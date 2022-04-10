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Росіяни випустили 7 ракет по Миколаївщині, жертв немає

Світлана КізіловаНеділя, 10 квітня 2022, 00:38

На Миколаївському та Херсонському напрямку противник обороняється і намагається підтягнути резерви, наносить ракетні удари та перегруповується.

Джерело: рперативне командування "Південь" у Facebook

Деталі: На Миколаївщині та Херсонщині противник відчайдушно обороняється і намагається підтягнути резерви нових сил для жорстких боїв.

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З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування транспортних комунікацій, ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області. На щастя, постраждалих нема.

Під чисельними ворожими обстрілами українські війська утримують визволені території.

Також корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні продовжує чинити психологічний тиск щодо атаки узбережжя і нанесення ракетних ударів.

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Всього за добу на південному рубежі ворог втратив 37 осіб живої сили та 4 одиниці техніки.

Дослівно: "Нагадуємо, що на Одещині розпочато подовжену комендантську годину. Всі заходи спрямовані на захист та безпеку. Тож, не ігноруйте, будьте свідомими. Тримаймо стрій, довіряємо ЗСУ та всім силам оборони, не піддавайтеся паніці і провокаціям!"

Теми: Херсонська областьМиколаївська областьвійнаОдеська область
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