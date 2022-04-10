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Зеленский наградил полтысячи военных

Воскресенье, 10 апреля 2022, 07:00

Президент Владимир Зеленский наградил 430 военных, из них 55 – посмертно.

Источник: указ на сайте президента

Дословно: "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге  постановляю:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени

АЖИПУ Ивана Петровича - майора

ВЕСЕЛОВА Олега Валерьевича - полковника

ЖАБРОВЦА Игоря Михайловича — подполковника

ВИДЕО ДНЯ

МАРЦЕНЮКА Сергея Михайловича - полковника

ОСИПЧУКА Василия Николаевича - генерал-майора

ПУГАЧЕВА Алексея Игоревича - полковника

СОЮШКИНА Богдана Станиславовича - полковника

ТУРЯНСКОГО Владимира Славомировича - полковника

ЯКИМЕНКО Максима Анатольевича - полковника

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

БЕРЕЗЕНСКОГО Дмитрия Ярославовича – старшего лейтенанта

БРОЧКОВСКОГО Николая Олеговича - старшего лейтенанта

ВОЗНОГО Николая Николаевича - подполковника

ГОЛЕМБОВСКОГО Дмитрия Викторовича - капитана

ГУМЕНЮКА Дениса Николаевича – капитана

ДОБРИЦУ Олега Ивановича — подполковника

ДОБРОЗНАЯ Назара Васильевича - майора

ДУСИКА Сергея Викторовича – бригадного генерала

ЖУКОВА Максима Николаевича - майора

ЗАДЕРЕЙКО Александра Анатольевича - полковника

ЗИНЕВИЧА Ярослава Сергеевича - капитана

ИВАНИЦКОГО Романа Степановича - полковника

КАЗБАНА Максима Александровича - подполковника

КАЦАЛАПА Василия Ивановича - подполковника

КИНДРУКА Александра Андреевича - младшего лейтенанта

КОЗЛОВСКОГО Анатолия Васильевича - полковника

КОРНИЮКА Артема Петровича - майора

КУЛИКА Василия Петровича - капитана

ЛАГЕРНИКА Андрея Анатольевича - капитана

ЛЕЩУКА Сергея Николаевича - подполковника

ЛУКЬЯНИХИНА Вадима Анатольевича - подполковника

МАЗНИЦКОГО Василия Анатольевича - старшего лейтенанта

МОСИЙЧУКА Романа Васильевича - майора

НАЗАРОВА Романа Владимировича - подполковника

ОМЕЛЬЧУКА Антона Антоновича – старшего лейтенанта

ОМЕЛЬЧУКА Данила Антоновича – старшего лейтенанта

ОСТАПЕНКО Игоря Владимировича (посмертно) - подполковника

ПАВЛЕНКО Евгения Сергеевича — майора

ПАТАЛАХУ Валерия Григорьевича — полковника

ПИТЛИКА Виктора Дмитриевича - капитана

ПОДГАЙНОГО Николая Викторовича - лейтенанта

ПЛАКСЮК Любовь Александровну - лейтенанта

ПОЛЕВОГО Владимира Ивановича - майора

ПОЛИЩУКА Петра Александровича - майора

ПОМОГАЙБА Владимира Витальевича - полковника

ПРИДАЧИНА Игоря Витальевича - полковника

ПРОХОРОВСКОГО Андрея Александровича - подполковника

РЫБАЛКА Василия Алексеевича - полковника

РОЗИЕВА Руслана Абдувалевича - старшего лейтенанта

САМОФАЛОВА Дмитрия Александровича - майора

СИКАЛОВА Максима Анатольевича - майора

СНЕТКОВА Сергея Сергеевича - старшего лейтенанта

ТАРАСЮКА Михаила Леонидовича - полковника

ТЕПЛОВА Александра Викторовича - капитана

ХОБОТА Владислава Петровича - полковника

ЧЕБОТАРЕВА Эдуарда Эдуардовича - полковника

ЧЕРНОВА Олега Олеговича - капитана

ШВЕДУНА Андрея Анатольевича - капитана

ШЕВЧУКА Юрия Валерьевича (посмертно) - майора

Наградить орденом "За мужество" I степени

КОСОВА Александра Владимировича - подполковника

Наградить орденом "За мужество" ІІ степени

АВРАМЧУКА Сергея Васильевича - полковника

МАНУКОВА Сергея Владимировича - майора

ПРОКОПЕНКО Владимира Юрьевича - подполковника

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

АБАКУМЦА Игоря Станиславовича — старшего сержанта

АБДУЛИНА Сергея Михайловича (посмертно) — сержанта

АВДИЕНКО Владимира Михайловича - старшего сержанта

АНТОНЕНКО Сергея Михайловича - старшего солдата

АФИНЦА Вадима Петровича – сержанта

БАЗЕЛЮКА Игоря Сергеевича - майора

БАРДАКОВА Павла Алексеевича - полковника

БАРЦА Владимира Николаевича (посмертно) - майора

БЕСКРОВНОГО Олега Викторовича - старшего лейтенанта

БЕЗРУКА Николая Григорьевича — служащего

БЕЗУГЛОГО Владимира Викторовича (посмертно) — старшего солдата

БЕРДНИКА Дмитрия Алексеевича — майора

БЕЛОНОЖКА Владислава Валерьевича - старшего лейтенанта полиции

БОЖКО Сергея Сергеевича (посмертно) — младшего сержанта

БОНДАРА Юрия Владимировича – старшего сержанта

БОНДАРЕНКО Дениса Андреевича — старшего солдата

БОНДАРЕНКО Дениса Олеговича (посмертно) – солдата

БОНДАРЕНКО Игоря Владимировича (посмертно) — младшего сержанта

БОЯРКИНА Владимира Михайловича (посмертно) – солдата

БУЙНОГО Артема Анатольевича - капитана

БУЛАХА Юрия Петровича - майора

БУРДЕЙНОГО Игоря Александровича (посмертно) – старшего сержанта

ВЕГЕРУ Вадима Валерьевича - старшего лейтенанта

ВИННИКА Виталия Витальевича – сержанта полиции

ВОДОПЬЯНОВА Сергея Анатольевича - полковника

ВОЙТОВИЧА Юрия Ивановича (посмертно) – младшего сержанта

ВОЛКОВСКОГО Олега Вячеславовича - штаб-старшину

ВОЛОНТИРЦА Дмитрия Геннадьевича (посмертно) — старшего солдата

ВОРОНИНА Виталия Витальевича – старшего лейтенанта

ГАДЖУКА Дмитрия Николаевича – старшего лейтенанта

ГЕРАСИМЕНКО Максима Александровича - старшего лейтенанта

ГИДИРИМА Сергея Олеговича – старшего солдата

ГОНЧАРЕНКО Евгения Артуровича - капитана

ГРАБОВОГО Дмитрия Руслановича — солдата

ГРАКА Александра Федоровича - майора

ГРИНЧУКА Александра Николаевича – капитана

ГРИХУТИКА Андрея Валентиновича - майора

ГРИЩЕНКО Владимира Николаевича - штаб-сержанта

ДЗЯДИКА Руслана Петровича — подполковника

ДИДИКА Вадима Евгеньевича — подполковника

ДОБЕРЧАКА Максима Анатольевича - солдата

ДОБУША Виктора Юрьевича - солдата

ДОВГАНЯ Василия Андреевича - старшего лейтенанта полиции

ДОМБРОВАНА Сергея Яковлевича — мастер-сержанта

ДРУЖИНА Дмитрия Владимировича - старшего лейтенанта

ЕВПАКА Виталия Александровича (посмертно) – старшего солдата

ЗАБОТИНА Евгения Евгеньевича - старшего сержанта

ЗАХАРОВА Кирилла Сергеевича - полковника

ЗАХОЖЕНКО Евгения Вячеславовича (посмертно) — старшего солдата

ЗЕЛИНСКОГО Дмитрия Михайловича – старшего сержанта

ЗУБИКА Евгения Александровича (посмертно) - солдата

ИВАНЧУКА Павла Владимировича (посмертно) – старшего лейтенанта

ИГНАТЕНКО Евгения Викторовича - капитана

ИГНАТЕНКО Евгения Леонидовича — старшего солдата

КАРПЮКА Александра Андреевича - матроса

КВАШУ Константина Викторовича - капитана

КИМА Константина Аркадьевича - солдата

КЛЮБЧЕНКО Александра Анатольевича (посмертно) – сержанта

КОВАЛЕНКО Михаила Николаевича - майора

КОВАЛЯ Василия Васильевича - старшего лейтенанта

КОЗЛОВА Вадима Андреевича - старшего лейтенанта

КОЛОДУ Сергея Петровича — лейтенанта полиции

КОМИСАРА Алексея Викторовича (посмертно) - младшего сержанта

КОСТАНЕЦКОГО Андрея Анатольевича – главного сержанта

КОСТЫКИНА Федора Сергеевича - младшего сержанта

КОТА Константина Алексеевича (посмертно) – старшего лейтенанта

КОЦЮБУ Сергея Валерьевича – младшего сержанта

КРИВИЧА Леонида Викторовича – сержанта полиции

КРИЖАНОВСКОГО Вадима Сергеевича - майора

КРИЖОВСКОГО Олега Михайловича - лейтенанта

КРОШКУ Дмитрия Владимировича (посмертно) - старшего солдата

КРОШНЯКОВА Валерия Руслановича – младшего сержанта

КУЗНЕЦОВА Алексея Сергеевича (посмертно) - капитана

КУЛИКА Владимира Николаевича - майора

КУЧИНСКОГО Александра Васильевича - майора

КУЧМЕНКО Павла Васильевича - подполковника

КУХАРЕНКО Николая Николаевича (посмертно) — солдата

ЛИТВИНЕНКО Виктора Владимировича (посмертно) – сержанта

ЛУЧКАНЯ Анатолия Ивановича — старшего сержанта

ФЕВРАЛЯ Михаила Сергеевича — старшего лейтенанта

МАСЛОВСКОГО Сергея Васильевича (посмертно) - штаб-сержанта

МАТКОВСКОГО Олега Роландиевича – старшего лейтенанта

МЕТЛИЦКОГО Петра Юрьевича (посмертно) – солдата

МИНАКОВА Руслана Викторовича — полковника

МОНДИКА Александра Михайловича (посмертно) – солдата

МОХОНЬКА Владимира Владимировича — старшего лейтенанта полиции

НАУМЧУКА Александра Алексеевича (посмертно) – солдата

НЕСТЕРВАНСКОГО Максима Павловича – мастер-сержанта

ОБИТОЦКОГО Вячеслава Сергеевича - лейтенанта полиции

ОГАНЯНА Папа Гегамовича - солдата

ОНОПРИЙЧУ Романа Александровича - капитана

ОРИЩЕНКО Евгения Николаевича - лейтенанта полиции

ОРИХА Бориса Зиновьевича (посмертно) — главного сержанта

ПАВЛОВА Станислава Геннадиевича - капитана

ПАНАСЕНКО Андрея Анатольевича (посмертно) - солдата

ПАНАСЮКА Виталий Валентинович — полковник

ПАХОМОВА Романа Николаевича - майора

ПЕТРЫШЕНА Геннадия Леонидовича — старшего солдата

ПЕТРОВЧУКА Владимира Ивановича (посмертно) – сержанта

ПЕТРУСЕНКО Артема Ивановича (посмертно) – солдата

ПОЛЕГЕНЬКА Олега Леонидовича (посмертно) - штаб-сержанта

ПОНОМАРЕНКО Сергея Васильевича (посмертно) — главного сержанта

ПОРОНЮКА Юрия Богдановича - майора

ПРОСКУРУ Андрея Николаевича - старшего солдата

ПУГАЧА Сергея Ивановича - майора

ПЯТУ Владислава Сергеевича - капитана

РАЧКОВСКОГО Ивана Николаевича – старшего солдата

РЕМИЗОВА Владислава Павловича - лейтенанта полиции

РЕЗВИНА Владислава Павловича - майора

РЫЖАКА Дмитрия Михайловича - майора

РУДАКЕВИЧА Эдуарда Петровича – капитана

САЛУЯНА Михаила Сергеевича (посмертно) - лейтенанта

СЕМЕНЮКА Илларион Сергеевич (посмертно) — старший солдат

СЫСОЕВА Бориса Михайловича (посмертно) - лейтенанта

СИНДЕЕВА Валентина Валерьевна — подполковник полиции

СКИДАНА Максима Валерьевича — сержанта

СОЛТИКА Евгения Александровича – старшего солдата

СОТНИКА Александра Владимировича – старшего сержанта

СТАРЦЕВА Вячеслава Эдуардовича (посмертно) — старшего солдата

СТЕЛЬМАХ Александру Сергеевну — старшего солдата

СТЕПАНЕНКО Виталия Александровича (посмертно) — солдата

СТЯГАЙЛО Николая Владимировича (посмертно) — старшего солдата

СУРИНА Александра Владимировича – старшего лейтенанта

СУСА Романа Анатольевича - старшего солдата

СУХОРУКОВА Алексея Анатольевича (посмертно) – солдата

ТЕСЛЮ Владимира Викторовича - подполковника

ТОМАШЕВСКОГО Кирилла Дмитриевича (посмертно) – солдата

ТРАНКАЛЯ Евгения Владимировича (посмертно) - лейтенанта

УЛИЗЬКА Виталия Александровича — сержанта

УШКА Артура Анатольевича (посмертно) – солдата

ФИЛОНОВА Дениса Олеговича (посмертно) – солдата

ХАТЬЯ Богдана Юрьевича — солдата

ЦЫБУЛЬКО Андрея Владимировича — старшего лейтенанта полиции

ЧАРИЕВА Владислава Рустамовича – старшего лейтенанта

ЧЕПУРНОГО Тараса Сергеевича - капитана

ЧЕРНЯ Руслана Александровича — старшего лейтенанта

ЧЕРНОГО Сергея Сергеевича - полковника

