Зеленський нагородив півтисячі військових
Президент Володимир Зеленський нагородив 430 військових, з них 55 – посмертно.
Джерело: указ на сайті президента
Дослівно: "За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
АЖИПУ Івана Петровича — майора
ВЕСЕЛОВА Олега Валерійовича — полковника
ЖАБРОВЦЯ Ігоря Михайловича — підполковника
МАРЦЕНЮКА Сергія Михайловича — полковника
ОСИПЧУКА Василя Миколайовича — генерал-майора
ПУГАЧОВА Олексія Ігоровича — полковника
СОЮШКІНА Богдана Станіславовича — полковника
ТУРЯНСЬКОГО Володимира Славомировича — полковника
ЯКІМЕНКА Максима Анатолійовича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БЕРЕЗЕНСЬКОГО Дмитра Ярославовича — старшого лейтенанта
БРОЧКОВСЬКОГО Миколу Олеговича — старшого лейтенанта
ВОЗНОГО Миколу Миколайовича — підполковника
ГОЛЕМБІВСЬКОГО Дмитра Вікторовича — капітана
ГУМЕНЮКА Дениса Миколайовича — капітана
ДОБРИЦЮ Олега Івановича — підполковника
ДОБРОЗНАЯ Назара Васильовича — майора
ДУСИКА Сергія Вікторовича — бригадного генерала
ЖУКОВА Максима Миколайовича — майора
ЗАДЕРЕЙКА Олександра Анатолійовича — полковника
ЗІНЄВИЧА Ярослава Сергійовича — капітана
ІВАНИЦЬКОГО Романа Степановича — полковника
КАЗБАНА Максима Олександровича — підполковника
КАЦАЛАПА Василя Івановича — підполковника
КІНДРУКА Олександра Андрійовича — молодшого лейтенанта
КОЗЛОВСЬКОГО Анатолія Васильовича — полковника
КОРНІЮКА Артема Петровича — майора
КУЛИКА Василя Петровича — капітана
ЛАГЕРНИКА Андрія Анатолійовича — капітана
ЛІЩУКА Сергія Миколайовича — підполковника
ЛУК’ЯНИХІНА Вадима Анатолійовича — підполковника
МАЗНІЦЬКОГО Василя Анатолійовича — старшого лейтенанта
МОСІЙЧУКА Романа Васильовича — майора
НАЗАРОВА Романа Володимировича — підполковника
ОМЕЛЬЧУКА Антона Антоновича — старшого лейтенанта
ОМЕЛЬЧУКА Данила Антоновича — старшого лейтенанта
ОСТАПЕНКА Ігоря Володимировича (посмертно) — підполковника
ПАВЛЕНКА Євгена Сергійовича — майора
ПАТАЛАХУ Валерія Григоровича — полковника
ПИТЛИКА Віктора Дмитровича — капітана
ПІДГАЙНОГО Миколу Вікторовича — лейтенанта
ПЛАКСЮК Любов Олександрівну — лейтенанта
ПОЛЕВОГО Володимира Івановича — майора
ПОЛІЩУКА Петра Олександровича — майора
ПОМОГАЙБА Володимира Віталійовича — полковника
ПРИДАЧИНА Ігоря Віталійовича — полковника
ПРОХОРОВСЬКОГО Андрія Олександровича — підполковника
РИБАЛКА Василя Олексійовича — полковника
РОЗІЄВА Руслана Абдувалійовича — старшого лейтенанта
САМОФАЛОВА Дмитра Олександровича — майора
СІКАЛОВА Максима Анатолійовича — майора
СНЕТКОВА Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта
ТАРАСЮКА Михайла Леонідовича — полковника
ТЕПЛОВА Олександра Вікторовича — капітана
ХОБОТА Владислава Петровича — полковника
ЧЕБОТАРЬОВА Едуарда Едуардовича — полковника
ЧЕРНОВА Олега Олеговича — капітана
ШВЕДУНА Андрія Анатолійовича — капітана
ШЕВЧУКА Юрія Валерійовича (посмертно) — майора
Нагородити орденом "За мужність" І ступеня
КОСОВА Олександра Володимировича — підполковника
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
АВРАМЧУКА Сергія Васильовича — полковника
МАНУКОВА Сергія Володимировича — майора
ПРОКОПЕНКА Володимира Юрійовича — підполковника
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
АБАКУМЦЯ Ігоря Станіславовича — старшого сержанта
АБДУЛІНА Сергія Михайловича (посмертно) — сержанта
АВДІЄНКА Володимира Михайловича — старшого сержанта
АНТОНЕНКА Сергія Михайловича — старшого солдата
АФІНЦА Вадима Петровича — сержанта
БАЗЕЛЮКА Ігоря Сергійовича — майора
БАРДАКОВА Павла Олексійовича — полковника
БАРЦА Володимира Миколайовича (посмертно) — майора
БЕЗКРОВНОГО Олега Вікторовича — старшого лейтенанта
БЕЗРУКА Миколу Григоровича — службовця
БЕЗУГЛОГО Володимира Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
БЕРДНИКА Дмитра Олексійовича — майора
БІЛОНОЖКА Владислава Валерійовича — старшого лейтенанта поліції
БОЖКА Сергія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
БОНДАРА Юрія Володимировича — старшого сержанта
БОНДАРЕНКА Дениса Андрійовича — старшого солдата
БОНДАРЕНКА Дениса Олеговича (посмертно) — солдата
БОНДАРЕНКА Ігоря Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
БОЯРКІНА Володимира Михайловича (посмертно) — солдата
БУЙНОГО Артема Анатолійовича — капітана
БУЛАХА Юрія Петровича — майора
БУРДЕЙНОГО Ігоря Олександровича (посмертно) — старшого сержанта
ВЕГЕРУ Вадима Валерійовича — старшого лейтенанта
ВІННИКА Віталія Віталійовича — сержанта поліції
ВОДОП’ЯНОВА Сергія Анатолійовича — полковника
ВОЙТОВИЧА Юрія Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
ВОЛКОВСЬКОГО Олега Вячеславовича — штаб-старшину
ВОЛОНТИРЦЯ Дмитра Геннадійовича (посмертно) — старшого солдата
ВОРОНІНА Віталія Віталійовича — старшого лейтенанта
ГАДЖУКА Дмитра Миколайовича — старшого лейтенанта
ГЕРАСИМЕНКА Максима Олександровича — старшого лейтенанта
ГІДІРІМА Сергія Олеговича — старшого солдата
ГОНЧАРЕНКА Євгена Артуровича — капітана
ГРАБОВОГО Дмитра Руслановича — солдата
ГРАКА Олександра Федоровича — майора
ГРИНЧУКА Олександра Миколайовича — капітана
ГРИХУТИКА Андрія Валентиновича — майора
ГРІЩЕНКА Володимира Миколайовича — штаб-сержанта
ДЗЯДИКА Руслана Петровича — підполковника
ДІДИКА Вадима Євгеновича — підполковника
ДОБЕРЧАКА Максима Анатолійовича — солдата
ДОБУША Віктора Юрійовича — солдата
ДОВГАНЯ Василя Андрійовича — старшого лейтенанта поліції
ДОМБРОВАНА Сергія Яковича — майстер-сержанта
ДРУЖИНА Дмитра Володимировича — старшого лейтенанта
ЄВПАКА Віталія Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ЗАБОТІНА Євгена Євгеновича — старшого сержанта
ЗАХАРОВА Кирила Сергійовича — полковника
ЗАХОЖЕНКА Євгенія Вячеславовича (посмертно) — старшого солдата
ЗЕЛІНСЬКОГО Дмитра Михайловича — старшого сержанта
ЗУБИКА Євгенія Олександровича (посмертно) — солдата
ІВАНЧУКА Павла Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
ІГНАТЕНКА Євгена Вікторовича — капітана
ІГНАТЕНКА Євгена Леонідовича — старшого солдата
КАРПЮКА Олександра Андрійовича — матроса
КВАШУ Костянтина Вікторовича — капітана
