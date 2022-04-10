Россияне выпустили 7 ракет по Николаевщине, жертв нет
В Николаевском и Херсонском направлении противник обороняется и пытается подтянуть резервы, наносит ракетные удары и перегруппировывается.
Источник: оперативное командование "Південь" в Facebook
Детали: В Николаевской и Херсонской области противник отчаянно обороняется и пытается подтянуть резервы новых сил для жестких боев.
В целях нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения транспортных коммуникаций, враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевской области. К счастью, пострадавших нет.
Под многочисленными вражескими обстрелами украинские войска удерживают освобожденные территории.
Также корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне продолжает оказывать психологическое давление по атаке побережья и нанесению ракетных ударов.
Всего за сутки на южном рубеже враг потерял 37 человек живой силы и 4 единицы техники.
Дословно: "Напоминаем, что в Одесской области начат длительній комендантский час. Все мероприятия направлены на защиту и безопасность. Поэтому, не игнорируйте, будьте сознательными. Держим строй, доверяем ВСУ и всем силам обороны, не поддавайтесь панике и провокациям!"