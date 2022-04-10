НАТО планує розгорнути постійні війська на своєму кордоні — через РФ

НАТО опрацьовує можливість постійної військової присутності на своєму кордоні через напад РФ на Україну.

Джерело: генсек НАТО Єнс Столтенберг у The Telegraph, Reuters

Деталі: Зазначається, що НАТО перебуває "у розпалі дуже фундаментальної трансформації", яка відображатиме "довгострокові наслідки" дій президента Росії Володимира Путіна. Рішення про перезавантаження будуть ухвалені на саміті НАТО, який відбудеться у червні в Мадриді.

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Дослівно: "Те, що ми бачимо зараз, це нова реальність, нова норма для європейської безпеки. Тому зараз ми попросили наше військове командування надати варіанти того, що називаємо перезавантаженням, довгостроковою адаптацією НАТО".