КІМА Костянтина Аркадійовича — солдата
КЛЮБЧЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — сержанта
КОВАЛЕНКА Михайла Миколайовича — майора
КОВАЛЯ Василя Васильовича — старшого лейтенанта
КОЗЛОВА Вадима Андрійовича — старшого лейтенанта
КОЛОДУ Сергія Петровича — лейтенанта поліції
КОМІСАРА Олексія Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
КОСТАНЕЦЬКОГО Андрія Анатолійовича — головного сержанта
КОСТИКІНА Федора Сергійовича — молодшого сержанта
КОТА Костянтина Олексійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
КОЦЮБУ Сергія Валерійовича — молодшого сержанта
КРИВИЧА Леоніда Вікторовича — сержанта поліції
КРИЖАНОВСЬКОГО Вадима Сергійовича — майора
КРИЖОВСЬКОГО Олега Михайловича — лейтенанта
КРОШКУ Дмитра Володимировича (посмертно) — старшого солдата
КРОШНЯКОВА Валерія Руслановича — молодшого сержанта
КУЗНЄЦОВА Олексія Сергійовича (посмертно) — капітана
КУЛИКА Володимира Миколайовича — майора
КУЧИНСЬКОГО Олександра Васильовича — майора
КУЧМЕНКА Павла Васильовича — підполковника
КУХАРЕНКА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата
ЛИТВИНЕНКА Віктора Володимировича (посмертно) — сержанта
ЛУЧКАНЯ Анатолія Івановича — старшого сержанта
ЛЮТОГО Михайла Сергійовича — старшого лейтенанта
МАСЛОВСЬКОГО Сергія Васильовича (посмертно) — штаб-сержанта
МАТКОВСЬКОГО Олега Роландійовича — старшого лейтенанта
МЕТЛИЦЬКОГО Петра Юрійовича (посмертно) — солдата
МІНАКОВА Руслана Вікторовича — полковника
МОНДІКА Олександра Михайловича (посмертно) — солдата
МОХОНЬКА Володимира Володимировича — старшого лейтенанта поліції
НАУМЧУКА Олександра Олексійовича (посмертно) — солдата
НЕСТЕРВАНСЬКОГО Максима Павловича — майстер-сержанта
ОБИТОЦЬКОГО В’ячеслава Сергійовича — лейтенанта поліції
ОГАНЯНА Татуля Гегамовича — солдата
ОНОПРІЙЧУ Романа Олександровича — капітана
ОРИЩЕНКА Євгенія Миколайовича — лейтенанта поліції
ОРІХА Бориса Зіновійовича (посмертно) — головного сержанта
ПАВЛОВА Станіслава Геннадійовича — капітана
ПАНАСЕНКА Андрія Анатолійовича (посмертно) — солдата
ПАНАСЮКА Віталія Валентиновича — полковника
ПАХОМОВА Романа Миколайовича — майора
ПЕТРИШЕНА Геннадія Леонідовича — старшого солдата
ПЕТРОВЧУКА Володимира Івановича (посмертно) — сержанта
ПЕТРУСЕНКА Артема Івановича (посмертно) — солдата
ПОЛЕГЕНЬКА Олега Леонідовича (посмертно) — штаб-сержанта
ПОНОМАРЕНКА Сергія Васильовича (посмертно) — головного сержанта
ПОРОНЮКА Юрія Богдановича — майора
ПРОСКУРУ Андрія Миколайовича — старшого солдата
ПУГАЧА Сергія Івановича — майора
ПЯТУ Владислава Сергійовича — капітана
РАЧКОВСЬКОГО Івана Миколайовича — старшого солдата
РЕМІЗОВА Владислава Павловича — лейтенанта поліції
РЄЗВІНА Владислава Павловича — майора
РИЖАКА Дмитра Михайловича — майора
РУДАКЕВИЧА Едуарда Петровича — капітана
САЛУЯНА Михайла Сергійовича (посмертно) — лейтенанта
СЕМЕНЮКА Іларіона Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
СИСОЄВА Бориса Михайловича (посмертно) — лейтенанта
СІНДЄЄВА Валентину Валеріївну — підполковника поліції
