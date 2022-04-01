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Данілов про вибухи в РФ: у Бєлгородській народній республіці люди почали щось розуміти

Мазуренко Альона П'ятниця, 1 квітня 2022, 20:06
фото: УП

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не причетна до вибухів на нафтобазі Бєлгорода, за його словами, це робота місцевих, які починають "дещо розуміти".

Джерело: Данілов в ефірі українського телебачення

Пряма мова: "Протиріччя накопичуються. Суспільство в Російській Федерації починає дещо розуміти.

Наприклад, те що сталося на території Бєлгородської народної республіки. Вибух на нафтобазі.

Вони чомусь кажуть, що це зробили ми. Насправді, це зовсім не відповідає дійсності. Ми це не коментуємо.

Вони мають розуміти, що це може бути по всій території РФ. Ми до них не приходили, ми не йшли до них з війною.

І коли Пєсков каже, що це не сприяє перемовинам, а сприяє перемовинам, коли вони вбивають наших дітей, жінок, коли вони творять ті звірства. Це якісь хворі люди.

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Знаєте, я не знаю, про що можна з ними домовлятися, якщо вони під час перемовин не дають можливості забрати дітей, зробити евакуаційні коридори для цивільного населення. І брешуть на весь світ, що вони нібито тут нічим не займаються, крім того, що знищують якихось нацистів, де вони їх тут знайшли, я не знаю".

Передісторія:

  • Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.
  • Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.
  • Міноборони РФ заявило, що авіаудару по нафтобазі у російському Бєлгороді здійсили два українські вертольоти Мі-24, хоча у перші дні війни російське відомство повідомляло, що знищило всю українську авіацію. 
  • У Міноборони України відповіли, що Україна не несе відповідальності за всі катастрофи чи події, що відбуваються на території РФ, зокрема щодо пожежі на нафтобазі у Бєлгороді.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вибух на нафтобазі у Бєлгороді не сприяє створенню комфортних умов для продовження переговорів.

Теми: РосіяДаніловвибух
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