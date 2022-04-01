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Кулеба ухилився від відповіді, чи Україна бомбила Бєлгород

"Європейська правда"П'ятниця, 1 квітня 2022, 23:40
Кулеба ухилився від відповіді, чи Україна бомбила Бєлгород
Дмитро Кулеба, фото Радіо Свобода

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що не може визначити по відео, чи були українськими гелікоптери, які завдали ракетного удару по нафтобазі у російському місті Бєлгород.

Про це він заявив в інтерв'ю кореспондентці CNN Крістіан Аманпур, пише "Європейська правда".

"Я бачив відео, але якість для мене недостатня, щоб ідентифікувати, чи були це українські гелікоптери або ні", - сказав Кулеба.

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Аманпур запитала міністра, чи питав він у представників українських Збройних сил або розвідки, про цей інцидент, но що Кулеба відповів, що "поки не мав нагоди".

"Я зараз в Польщі і маю дуже насичений графік зустрічей, але пізніше я спробую з'ясувати", - сказав він.

Журналістка також запитала, чи здивований він, що українські сили, можливо, мають можливість вести дії також за кордоном, а не тільки на території України.

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"Я – українець, і я вірю в українські Збройні сили і звичайно в українську дипломатію. Вони атакували, щоб знищити нас, вони заперечують наше право існування, а це означає, що ми будемо відповідати всіма доступними нам засобами в рамках міжнародних правил ведення війни, тому що ми цивілізована нація, на відміну від них", - сказав Кулеба.

Міністр також прокоментував заяву речника Кремля Дмітрія Пєскова про те, що удару завдали українці і що це може негативно відбитися на подальших переговорах.

"Єдиний фактор, який негативно впливає на переговори, це російська агресія в цілому і російські військові злочини на території України", - зазначив міністр.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не причетна до вибухів на нафтобазі Бєлгорода, за його словами, це робота місцевих, які починають "дещо розуміти".

Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.

Міноборони РФ заявило, що авіаудару по нафтобазі у російському Бєлгороді здійснили два українські вертольоти Мі-24, хоча у перші дні війни російське відомство повідомляло, що знищило всю українську авіацію. 

У Міноборони України відповіли, що Україна не несе відповідальності за всі катастрофи чи події, що відбуваються на території РФ, зокрема щодо пожежі на нафтобазі у Бєлгороді.

Теми: Кулеба ДмитроРосіяЗбройні сили
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