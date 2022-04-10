ВСУ поразили 13 воздушных целей россиян — в частности, три самолета
Воскресенье, 10 апреля 2022, 02:25
ВСУ поразили по меньшей мере 13 воздушных целей российских оккупантов: три самолета, один вертолет, пять беспилотников и четыре крылатых ракеты.
Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ
Дословно: "9 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражено не менее 13 воздушных целей российских оккупантов:
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- три самолета;
- один вертолет;
- пять беспилотных летательных аппаратов;
- четыре крылатые ракеты".