Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Данілов про вибухи в РФ: у Бєлгородській народній республіці люди почали щось розуміти

Альона Мазуренко П'ятниця, 1 квітня 2022, 20:06
Данілов про вибухи в РФ: у Бєлгородській народній республіці люди почали щось розуміти
фото: УП

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не причетна до вибухів на нафтобазі Бєлгорода, за його словами, це робота місцевих, які починають "дещо розуміти".

Джерело: Данілов в ефірі українського телебачення

Пряма мова: "Протиріччя накопичуються. Суспільство в Російській Федерації починає дещо розуміти.

Реклама:

Наприклад, те що сталося на території Бєлгородської народної республіки. Вибух на нафтобазі.

Вони чомусь кажуть, що це зробили ми. Насправді, це зовсім не відповідає дійсності. Ми це не коментуємо.

Вони мають розуміти, що це може бути по всій території РФ. Ми до них не приходили, ми не йшли до них з війною.

ВІДЕО ДНЯ

І коли Пєсков каже, що це не сприяє перемовинам, а сприяє перемовинам, коли вони вбивають наших дітей, жінок, коли вони творять ті звірства. Це якісь хворі люди.

Знаєте, я не знаю, про що можна з ними домовлятися, якщо вони під час перемовин не дають можливості забрати дітей, зробити евакуаційні коридори для цивільного населення. І брешуть на весь світ, що вони нібито тут нічим не займаються, крім того, що знищують якихось нацистів, де вони їх тут знайшли, я не знаю".

Передісторія:

  • Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.
  • Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.
  • Міноборони РФ заявило, що авіаудару по нафтобазі у російському Бєлгороді здійсили два українські вертольоти Мі-24, хоча у перші дні війни російське відомство повідомляло, що знищило всю українську авіацію. 
  • У Міноборони України відповіли, що Україна не несе відповідальності за всі катастрофи чи події, що відбуваються на території РФ, зокрема щодо пожежі на нафтобазі у Бєлгороді.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вибух на нафтобазі у Бєлгороді не сприяє створенню комфортних умов для продовження переговорів.

Теми: РосіяДаніловвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
Росія
Китай не пускає російських туристів всупереч домовленостям про безвіз
У Данії скоротять штат російського посольства  
Путін заявив, що скоро зустрінеться з лідером Китаю
Останні новини
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
Усі новини...
Реклама: