НАТО планирует развернуть постоянные войска на своей границе — из-за РФ

НАТО разрабатывает возможность постоянного военного присутствия на своей границе из-за нападения РФ на Украину.

Источник: генсек НАТО Йенс Столтенберг в The Telegraph, Reuters

Детали: Отмечается, что НАТО находится "в разгаре очень фундаментальной трансформации", которая будет отражать "долгосрочные последствия" действий президента России Владимира Путина. Решения о перезагрузке будут приняты на саммите НАТО, который состоится в июне в Мадриде.

Дословно: "То, что мы сейчас видим, это новая реальность, новая норма для европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наше военное командование предоставить варианты того, что называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО".