Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО планує розгорнути постійні війська на своєму кордоні — через РФ

Анастасія КалатурНеділя, 10 квітня 2022, 05:00
ФОТО: GETTY

НАТО опрацьовує можливість постійної військової присутності на  своєму кордоні через напад РФ на Україну.

Джерело: генсек НАТО Єнс  Столтенберг у The Telegraph, Reuters

Деталі: Зазначається, що НАТО перебуває "у розпалі дуже фундаментальної трансформації", яка відображатиме "довгострокові наслідки" дій президента Росії Володимира Путіна. Рішення про перезавантаження будуть ухвалені на саміті НАТО, який відбудеться у червні в Мадриді.

Дослівно: "Те, що ми бачимо зараз, це нова реальність, нова норма для європейської безпеки. Тому зараз ми попросили наше військове командування надати варіанти того, що називаємо перезавантаженням, довгостроковою адаптацією НАТО".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НАТОРосія
Головне сьогодні

Путін — австрійському канцлеру: Було б краще, якби війна скоріше закінчилася

відеоХімзброю скинули на "Азовсталь", є постраждалі "азовці" – Білецький

оновленоРосіяни скинули на Маріуполь невідому отруту – Азов

Байден не планує їхати в Київ услід за Джонсоном – Білий дім

Росія найближчим часом не матиме достатньо ресурсу для успіху на Донбасі - ISW

ФОТОПо Білорусі росіяни їздять на авто, вкрадених в Україні – ЗМІ

Усі новини...
НАТО
Словаччина буде тиснути на інші країни, щоб пришвидшити вступ України до ЄС – прем’єр
У парламенті Швеції може утворитися більшість за вступ в НАТО, якщо Фінляндія захоче в Альянс
Міноборони: Україні треба дати нову зброю, яку використовує НАТО, а не радянську
Останні новини
08:03
фотоІталія арештувала віллу, пов'язану з російським олігархом Мазепіним та його сином - ЗМІ
08:00
Росія отримала для війни в Україні контрабандну зброю від Іраку - Guardian
07:59
Росія не має ударного угруповання на кордоні з Сумщиною – ОДА
07:30
Маріуполь: Загинули понад 10 тисяч мирних жителів — мер
07:19
Росіяни воюють у цивільному, підвозять підрозділи, посилюють ППО – зведення Генштабу
06:59
Нові санкції: Японія заморозила активи дочок Путіна і "Альфа-банку"
06:43
Україна запропонувала "іранську модель" санкцій проти "Газпрому"
06:34
Пентагон: Росія посилила свої позиції навколо Донецька — ЗМІ
05:35
Путін — австрійському канцлеру: Було б краще, якби війна скоріше закінчилася
05:06
Лондон відреагував на повідомлення про хімічну зброю в Маріуполі: Перевіряємо
Усі новини...