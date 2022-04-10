Зеленський нагородив півтисячі військових

Президент Володимир Зеленський нагородив 430 військових, з них 55 – посмертно.

Джерело: указ на сайті президента

Дослівно: "За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

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Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

АЖИПУ Івана Петровича — майора

ВЕСЕЛОВА Олега Валерійовича — полковника

ВІДЕО ДНЯ

ЖАБРОВЦЯ Ігоря Михайловича — підполковника

МАРЦЕНЮКА Сергія Михайловича — полковника

ОСИПЧУКА Василя Миколайовича — генерал-майора

ПУГАЧОВА Олексія Ігоровича — полковника

СОЮШКІНА Богдана Станіславовича — полковника

ТУРЯНСЬКОГО Володимира Славомировича — полковника

ЯКІМЕНКА Максима Анатолійовича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БЕРЕЗЕНСЬКОГО Дмитра Ярославовича — старшого лейтенанта

БРОЧКОВСЬКОГО Миколу Олеговича — старшого лейтенанта

ВОЗНОГО Миколу Миколайовича — підполковника

ГОЛЕМБІВСЬКОГО Дмитра Вікторовича — капітана

ГУМЕНЮКА Дениса Миколайовича — капітана

ДОБРИЦЮ Олега Івановича — підполковника

ДОБРОЗНАЯ Назара Васильовича — майора

ДУСИКА Сергія Вікторовича — бригадного генерала

ЖУКОВА Максима Миколайовича — майора

ЗАДЕРЕЙКА Олександра Анатолійовича — полковника

ЗІНЄВИЧА Ярослава Сергійовича — капітана

ІВАНИЦЬКОГО Романа Степановича — полковника

КАЗБАНА Максима Олександровича — підполковника

КАЦАЛАПА Василя Івановича — підполковника

КІНДРУКА Олександра Андрійовича — молодшого лейтенанта

КОЗЛОВСЬКОГО Анатолія Васильовича — полковника

КОРНІЮКА Артема Петровича — майора

КУЛИКА Василя Петровича — капітана

ЛАГЕРНИКА Андрія Анатолійовича — капітана

ЛІЩУКА Сергія Миколайовича — підполковника

ЛУК’ЯНИХІНА Вадима Анатолійовича — підполковника

МАЗНІЦЬКОГО Василя Анатолійовича — старшого лейтенанта

МОСІЙЧУКА Романа Васильовича — майора

НАЗАРОВА Романа Володимировича — підполковника

ОМЕЛЬЧУКА Антона Антоновича — старшого лейтенанта

ОМЕЛЬЧУКА Данила Антоновича — старшого лейтенанта

ОСТАПЕНКА Ігоря Володимировича (посмертно) — підполковника

ПАВЛЕНКА Євгена Сергійовича — майора

ПАТАЛАХУ Валерія Григоровича — полковника

ПИТЛИКА Віктора Дмитровича — капітана

ПІДГАЙНОГО Миколу Вікторовича — лейтенанта

ПЛАКСЮК Любов Олександрівну — лейтенанта

ПОЛЕВОГО Володимира Івановича — майора

ПОЛІЩУКА Петра Олександровича — майора

ПОМОГАЙБА Володимира Віталійовича — полковника

ПРИДАЧИНА Ігоря Віталійовича — полковника

ПРОХОРОВСЬКОГО Андрія Олександровича — підполковника

РИБАЛКА Василя Олексійовича — полковника

РОЗІЄВА Руслана Абдувалійовича — старшого лейтенанта

САМОФАЛОВА Дмитра Олександровича — майора

СІКАЛОВА Максима Анатолійовича — майора

СНЕТКОВА Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта

ТАРАСЮКА Михайла Леонідовича — полковника

ТЕПЛОВА Олександра Вікторовича — капітана