СКІДАНА Максима Валерійовича — сержанта
СОЛТИКА Євгенія Олександровича — старшого солдата
СОТНИКА Олександра Володимировича — старшого сержанта
СТАРЦЕВА Вячеслава Едуардовича (посмертно) — старшого солдата
СТЕЛЬМАХ Олександру Сергіївну — старшого солдата
СТЕПАНЕНКА Віталія Олександровича (посмертно) — солдата
СТЯГАЙЛА Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата
СУРІНА Олександра Володимировича — старшого лейтенанта
СУСА Романа Анатолійовича — старшого солдата
СУХОРУКОВА Олексія Анатолійовича (посмертно) — солдата
ТЕСЛЮ Володимира Вікторовича — підполковника
ТОМАШЕВСЬКОГО Кирила Дмитровича (посмертно) — солдата
ТРІНКАЛЯ Євгена Володимировича (посмертно) — лейтенанта
УЛІЗЬКА Віталія Олександровича — сержанта
УШКА Артура Анатолійовича (посмертно) — солдата
ФІЛОНОВА Дениса Олеговича (посмертно) — солдата
ХАТЬКА Богдана Юрійовича — солдата
ЦИБУЛЬКА Андрія Володимировича — старшого лейтенанта поліції
ЧАРИЄВА Владислава Рустамовича — старшого лейтенанта
ЧЕПУРНОГО Тараса Сергійовича — капітана
ЧЕРНІЯ Руслана Олександровича — старшого лейтенанта
ЧОРНОГО Сергія Сергійовича — полковника
ЧУМАЧЕНКА Дмитра Романовича (посмертно) — капітана
ЧУРИЛОВА Артема Анатолійовича — старшого солдата
ШАПОВАЛОВА Артема Ігоровича — солдата
ШАПОШНИКА Анатолія Олеговича (посмертно) — сержанта
ШВЕЦЯ Володимира Олександровича (посмертно) — солдата
ШЕСТАКА Сергія Віталійовича (посмертно) — молодший сержанта
ШИЯНА Максима Павловича (посмертно) — солдата
ШМАГАЙЛА Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта
ЩЕНЯВСЬКОГО Іллю Валерійовича — солдата
ЯГОЛУ Миколу Миколайовича (посмертно) — сержанта
ЯРМОЛКА Максима Ігоровича (посмертно) — солдата
ЯРОШЕНКА Вадима Костянтиновича — майора
Нагородити орденом Данила Галицького
БАРАНОВА Миколу Володимировича — полковника
ДИВНИЧА Дмитра Олександровича — капітана
ДУДКУ Юрія Степановича — підполковника
ЄГОРОВА Юрія Анатолійовича — полковника
ЗАСЕЧЕНКА Андрія Васильовича — майора
ІШМУХАМБЕТОВА Миколу Володимировича — капітана
ЛОБАНЯ Олексія Анатолійовича — старшого сержанта
МАЦЬКА Петра Івановича — полковника
МУЗИЧЕНКА Юрія Олексійовича — старшого сержанта
НАРІЖНОГО Івана Павловича — солдата
НОСУЛЮ Артема Миколайовича — підполковника
ПИРОГА Романа Ярославовича — майора
ПІВАНКОВА Андрія Олександровича — полковника
ПТАШКУ Олега Володимировича — майора
САЛІЯ Миколу Миколайовича — майора
СКРИПКУ Юрія Васильовича — підполковника
СОКОЛОВА Михайла Васильовича — майора
СОПРОНЧУКА Максима Ігоровича — старшого лейтенанта
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
АКІМОВА Олександра Миколайовича — старшого солдата
БАБАРИКІНА Петра Григоровича — полковника
БАРТАШЕВСЬКОГО Ігоря Юрійовича — старшого солдата
БЄЛІНСЬКОГО Олексія Віталійовича — сержанта
БОЙКОВА Артура Валерійовича — старшого лейтенанта
БОНДАРЕНКА Миколу Михайловича — полковника
БОНДАРЧУКА Сергія Ігоровича — старшого солдата
БОРМАТОВА Максима В’ячеславовича — капітана
БУБЛИКА Володимира Володимировича — солдата
