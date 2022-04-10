ЗСУ вразили 13 повітряних цілей росіян — зокрема, три літаки

ЗСУ вразили щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів: три літаки, один вертоліт, п’ять безпілотників та чотири крилаті ракети.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Дослівно: "9 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів:

три літаки;

один вертоліт;

п’ять безпілотних літальних апаратів;

чотири крилаті ракети".