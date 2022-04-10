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ЗСУ вразили 13 повітряних цілей росіян — зокрема, три літаки

Анастасія КалатурНеділя, 10 квітня 2022, 02:25

ЗСУ вразили щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів: три літаки, один вертоліт, п’ять безпілотників та чотири крилаті ракети.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Дослівно: "9 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів:

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  •  три літаки;
  •  один вертоліт;
  •  п’ять безпілотних літальних апаратів;
  • чотири крилаті ракети".

Теми: війнаРосія
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