ХОБОТА Владислава Петровича — полковника

ЧЕБОТАРЬОВА Едуарда Едуардовича — полковника

ЧЕРНОВА Олега Олеговича — капітана

ШВЕДУНА Андрія Анатолійовича — капітана

ШЕВЧУКА Юрія Валерійовича (посмертно) — майора

Нагородити орденом "За мужність" І ступеня

КОСОВА Олександра Володимировича — підполковника

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

АВРАМЧУКА Сергія Васильовича — полковника

МАНУКОВА Сергія Володимировича — майора

ПРОКОПЕНКА Володимира Юрійовича — підполковника

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

АБАКУМЦЯ Ігоря Станіславовича — старшого сержанта

АБДУЛІНА Сергія Михайловича (посмертно) — сержанта

АВДІЄНКА Володимира Михайловича — старшого сержанта

АНТОНЕНКА Сергія Михайловича — старшого солдата

АФІНЦА Вадима Петровича — сержанта

БАЗЕЛЮКА Ігоря Сергійовича — майора

БАРДАКОВА Павла Олексійовича — полковника

БАРЦА Володимира Миколайовича (посмертно) — майора

БЕЗКРОВНОГО Олега Вікторовича — старшого лейтенанта

БЕЗРУКА Миколу Григоровича — службовця

БЕЗУГЛОГО Володимира Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

БЕРДНИКА Дмитра Олексійовича — майора

БІЛОНОЖКА Владислава Валерійовича — старшого лейтенанта поліції

БОЖКА Сергія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

БОНДАРА Юрія Володимировича — старшого сержанта

БОНДАРЕНКА Дениса Андрійовича — старшого солдата

БОНДАРЕНКА Дениса Олеговича (посмертно) — солдата

БОНДАРЕНКА Ігоря Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

БОЯРКІНА Володимира Михайловича (посмертно) — солдата

БУЙНОГО Артема Анатолійовича — капітана

БУЛАХА Юрія Петровича — майора

БУРДЕЙНОГО Ігоря Олександровича (посмертно) — старшого сержанта

ВЕГЕРУ Вадима Валерійовича — старшого лейтенанта

ВІННИКА Віталія Віталійовича — сержанта поліції

ВОДОП’ЯНОВА Сергія Анатолійовича — полковника

ВОЙТОВИЧА Юрія Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

ВОЛКОВСЬКОГО Олега Вячеславовича — штаб-старшину

ВОЛОНТИРЦЯ Дмитра Геннадійовича (посмертно) — старшого солдата

ВОРОНІНА Віталія Віталійовича — старшого лейтенанта

ГАДЖУКА Дмитра Миколайовича — старшого лейтенанта

ГЕРАСИМЕНКА Максима Олександровича — старшого лейтенанта

ГІДІРІМА Сергія Олеговича — старшого солдата

ГОНЧАРЕНКА Євгена Артуровича — капітана

ГРАБОВОГО Дмитра Руслановича — солдата

ГРАКА Олександра Федоровича — майора

ГРИНЧУКА Олександра Миколайовича — капітана

ГРИХУТИКА Андрія Валентиновича — майора

ГРІЩЕНКА Володимира Миколайовича — штаб-сержанта

ДЗЯДИКА Руслана Петровича — підполковника

ДІДИКА Вадима Євгеновича — підполковника

ДОБЕРЧАКА Максима Анатолійовича — солдата

ДОБУША Віктора Юрійовича — солдата

ДОВГАНЯ Василя Андрійовича — старшого лейтенанта поліції

ДОМБРОВАНА Сергія Яковича — майстер-сержанта

ДРУЖИНА Дмитра Володимировича — старшого лейтенанта

ЄВПАКА Віталія Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ЗАБОТІНА Євгена Євгеновича — старшого сержанта

ЗАХАРОВА Кирила Сергійовича — полковника

ЗАХОЖЕНКА Євгенія Вячеславовича (посмертно) — старшого солдата

ЗЕЛІНСЬКОГО Дмитра Михайловича — старшого сержанта

ЗУБИКА Євгенія Олександровича (посмертно) — солдата

ІВАНЧУКА Павла Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта

ІГНАТЕНКА Євгена Вікторовича — капітана

ІГНАТЕНКА Євгена Леонідовича — старшого солдата

КАРПЮКА Олександра Андрійовича — матроса

КВАШУ Костянтина Вікторовича — капітана

КІМА Костянтина Аркадійовича — солдата

КЛЮБЧЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — сержанта

КОВАЛЕНКА Михайла Миколайовича — майора

КОВАЛЯ Василя Васильовича — старшого лейтенанта

КОЗЛОВА Вадима Андрійовича — старшого лейтенанта

КОЛОДУ Сергія Петровича — лейтенанта поліції

КОМІСАРА Олексія Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта

КОСТАНЕЦЬКОГО Андрія Анатолійовича — головного сержанта

КОСТИКІНА Федора Сергійовича — молодшого сержанта

КОТА Костянтина Олексійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

КОЦЮБУ Сергія Валерійовича — молодшого сержанта

КРИВИЧА Леоніда Вікторовича — сержанта поліції

КРИЖАНОВСЬКОГО Вадима Сергійовича — майора

КРИЖОВСЬКОГО Олега Михайловича — лейтенанта

КРОШКУ Дмитра Володимировича (посмертно) — старшого солдата

КРОШНЯКОВА Валерія Руслановича — молодшого сержанта

КУЗНЄЦОВА Олексія Сергійовича (посмертно) — капітана

КУЛИКА Володимира Миколайовича — майора

КУЧИНСЬКОГО Олександра Васильовича — майора

КУЧМЕНКА Павла Васильовича — підполковника

КУХАРЕНКА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата

ЛИТВИНЕНКА Віктора Володимировича (посмертно) — сержанта

ЛУЧКАНЯ Анатолія Івановича — старшого сержанта

ЛЮТОГО Михайла Сергійовича — старшого лейтенанта

МАСЛОВСЬКОГО Сергія Васильовича (посмертно) — штаб-сержанта

МАТКОВСЬКОГО Олега Роландійовича — старшого лейтенанта

МЕТЛИЦЬКОГО Петра Юрійовича (посмертно) — солдата

МІНАКОВА Руслана Вікторовича — полковника

МОНДІКА Олександра Михайловича (посмертно) — солдата

МОХОНЬКА Володимира Володимировича — старшого лейтенанта поліції

НАУМЧУКА Олександра Олексійовича (посмертно) — солдата

НЕСТЕРВАНСЬКОГО Максима Павловича — майстер-сержанта

ОБИТОЦЬКОГО В’ячеслава Сергійовича — лейтенанта поліції

ОГАНЯНА Татуля Гегамовича — солдата

ОНОПРІЙЧУ Романа Олександровича — капітана

ОРИЩЕНКА Євгенія Миколайовича — лейтенанта поліції

ОРІХА Бориса Зіновійовича (посмертно) — головного сержанта

ПАВЛОВА Станіслава Геннадійовича — капітана

ПАНАСЕНКА Андрія Анатолійовича (посмертно) — солдата

ПАНАСЮКА Віталія Валентиновича — полковника

ПАХОМОВА Романа Миколайовича — майора

ПЕТРИШЕНА Геннадія Леонідовича — старшого солдата

ПЕТРОВЧУКА Володимира Івановича (посмертно) — сержанта

ПЕТРУСЕНКА Артема Івановича (посмертно) — солдата

ПОЛЕГЕНЬКА Олега Леонідовича (посмертно) — штаб-сержанта

ПОНОМАРЕНКА Сергія Васильовича (посмертно) — головного сержанта

ПОРОНЮКА Юрія Богдановича — майора

ПРОСКУРУ Андрія Миколайовича — старшого солдата

ПУГАЧА Сергія Івановича — майора

ПЯТУ Владислава Сергійовича — капітана

РАЧКОВСЬКОГО Івана Миколайовича — старшого солдата

РЕМІЗОВА Владислава Павловича — лейтенанта поліції

