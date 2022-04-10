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Глава МВД: Россияне оставляют растяжки в стиральных машинках

Воскресенье, 10 апреля 2022, 06:09

Россияне оставляли растяжки даже в стиральных машинах в домах украинцев.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона, цитируемого "Укринформом"

Детали: Россияне выставляли растяжки там, где проживали или оставались на ночь, в частности, в квартирах украинских полицейских, спасателей, военных – как на входах, так и возле заборов. О  жителях россияне узнавали, когда грабили оставленные дома.

Также взрывчатку оставляли в автомобиле. Уже был случай гибели мужчины, открывшего багажник своего заминированного автомобиля.

Пока остается опасность для тех, кто вернулся в освобожденные районы.

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