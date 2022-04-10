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НАТО планирует развернуть постоянные войска на своей границе — из-за РФ

Анастасия КалатурВоскресенье, 10 апреля 2022, 05:00
ФОТО: GETTY

НАТО разрабатывает возможность постоянного военного присутствия на своей границе из-за нападения РФ на Украину.

Источник: генсек НАТО Йенс Столтенберг в The Telegraph, Reuters

Детали: Отмечается, что НАТО находится "в разгаре очень фундаментальной трансформации", которая будет отражать "долгосрочные последствия" действий президента России Владимира Путина. Решения о перезагрузке будут приняты на саммите НАТО, который состоится в июне в Мадриде.

Дословно: "То, что мы сейчас видим, это новая реальность, новая норма для европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наше военное командование предоставить варианты того, что называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО".

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Темы: НАТОРосcия
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