РЄЗВІНА Владислава Павловича — майора

РИЖАКА Дмитра Михайловича — майора

РУДАКЕВИЧА Едуарда Петровича — капітана

САЛУЯНА Михайла Сергійовича (посмертно) — лейтенанта

СЕМЕНЮКА Іларіона Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

СИСОЄВА Бориса Михайловича (посмертно) — лейтенанта

СІНДЄЄВА Валентину Валеріївну — підполковника поліції

СКІДАНА Максима Валерійовича — сержанта

СОЛТИКА Євгенія Олександровича — старшого солдата

СОТНИКА Олександра Володимировича — старшого сержанта

СТАРЦЕВА Вячеслава Едуардовича (посмертно) — старшого солдата

СТЕЛЬМАХ Олександру Сергіївну — старшого солдата

СТЕПАНЕНКА Віталія Олександровича (посмертно) — солдата

СТЯГАЙЛА Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата

СУРІНА Олександра Володимировича — старшого лейтенанта

СУСА Романа Анатолійовича — старшого солдата

СУХОРУКОВА Олексія Анатолійовича (посмертно) — солдата

ТЕСЛЮ Володимира Вікторовича — підполковника

ТОМАШЕВСЬКОГО Кирила Дмитровича (посмертно) — солдата

ТРІНКАЛЯ Євгена Володимировича (посмертно) — лейтенанта

УЛІЗЬКА Віталія Олександровича — сержанта

УШКА Артура Анатолійовича (посмертно) — солдата

ФІЛОНОВА Дениса Олеговича (посмертно) — солдата

ХАТЬКА Богдана Юрійовича — солдата

ЦИБУЛЬКА Андрія Володимировича — старшого лейтенанта поліції

ЧАРИЄВА Владислава Рустамовича — старшого лейтенанта

ЧЕПУРНОГО Тараса Сергійовича — капітана

ЧЕРНІЯ Руслана Олександровича — старшого лейтенанта

ЧОРНОГО Сергія Сергійовича — полковника

ЧУМАЧЕНКА Дмитра Романовича (посмертно) — капітана

ЧУРИЛОВА Артема Анатолійовича — старшого солдата

ШАПОВАЛОВА Артема Ігоровича — солдата

ШАПОШНИКА Анатолія Олеговича (посмертно) — сержанта

ШВЕЦЯ Володимира Олександровича (посмертно) — солдата

ШЕСТАКА Сергія Віталійовича (посмертно) — молодший сержанта

ШИЯНА Максима Павловича (посмертно) — солдата

ШМАГАЙЛА Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта

ЩЕНЯВСЬКОГО Іллю Валерійовича — солдата

ЯГОЛУ Миколу Миколайовича (посмертно) — сержанта

ЯРМОЛКА Максима Ігоровича (посмертно) — солдата

ЯРОШЕНКА Вадима Костянтиновича — майора

Нагородити орденом Данила Галицького

БАРАНОВА Миколу Володимировича — полковника

ДИВНИЧА Дмитра Олександровича — капітана

ДУДКУ Юрія Степановича — підполковника

ЄГОРОВА Юрія Анатолійовича — полковника

ЗАСЕЧЕНКА Андрія Васильовича — майора

ІШМУХАМБЕТОВА Миколу Володимировича — капітана

ЛОБАНЯ Олексія Анатолійовича — старшого сержанта

МАЦЬКА Петра Івановича — полковника

МУЗИЧЕНКА Юрія Олексійовича — старшого сержанта

НАРІЖНОГО Івана Павловича — солдата

НОСУЛЮ Артема Миколайовича — підполковника

ПИРОГА Романа Ярославовича — майора

ПІВАНКОВА Андрія Олександровича — полковника

ПТАШКУ Олега Володимировича — майора

САЛІЯ Миколу Миколайовича — майора

СКРИПКУ Юрія Васильовича — підполковника

СОКОЛОВА Михайла Васильовича — майора

СОПРОНЧУКА Максима Ігоровича — старшого лейтенанта

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

АКІМОВА Олександра Миколайовича — старшого солдата

БАБАРИКІНА Петра Григоровича — полковника

БАРТАШЕВСЬКОГО Ігоря Юрійовича — старшого солдата

