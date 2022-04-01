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Кулеба ухилився від відповіді, чи Україна бомбила Бєлгород

"Європейська правда"П'ятниця, 1 квітня 2022, 23:40
Дмитро Кулеба, фото Радіо Свобода

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що не може визначити по відео, чи були українськими гелікоптери, які завдали ракетного удару по нафтобазі у російському місті Бєлгород.

Про це він заявив в інтерв'ю кореспондентці CNN Крістіан Аманпур, пише "Європейська правда".

"Я бачив відео, але якість для мене недостатня, щоб ідентифікувати, чи були це українські гелікоптери або ні", - сказав Кулеба.

Аманпур запитала міністра, чи питав він у представників українських Збройних сил або розвідки, про цей інцидент, но що Кулеба відповів, що "поки не мав нагоди".

"Я зараз в Польщі і маю дуже насичений графік зустрічей, але пізніше я спробую з'ясувати", - сказав він.

Журналістка також запитала, чи здивований він, що українські сили, можливо, мають можливість вести дії також за кордоном, а не тільки на території України.

"Я – українець, і я вірю в українські Збройні сили і звичайно в українську дипломатію. Вони атакували, щоб знищити нас, вони заперечують наше право існування, а це означає, що ми будемо відповідати всіма доступними нам засобами в рамках міжнародних правил ведення війни, тому що ми цивілізована нація, на відміну від них", - сказав Кулеба.

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Міністр також прокоментував заяву речника Кремля Дмітрія Пєскова про те, що удару завдали українці і що це може негативно відбитися на подальших переговорах.

"Єдиний фактор, який негативно впливає на переговори, це російська агресія в цілому і російські військові злочини на території України", - зазначив міністр.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не причетна до вибухів на нафтобазі Бєлгорода, за його словами, це робота місцевих, які починають "дещо розуміти".

Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.

Міноборони РФ заявило, що авіаудару по нафтобазі у російському Бєлгороді здійснили два українські вертольоти Мі-24, хоча у перші дні війни російське відомство повідомляло, що знищило всю українську авіацію. 

У Міноборони України відповіли, що Україна не несе відповідальності за всі катастрофи чи події, що відбуваються на території РФ, зокрема щодо пожежі на нафтобазі у Бєлгороді.

Теми: Кулеба ДмитроРосіяЗбройні сили
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