БУРБУРУ Василя Євгеновича — старшого солдата
БУЧАРСЬКОГО Олексія Вікторовича — старшого сержанта
ВЛАСОВА Сергія Анатолійовича — штаб-сержанта
ВОЙЦІХОВСЬКОГО Володимира Михайловича — молодшого сержанта
ВОЛОЩЕНКА Євгена Станіславовича — майстер-сержанта
ГАДЖУЛУ Володимира Вадимовича — старшого сержанта
ГАРМАША Олексія Борисовича — сержанта
ГАРНИКА Вадима Олександровича — старшого солдата
ГОМІЛКА Андрія Миколайовича — старшого солдата
ГОНСЬКОГО Сергія Вікторовича — сержанта
ГОРБАНЯ Олега Юрійовича — солдата
ГОРБАТЕНКА Георгія Михайловича — солдата
ГОРЧИНСЬКОГО Віктора Володимировича — молодшого сержанта
ГОЦУЛЯКА Миколу Леонідовича — капітана
ГРУБОВА Романа Миколайовича — старшого сержанта
ГРУЗЕВИЧА Олександра Михайловича — старшого солдата
ГУЙДУ Едуарда Ігоровича — капітана
ГУЦАЛА Віталія Святославовича — солдата
ДАХОВИЧА Ігоря Романовича — штаб-сержанта
ДВУЛІТА Олега Ігоровича — сержанта
ДЕЙКАЛА Олександра Сергійовича — сержанта
ДЕМ’ЯНЕНКА Максима Леонідовича — старшого солдата
ДЖОСАКА Олександра Миколайовича — головного сержанта
ДЗИНГАРА Миколу Володимировича — солдата
ДІХТЯРА Ільдара Олександровича — капітана
ДОВБИУСА Максима Олександровича — старшого солдата
ДЯТЛОВА Андрія Геннадійовича — підполковника
ДЯЧЕНКА Сергія Володимировича — старшого солдата
ЄРМАКОВА Богдана В’ячеславовича — капітана
ЄФІМОВУ Світлану Іванівну — солдата
ЖУКА Василя Григоровича — старшого лейтенанта
ЖУКОВЦЯ Володимира Олександровича — старшого лейтенанта
ЗАВАЛЬНЮКА Дмитра Юрійовича — молодшого сержанта
ЗАЄЦЯ Юрія Олександровича — молодшого сержанта
ЗБОРЩИКА Сергія Сергійовича — солдата
ЗДИГУ Вадима Олександровича — сержанта
ЗЕЛІНСЬКОГО Дениса Олеговича — старшого лейтенанта
ЗЮЛЕЦЬКОГО Анатолія Станіславовича — солдата
ІВАНУШКІНА Олега Володимировича — старшого лейтенанта
ІПАТОВА Віталія Миколайовича — капітана
ІСАРЧУКА Дмитра Олександровича — молодшого лейтенанта
ІСМАЙИЛОВА Рустама Абдуллайовича — сержанта
ІСЬКІВА Ігоря Васильовича — молодшого сержанта
КАБУЛУ Антона Олександровича — солдата
КАЛІНІЙЧУКА Ростислава Романовича — матроса
КАПКА Ростислава Зіновійовича — старшого сержанта
КАТЕЛЬНИЦЬКОГО Дениса Вячеславовича — старшого солдата
КВАШУ Олександра Вікторовича — капітана
КЕЙДАЛЮКА Федора Михайловича — головного сержанта
КИРИКА Олександра Анатолійовича — старшого солдата
КИРИКА Сергія Юрійовича — старшину
КЛЮСА Сергія Казимировича — солдата
КНЯЗЯ Івана Івановича — майора
КОВАЛЕНКА Олександра Миколайовича — старшого сержанта
КОВАЛЯ Олега Володимировича — молодшого сержанта
КОВАЛЬЧУКА Олександра Володимировича — старшого лейтенанта
КОЗИК Ігор Костянтинович — майора
КОЗІЯ Сергія Миколайовича — солдата
КОЛМОГОРОВА Михайла Вікторовича — солдата
КОЛОДІЯ Степана Михайловича — солдата
КОНОПАДСЬКОГО Івана Сергійовича — капітана
КОСТИРКА Євгенія Олександровича — старшого солдата
КОСТЮЧЕНКА Богдана Олександровича — старшого солдата
КОЧЕТКОВА Олексія Анатолійовича — сержанта
КОЧУБЕЯ Дмитра Володимировича — старшого лейтенанта
КРАВЧЕНКА Андрія Валерійовича — старшого солдата