БЄЛІНСЬКОГО Олексія Віталійовича — сержанта

БОЙКОВА Артура Валерійовича — старшого лейтенанта

БОНДАРЕНКА Миколу Михайловича — полковника

БОНДАРЧУКА Сергія Ігоровича — старшого солдата

БОРМАТОВА Максима В’ячеславовича — капітана

БУБЛИКА Володимира Володимировича — солдата

БУРБУРУ Василя Євгеновича — старшого солдата

БУЧАРСЬКОГО Олексія Вікторовича — старшого сержанта

ВЛАСОВА Сергія Анатолійовича — штаб-сержанта

ВОЙЦІХОВСЬКОГО Володимира Михайловича — молодшого сержанта

ВОЛОЩЕНКА Євгена Станіславовича — майстер-сержанта

ГАДЖУЛУ Володимира Вадимовича — старшого сержанта

ГАРМАША Олексія Борисовича — сержанта

ГАРНИКА Вадима Олександровича — старшого солдата

ГОМІЛКА Андрія Миколайовича — старшого солдата

ГОНСЬКОГО Сергія Вікторовича — сержанта

ГОРБАНЯ Олега Юрійовича — солдата

ГОРБАТЕНКА Георгія Михайловича — солдата

ГОРЧИНСЬКОГО Віктора Володимировича — молодшого сержанта

ГОЦУЛЯКА Миколу Леонідовича — капітана

ГРУБОВА Романа Миколайовича — старшого сержанта

ГРУЗЕВИЧА Олександра Михайловича — старшого солдата

ГУЙДУ Едуарда Ігоровича — капітана

ГУЦАЛА Віталія Святославовича — солдата

ДАХОВИЧА Ігоря Романовича — штаб-сержанта

ДВУЛІТА Олега Ігоровича — сержанта

ДЕЙКАЛА Олександра Сергійовича — сержанта

ДЕМ’ЯНЕНКА Максима Леонідовича — старшого солдата

ДЖОСАКА Олександра Миколайовича — головного сержанта

ДЗИНГАРА Миколу Володимировича — солдата

ДІХТЯРА Ільдара Олександровича — капітана

ДОВБИУСА Максима Олександровича — старшого солдата

ДЯТЛОВА Андрія Геннадійовича — підполковника

ДЯЧЕНКА Сергія Володимировича — старшого солдата

ЄРМАКОВА Богдана В’ячеславовича — капітана

ЄФІМОВУ Світлану Іванівну — солдата

ЖУКА Василя Григоровича — старшого лейтенанта

ЖУКОВЦЯ Володимира Олександровича — старшого лейтенанта

ЗАВАЛЬНЮКА Дмитра Юрійовича — молодшого сержанта

ЗАЄЦЯ Юрія Олександровича — молодшого сержанта

ЗБОРЩИКА Сергія Сергійовича — солдата

ЗДИГУ Вадима Олександровича — сержанта

ЗЕЛІНСЬКОГО Дениса Олеговича — старшого лейтенанта

ЗЮЛЕЦЬКОГО Анатолія Станіславовича — солдата

ІВАНУШКІНА Олега Володимировича — старшого лейтенанта

ІПАТОВА Віталія Миколайовича — капітана

ІСАРЧУКА Дмитра Олександровича — молодшого лейтенанта

ІСМАЙИЛОВА Рустама Абдуллайовича — сержанта

ІСЬКІВА Ігоря Васильовича — молодшого сержанта

КАБУЛУ Антона Олександровича — солдата

КАЛІНІЙЧУКА Ростислава Романовича — матроса

КАПКА Ростислава Зіновійовича — старшого сержанта

КАТЕЛЬНИЦЬКОГО Дениса Вячеславовича — старшого солдата

КВАШУ Олександра Вікторовича — капітана

КЕЙДАЛЮКА Федора Михайловича — головного сержанта

КИРИКА Олександра Анатолійовича — старшого солдата

КИРИКА Сергія Юрійовича — старшину

КЛЮСА Сергія Казимировича — солдата

КНЯЗЯ Івана Івановича — майора

КОВАЛЕНКА Олександра Миколайовича — старшого сержанта

КОВАЛЯ Олега Володимировича — молодшого сержанта

КОВАЛЬЧУКА Олександра Володимировича — старшого лейтенанта

КОЗИК Ігор Костянтинович — майора

КОЗІЯ Сергія Миколайовича — солдата

КОЛМОГОРОВА Михайла Вікторовича — солдата

КОЛОДІЯ Степана Михайловича — солдата

КОНОПАДСЬКОГО Івана Сергійовича — капітана

КОСТИРКА Євгенія Олександровича — старшого солдата

КОСТЮЧЕНКА Богдана Олександровича — старшого солдата

КОЧЕТКОВА Олексія Анатолійовича — сержанта

КОЧУБЕЯ Дмитра Володимировича — старшого лейтенанта

КРАВЧЕНКА Андрія Валерійовича — старшого солдата

КРАВЧУКА Анатолія Володимировича — сержанта

КРЮЧКА Володимира Миколайовича — солдата

КУЗНЄЦОВА Володимира Олександровича — лейтенанта

КУЗЬКА Віктора Миколайовича — полковника

КУТАСА Віталія Володимировича — лейтенанта

КУЦАКА Владислава Павловича — солдата

ЛІПСЬКОГО Леоніда Михайловича — старшого солдата

ЛІСІНА Романа Олександровича — молодшого сержанта

ЛЯСКОВСЬКОГО Вячеслава Леонідовича — солдата

МАЛИГУ Володимира Миколайовича — капітана

МАЛЯРЧУКА Сергія Петровича — підполковника

МАНДЗЮКА Олександра Йосиповича — старшого солдата

МАРЦЕНЮКА Сергія Олександровича — підполковника

МАСЮЛІСА Олексія Михайловича — сержанта

МАТВІЄНКА Дениса Вікторовича — солдата

МАТВІЄНКА Сергія Прокоповича — сержанта

МЕГІСА Олександра Григоровича — старшого лейтенанта

МЕЛЬНИКА Вадима Миколайовича — солдата

МОВЧАНА Олександра Олександровича — молодшого сержанта

МОКЛЯКА Вадима Вікторовича — старшого солдата

МУРАЛІСА Володимира Валентиновича — молодшого сержанта

НАЖУ Юрія Григоровича — майстер-сержанта

НАЙБУ-ГРИШАНА Юрія Володимировича — старшого сержанта

НАСТІНА Віталія Леонідовича — молодшого сержанта

НАУМЕНКА Сергія Григоровича — солдата

НЕЧИТАЙЛА Олексія Вячеславовича — майора

НІЖЕНЦЯ Анатолія Анатолійовича — солдата

НІЖИНЦЯ Анатолія Вікторовича — старшого сержанта

НІКАНДРОВА Миколу Олександровича — старшого солдата

ОСАДЧОГО Богдана Вікторовича — сержанта

ПИЛИПЕНКА Євгена Вікторовича — капітана

ПІВТОРАКА Івана Ярославовича — молодшого сержанта

ПЛАХОВА Олександра Володимировича — капітана

ПОЛОСА Олександра Олександровича — старшого сержанта

ПОТОРОЧУ Олега Миколайовича — старшого сержанта

ПРОЦИКА Юрія Михайловича — майора

РАКА Артема Івановича — сержанта

РЕДЬКА Володимира Івановича — сержанта

РЕМАЖЕВСЬКОГО Романа Вікторовича — старшого солдата

РЕШЕТНІКА Володимира Миколайовича — старшого сержанта

РИМСЬКОГО Олександра Володимировича — старшого солдата

РУМЯНКОВА Ігоря Анатолійовича — капітана

САВЧЕНКА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта

САМІЙЛЕНКА Артема Віталійовича — майстер-сержанта

САМУСЯ Олександра Всеволодовича — штаб-сержанта

СЕМЕНЮКА Володимира Володимировича — майора

СЕРДЮКА Андрія Олександровича — капітана 3 рангу

СИНЮКА Юрія Григоровича — старшого лейтенанта

СІКОРУ Андрія Володимировича — старшого солдата

СІКОРУ Євгена Володимировича — головного сержанта

СКВОРЦОВА Богдана Андрійовича — сержанта

СКОРБІЛІНА Сергія Вікторовича — старшого солдата

СОЛОМОНЧУКА Анатолія Олександровича — старшого солдата

СОЛОМОНЧУКА Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта

СТАСЕНКА Руслана Івановича — старшого солдата

СТАХНЮКА Вячеслава Володимировича — сержанта

СТЕЦЕНКА Євгенія Миколайовича — старшого солдата

СТОКОЛЯСА Максима Миколайовича — майора

СТРІЛЬЧУКА Павла Петровича — сержанта

ТАТАРЧУКА Олександра Віталійовича — сержанта

ТЕЛЕМОНЮКА Василя Миколайовича — солдата

ТЕТЕРВАКА Дениса Анатолійовича — старшого солдата

