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Россияне выпустили 7 ракет по Николаевщине, жертв нет

Светлана КизиловаВоскресенье, 10 апреля 2022, 00:38

В Николаевском и Херсонском направлении противник обороняется и пытается подтянуть резервы, наносит ракетные удары и перегруппировывается.

Источник: оперативное командование "Південь" в Facebook

Детали: В Николаевской и Херсонской области противник отчаянно обороняется и пытается подтянуть резервы новых сил для жестких боев.

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В целях нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения транспортных коммуникаций, враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевской области. К счастью, пострадавших нет.

Под многочисленными вражескими обстрелами украинские войска удерживают освобожденные территории.

Также корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне продолжает оказывать психологическое давление по атаке побережья и нанесению ракетных ударов.

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Всего за сутки на южном рубеже враг потерял 37 человек живой силы и 4 единицы техники.

Дословно: "Напоминаем, что в Одесской области начат длительній комендантский час. Все мероприятия направлены на защиту и безопасность. Поэтому, не игнорируйте, будьте сознательными. Держим строй, доверяем ВСУ и всем силам обороны, не поддавайтесь панике и провокациям!"

Темы: Херсонская областьНиколаевская областьвойнаОдесская область
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