КРАВЧУКА Анатолія Володимировича — сержанта
КРЮЧКА Володимира Миколайовича — солдата
КУЗНЄЦОВА Володимира Олександровича — лейтенанта
КУЗЬКА Віктора Миколайовича — полковника
КУТАСА Віталія Володимировича — лейтенанта
КУЦАКА Владислава Павловича — солдата
ЛІПСЬКОГО Леоніда Михайловича — старшого солдата
ЛІСІНА Романа Олександровича — молодшого сержанта
ЛЯСКОВСЬКОГО Вячеслава Леонідовича — солдата
МАЛИГУ Володимира Миколайовича — капітана
МАЛЯРЧУКА Сергія Петровича — підполковника
МАНДЗЮКА Олександра Йосиповича — старшого солдата
МАРЦЕНЮКА Сергія Олександровича — підполковника
МАСЮЛІСА Олексія Михайловича — сержанта
МАТВІЄНКА Дениса Вікторовича — солдата
МАТВІЄНКА Сергія Прокоповича — сержанта
МЕГІСА Олександра Григоровича — старшого лейтенанта
МЕЛЬНИКА Вадима Миколайовича — солдата
МОВЧАНА Олександра Олександровича — молодшого сержанта
МОКЛЯКА Вадима Вікторовича — старшого солдата
МУРАЛІСА Володимира Валентиновича — молодшого сержанта
НАЖУ Юрія Григоровича — майстер-сержанта
НАЙБУ-ГРИШАНА Юрія Володимировича — старшого сержанта
НАСТІНА Віталія Леонідовича — молодшого сержанта
НАУМЕНКА Сергія Григоровича — солдата
НЕЧИТАЙЛА Олексія Вячеславовича — майора
НІЖЕНЦЯ Анатолія Анатолійовича — солдата
НІЖИНЦЯ Анатолія Вікторовича — старшого сержанта
НІКАНДРОВА Миколу Олександровича — старшого солдата
ОСАДЧОГО Богдана Вікторовича — сержанта
ПИЛИПЕНКА Євгена Вікторовича — капітана
ПІВТОРАКА Івана Ярославовича — молодшого сержанта
ПЛАХОВА Олександра Володимировича — капітана
ПОЛОСА Олександра Олександровича — старшого сержанта
ПОТОРОЧУ Олега Миколайовича — старшого сержанта
ПРОЦИКА Юрія Михайловича — майора
РАКА Артема Івановича — сержанта
РЕДЬКА Володимира Івановича — сержанта
РЕМАЖЕВСЬКОГО Романа Вікторовича — старшого солдата
РЕШЕТНІКА Володимира Миколайовича — старшого сержанта
РИМСЬКОГО Олександра Володимировича — старшого солдата
РУМЯНКОВА Ігоря Анатолійовича — капітана
САВЧЕНКА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта
САМІЙЛЕНКА Артема Віталійовича — майстер-сержанта
САМУСЯ Олександра Всеволодовича — штаб-сержанта
СЕМЕНЮКА Володимира Володимировича — майора
СЕРДЮКА Андрія Олександровича — капітана 3 рангу
СИНЮКА Юрія Григоровича — старшого лейтенанта
СІКОРУ Андрія Володимировича — старшого солдата
СІКОРУ Євгена Володимировича — головного сержанта
СКВОРЦОВА Богдана Андрійовича — сержанта
СКОРБІЛІНА Сергія Вікторовича — старшого солдата
СОЛОМОНЧУКА Анатолія Олександровича — старшого солдата
СОЛОМОНЧУКА Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта
СТАСЕНКА Руслана Івановича — старшого солдата
СТАХНЮКА Вячеслава Володимировича — сержанта
СТЕЦЕНКА Євгенія Миколайовича — старшого солдата
СТОКОЛЯСА Максима Миколайовича — майора
СТРІЛЬЧУКА Павла Петровича — сержанта
ТАТАРЧУКА Олександра Віталійовича — сержанта
ТЕЛЕМОНЮКА Василя Миколайовича — солдата
ТЕТЕРВАКА Дениса Анатолійовича — старшого солдата
ТІМОФЄЄВА Андрія Петровича — старшого солдата
ТОМЧИШИНА Михайла Івановича — старшого солдата