ТІМОФЄЄВА Андрія Петровича — старшого солдата

ТОМЧИШИНА Михайла Івановича — старшого солдата

ТРЕЩИЛА Сергія Івановича — капітана

УМАНЦЯ Руслана Анатолійовича — майстер-сержанта

УНГУРЯНА Андрія Петровича — старшого солдата

УСЕНКА Владислава Миколайовича — сержанта

ФЕДЧЕНКА Олександра Павловича — майстер-старшину

ФЕДЧИШИНА Вадима Олеговича — старшого лейтенанта

ФЕРЕНЦЯ Олександра Олександровича — старшого лейтенанта

ФУРМАНЦЯ Павла Олександровича — молодшого сержанта

ХАРЧЕНКА Віталія Петровича — солдата

ХИЦЮКА Василя Юрійовича — солдата

ЦИМБАЛЮКА Святослава Руслановича — молодшого сержанта

ЦЮХА Вячеслава Семеновича — капітана 1 рангу

ЧЕБОТАРЯ Вадима Анатолійовича — старшого солдата

ЧЕПИЛОВСЬКОГО Олександра Леонідовича — старшого лейтенанта

ШВЕДА Олександра Миколайовича — капітана

ШВЕЦЯ Василя Михайловича — підполковника

ШВЕЦЯ Станіслава Володимировича — старшого сержанта

ШЕВЦОВА Костянтина Олександровича — майора

ШЕВЦОВА Олександра Миколайовича — головного сержанта

ШЛЯЧУКА Сергія Михайловича — солдата

ШОВКОВОГО Сергія Олександровича — старшого солдата

ШПУРУ Івана Євгеновича — солдата

ШУКАЛА Євгена Миколайовича — старшого солдата

ЩЕРБИНУ Ігоря Валерійовича — головного сержанта

ЮШМАНОВА Олексія Михайловича — старшого сержанта

ЮЩЕНКА Максима Володимировича — старшого солдата

ЯВОРСЬКОГО Анатолія Геннадійовича — солдата

ЯРОВОГО Максіма Валерійовича — старшого лейтенанта

ЯЦКОВА Василя Петровича — капітана

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

БОНДАРУКА Ігоря Івановича — капітана

ДЕМЧЕНКА Володимира Миколайовича — підполковника

ОСІПЕНКА Сергія Олександровича — підполковника

ПЕТРУКА Андрія Петровича — капітана

РУДИКА Володимира Бориславовича — підполковника

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

БІДЕНКА Михайла Васильовича — головного сержанта

ВИГРАНІВСЬКОГО Миколу Степановича — старшого солдата

ВОРОШИЛІНА Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта

ГОЛОВІНА Олександра Володимировича — підполковника

ГРИНЮКА Вадима Олеговича (посмертно) — старшого лейтенанта

ДАВИДЮКА Дмитра Петровича (посмертно) — капітана

ДРОБАНЦЕВА Василя Вікторовича — солдата

ДУДКА Назара Васильовича — старшого сержанта

КОВАЛИШИНА Романа Степановича (посмертно) — солдата

КОВАЛЬЧУКА Андрія Володимировича — лейтенанта

КОВТУНА Сергія Анатолійовича — солдата

КОЗЛОВА Олега Олександровича — підполковника

КОШІЛЯ Івана Анатолійовича (посмертно) — солдата

МОРОКА Валерія Васильовича — капітана

НЕЧИПОРЕНКА Олександра Вікторовича — старшого солдата

ОСМАНОВА Сергія Юрійовича — солдата

ПОДУФАЛОВА Євгена Валерійовича — матроса

РЯБКА Миколу Володимировича — старшину 1 статті

САРОСЕКА Павла Валерійовича — старшого солдата

СЕЛЮКА Вадима Юрійовича — солдата

ТІТЕНКА Андрія Володимировича — сержанта

ТКАЧА Бориса Борисовича — прапорщика

УДОВЕНКА Сергія Сергійовича — солдата

ФЕДОТЮКА Олександра Володимировича — капітана 3 рангу

ХУДЯКА Ярослава Васильовича — молодшого лейтенанта

ЧУЧМАНА Сергія Васильовича — штаб-сержанта

ШАМРАЯ Романа Васильовича — старшину

ШЕПТИЦЬКОГО Максима Анатолійовича — старшого матроса.