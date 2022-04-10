ЗСУ вразили 13 повітряних цілей росіян — зокрема, три літаки
Неділя, 10 квітня 2022, 02:25
ЗСУ вразили щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів: три літаки, один вертоліт, п’ять безпілотників та чотири крилаті ракети.
Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ
Дослівно: "9 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів:
- три літаки;
- один вертоліт;
- п’ять безпілотних літальних апаратів;
- чотири крилаті ракети".
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