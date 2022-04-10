BBC: Разведка Запада еще летом знала, что РФ планирует вторжение
Воскресенье, 10 апреля 2022, 03:10
Западная разведка уже летом 2021 года увидела, как небольшая группа чиновников РФ планирует полномасштабное вторжение в Украину.
Источник: представитель западной разведки в BBC Украина
Дословно: "Летом мы увидели, как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение".
Реклама:
Детали: По словам одного чиновника, некоторые российские чиновники впервые узнали о намерении РФ действовать против Украины, когда услышали об этом от директора ЦРУ Уильяма Бернса, когда он прибыл в Москву в начале ноября.
Напомним:
- Западные СМИ, в частности Politico и The Washington Post, обнародовали данные, свидетельствовавшие о концентрации Россией войск и военной техники на границе с Украиной, в конце осени - начале зимы 2021 года.
- 6 ноября в Пентагоне подтвердили концентрацию войск РФ на границе с Украиной.
- 11 ноября Украина признала концентрацию войск.
ВИДЕО ДНЯ