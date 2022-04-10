Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ поразили 13 воздушных целей россиян — в частности, три самолета

Анастасия КалатурВоскресенье, 10 апреля 2022, 02:25

ВСУ поразили по меньшей мере 13 воздушных целей российских оккупантов: три самолета, один вертолет, пять беспилотников и четыре крылатых ракеты.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ

Дословно: "9 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражено не менее 13 воздушных целей российских оккупантов:

Реклама:
  • три самолета;
  • один вертолет;
  • пять беспилотных летательных аппаратов;
  • четыре крылатые ракеты".

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
война
ВСУ продолжают сдерживать наступление врага под Марьинкой – Генштаб
Зеленский пойдет на выборы, если они будут во время войны: "Не брошу государство"
В России "героя СВО" наградили – дровами, льдом и центральным отоплением
Последние новости
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
Все новости...
Реклама: