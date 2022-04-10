ВСУ поразили 13 воздушных целей россиян — в частности, три самолета

ВСУ поразили по меньшей мере 13 воздушных целей российских оккупантов: три самолета, один вертолет, пять беспилотников и четыре крылатых ракеты.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ

Дословно: "9 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражено не менее 13 воздушных целей российских оккупантов:

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