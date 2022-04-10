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Голова МВС: Росіяни залишають розтяжки у пральних машинках

Неділя, 10 квітня 2022, 06:09

Росіяни залишали розтяжки навіть у пральних машинах в оселях українців.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Росіяни виставляли розтяжки там, де проживали або залишалися на ніч, зокрема в квартирах українських поліцейських, рятувальників, військових – як на входах, так і біля парканів. Про мешканців росіяни дізнавалися, коли грабували полишені оселі.

Також вибухівку лишали в авто. Вже був випадок загибелі чоловіка, який відкрив багажник свого замінованого автомобіля.

Наразі залишається небезпека для тих, хто повернувся у визволені райони.

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