ТРЕЩИЛА Сергія Івановича — капітана
УМАНЦЯ Руслана Анатолійовича — майстер-сержанта
УНГУРЯНА Андрія Петровича — старшого солдата
УСЕНКА Владислава Миколайовича — сержанта
ФЕДЧЕНКА Олександра Павловича — майстер-старшину
ФЕДЧИШИНА Вадима Олеговича — старшого лейтенанта
ФЕРЕНЦЯ Олександра Олександровича — старшого лейтенанта
ФУРМАНЦЯ Павла Олександровича — молодшого сержанта
ХАРЧЕНКА Віталія Петровича — солдата
ХИЦЮКА Василя Юрійовича — солдата
ЦИМБАЛЮКА Святослава Руслановича — молодшого сержанта
ЦЮХА Вячеслава Семеновича — капітана 1 рангу
ЧЕБОТАРЯ Вадима Анатолійовича — старшого солдата
ЧЕПИЛОВСЬКОГО Олександра Леонідовича — старшого лейтенанта
ШВЕДА Олександра Миколайовича — капітана
ШВЕЦЯ Василя Михайловича — підполковника
ШВЕЦЯ Станіслава Володимировича — старшого сержанта
ШЕВЦОВА Костянтина Олександровича — майора
ШЕВЦОВА Олександра Миколайовича — головного сержанта
ШЛЯЧУКА Сергія Михайловича — солдата
ШОВКОВОГО Сергія Олександровича — старшого солдата
ШПУРУ Івана Євгеновича — солдата
ШУКАЛА Євгена Миколайовича — старшого солдата
ЩЕРБИНУ Ігоря Валерійовича — головного сержанта
ЮШМАНОВА Олексія Михайловича — старшого сержанта
ЮЩЕНКА Максима Володимировича — старшого солдата
ЯВОРСЬКОГО Анатолія Геннадійовича — солдата
ЯРОВОГО Максіма Валерійовича — старшого лейтенанта
ЯЦКОВА Василя Петровича — капітана
Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня
БОНДАРУКА Ігоря Івановича — капітана
ДЕМЧЕНКА Володимира Миколайовича — підполковника
ОСІПЕНКА Сергія Олександровича — підполковника
ПЕТРУКА Андрія Петровича — капітана
РУДИКА Володимира Бориславовича — підполковника
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
БІДЕНКА Михайла Васильовича — головного сержанта
ВИГРАНІВСЬКОГО Миколу Степановича — старшого солдата
ВОРОШИЛІНА Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта
ГОЛОВІНА Олександра Володимировича — підполковника
ГРИНЮКА Вадима Олеговича (посмертно) — старшого лейтенанта
ДАВИДЮКА Дмитра Петровича (посмертно) — капітана
ДРОБАНЦЕВА Василя Вікторовича — солдата
ДУДКА Назара Васильовича — старшого сержанта
КОВАЛИШИНА Романа Степановича (посмертно) — солдата
КОВАЛЬЧУКА Андрія Володимировича — лейтенанта
КОВТУНА Сергія Анатолійовича — солдата
КОЗЛОВА Олега Олександровича — підполковника
КОШІЛЯ Івана Анатолійовича (посмертно) — солдата
МОРОКА Валерія Васильовича — капітана
НЕЧИПОРЕНКА Олександра Вікторовича — старшого солдата
ОСМАНОВА Сергія Юрійовича — солдата
ПОДУФАЛОВА Євгена Валерійовича — матроса
РЯБКА Миколу Володимировича — старшину 1 статті
САРОСЕКА Павла Валерійовича — старшого солдата
СЕЛЮКА Вадима Юрійовича — солдата
ТІТЕНКА Андрія Володимировича — сержанта
ТКАЧА Бориса Борисовича — прапорщика
УДОВЕНКА Сергія Сергійовича — солдата
ФЕДОТЮКА Олександра Володимировича — капітана 3 рангу
ХУДЯКА Ярослава Васильовича — молодшого лейтенанта
ЧУЧМАНА Сергія Васильовича — штаб-сержанта
ШАМРАЯ Романа Васильовича — старшину
ШЕПТИЦЬКОГО Максима Анатолійовича — старшого матроса.