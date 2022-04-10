BBC: Разведка Запада еще летом знала, что РФ планирует вторжение

Западная разведка уже летом 2021 года увидела, как небольшая группа чиновников РФ планирует полномасштабное вторжение в Украину.

Источник: представитель западной разведки в BBC Украина

Дословно: "Летом мы увидели, как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение".

Детали: По словам одного чиновника, некоторые российские чиновники впервые узнали о намерении РФ действовать против Украины, когда услышали об этом от директора ЦРУ Уильяма Бернса, когда он прибыл в Москву в начале ноября.

Напомним: