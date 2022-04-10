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BBC: Розвідка Заходу ще влітку знала, що РФ планує вторгнення

Анастасія КалатурНеділя, 10 квітня 2022, 03:10

Західна розвідка уже влітку 2021 року побачила, як невелика група високопосадовців РФ планує повномасштабне вторгнення в Україну.

Джерело: представник західної розвідки у BBC Україна

Дослівно: "Влітку ми побачили, як невелика група високопосадовців планує повномасштабне вторгнення".

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Деталі: За словами одного посадовця, деякі російські чиновники вперше дізнались про намір РФ діяти проти України, коли почули про це від директора ЦРУ Вільяма Бернса, коли він прибув  до Москви на початку листопада.

Нагадаємо:

  • Західні ЗМІ, зокрема Politico та The Washington Post, оприлюднили дані, що свідчили про концентрацію Росією військ та військової техніки на кордоні з Україною, наприкінці осені – початку зими 2021 року.
  • 6 листопада в Пентагоні підтвердили концентрацію військ РФ на кордоні з Україною.
  • 11 листопада Україна визнала концентрацію військ.

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Теми: війнаРосія
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