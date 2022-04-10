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BBC: Разведка Запада еще летом знала, что РФ планирует вторжение

Анастасия КалатурВоскресенье, 10 апреля 2022, 03:10

Западная разведка уже летом 2021 года увидела, как небольшая группа чиновников РФ планирует полномасштабное вторжение в Украину.

Источник: представитель западной разведки в BBC Украина

Дословно: "Летом мы увидели, как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение".

Детали: По словам одного чиновника, некоторые российские чиновники впервые узнали о намерении РФ действовать против Украины, когда услышали об этом от директора ЦРУ Уильяма Бернса, когда он прибыл в Москву в начале ноября.

Напомним:

  • Западные СМИ, в частности Politico и The Washington Post, обнародовали данные, свидетельствовавшие о концентрации Россией войск и военной техники на границе с Украиной, в конце осени - начале зимы 2021 года.
  • 6 ноября в Пентагоне подтвердили концентрацию войск РФ на границе с Украиной.
  • 11 ноября Украина признала концентрацию войск.

Темы: войнаРосcия
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