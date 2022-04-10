Голова МВС: Росіяни залишають розтяжки у пральних машинках
Неділя, 10 квітня 2022, 06:09
Росіяни залишали розтяжки навіть у пральних машинах в оселях українців.
Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону, якого цитує "Укрінформ"
Деталі: Росіяни виставляли розтяжки там, де проживали або залишалися на ніч, зокрема в квартирах українських поліцейських, рятувальників, військових – як на входах, так і біля парканів. Про мешканців росіяни дізнавалися, коли грабували полишені оселі.
Також вибухівку лишали в авто. Вже був випадок загибелі чоловіка, який відкрив багажник свого замінованого автомобіля.
Наразі залишається небезпека для тих, хто повернувся у визволені райони.
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