BBC: Розвідка Заходу ще влітку знала, що РФ планує вторгнення

Західна розвідка уже влітку 2021 року побачила, як невелика група високопосадовців РФ планує повномасштабне вторгнення в Україну.

Джерело: представник західної розвідки у BBC Україна

Дослівно: "Влітку ми побачили, як невелика група високопосадовців планує повномасштабне вторгнення".

Деталі: За словами одного посадовця, деякі російські чиновники вперше дізнались про намір РФ діяти проти України, коли почули про це від директора ЦРУ Вільяма Бернса, коли він прибув до Москви на початку листопада.

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