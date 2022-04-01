Данілов про вибухи в РФ: у Бєлгородській народній республіці люди почали щось розуміти

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не причетна до вибухів на нафтобазі Бєлгорода, за його словами, це робота місцевих, які починають "дещо розуміти".

Джерело: Данілов в ефірі українського телебачення

Пряма мова: "Протиріччя накопичуються. Суспільство в Російській Федерації починає дещо розуміти.

Реклама:

Наприклад, те що сталося на території Бєлгородської народної республіки. Вибух на нафтобазі.

Вони чомусь кажуть, що це зробили ми. Насправді, це зовсім не відповідає дійсності. Ми це не коментуємо.

Вони мають розуміти, що це може бути по всій території РФ. Ми до них не приходили, ми не йшли до них з війною.

ВІДЕО ДНЯ

І коли Пєсков каже, що це не сприяє перемовинам, а сприяє перемовинам, коли вони вбивають наших дітей, жінок, коли вони творять ті звірства. Це якісь хворі люди.

Знаєте, я не знаю, про що можна з ними домовлятися, якщо вони під час перемовин не дають можливості забрати дітей, зробити евакуаційні коридори для цивільного населення. І брешуть на весь світ, що вони нібито тут нічим не займаються, крім того, що знищують якихось нацистів, де вони їх тут знайшли, я не знаю".

Передісторія: