари продовжуються.