ЧУМАЧЕНКО Дмитрия Романовича (посмертно) - капитана

ЧУРИЛОВА Артема Анатольевича – старшего солдата

ШАПОВАЛОВА Артема Игоревича – солдата

ШАПОШНИКА Анатолия Олеговича (посмертно) – сержанта

ШВЕЦА Владимира Александровича (посмертно) — солдата

ШЕСТАКА Сергея Витальевича (посмертно) - младший сержанта

ШИЯНА Максима Павловича (посмертно) — солдата

ШМАГАЙЛА Дмитрия Сергеевича – старшего лейтенанта

ЩЕНЯВСКОГО Илью Валерьевича - солдата

ЯГОЛУ Николая Николаевича (посмертно) - сержанта

ЯРМОЛКА Максима Игоревича (посмертно) – солдата

ЯРОШЕНКО Вадима Константиновича - майора

Наградить орденом Даниила Галицкого

БАРАНОВА Николая Владимировича — полковника

СМОТРИТЕ Дмитрия Александровича — капитана

ДУДКУ Юрия Степановича - подполковника

ЕГОРОВА Юрия Анатольевича - полковника

ЗАСЕЧЕНКО Андрея Васильевича - майора

ИШМУХАМБЕТОВА Николая Владимировича - капитана

ЛОБАНЯ Алексея Анатольевича — старшего сержанта

МАЦКА Петра Ивановича - полковника

МУЗЫЧЕНКО Юрия Алексеевича – старшего сержанта

НАРИЖНОГО Ивана Павловича — солдата

НОСУЛЮ Артема Николаевича — подполковника

ПИРОГА Романа Ярославича – майора

ПИВАНКОВА Андрея Александровича - полковника

ПТАШКУ Олега Владимировича — майора

САЛИЯ Николая Николаевича - майора

СКРИПКУ Юрия Васильевича - подполковника

СОКОЛОВА Михаила Васильевича - майора

СОПРОНЧУКА Максима Игоревича – старшего лейтенанта

Наградить медалью "За военную службу Украины"

АКИМОВА Александра Николаевича - старшего солдата

БАБАРЫКИНА Петра Григорьевича - полковника

БАРТАШЕВСКОГО Игоря Юрьевича – старшего солдата

БЕЛИНСКОГО Алексея Витальевича – сержанта

БОЙКОВА Артура Валерьевича – старшего лейтенанта

БОНДАРЕНКО Николая Михайловича - полковника

БОНДАРЧУКА Сергея Игоревича – старшего солдата

БОРМАТОВА Максима Вячеславовича - капитана

БУБЛИКА Владимира Владимировича - солдата

БУРБУРА Василия Евгеньевича - старшего солдата

БУЧАРСКОГО Алексея Викторовича – старшего сержанта

ВЛАСОВА Сергея Анатольевича - штаб-сержанта

ВОЙЦИХОВСКОГО Владимира Михайловича - младшего сержанта

ВОЛОЩЕНКО Евгения Станиславовича - мастер-сержанта

ГАДЖУЛУ Владимира Вадимовича – старшего сержанта

ПАРМАША Алексея Борисовича — сержанта

ГАРНИКА Вадима Александровича — старшего солдата

ГОМИЛКА Андрея Николаевича — старшего солдата

ГОНСКОГО Сергея Викторовича – сержанта

ГОРБАНЯ Олега Юрьевича - солдата

ГОРБАТЕНКО Георгия Михайловича - солдата

ГОРЧИНСКОГО Виктора Владимировича – младшего сержанта

ГОЦУЛЯКА Николая Леонидовича – капитана

ГРУБОВА Романа Николаевича – старшего сержанта

ГРУЗЕВИЧА Александра Михайловича – старшего солдата

ГУЙДУ Эдуарда Игоревича - капитана

ГУЦАЛА Виталия Святославовича - солдата

ДАХОВИЧА Игоря Романовича - штаб-сержанта

ДВУЛИТА Олега Игоревича – сержанта

ДЕЙКАЛА Александра Сергеевича – сержанта

ДЕМЬЯНЕНКО Максима Леонидовича — старшего солдата

ДЖОСАКА Александра Николаевича – главного сержанта

ДЗИНГАРА Николая Владимировича — солдата

ДИХТЯРА Ильдара Александровича - капитана

ДОВБИУСА Максима Александровича – старшего солдата

ДЯТЛОВА Андрея Геннадьевича - подполковника

ДЯЧЕНКО Сергея Владимировича — старшего солдата

ЕРМАКОВА Богдана Вячеславовича - капитана

ЕФИМОВУ Светлану Ивановну - солдата

ЖУКА Василия Григорьевича - старшего лейтенанта

ЖУКОВЦА Владимира Александровича - старшего лейтенанта

ЗАВАЛЬНЮКА Дмитрия Юрьевича - младшего сержанта

ЗАЯЦА Юрия Александровича – младшего сержанта

ЗБОРЩИКА Сергея Сергеевича — солдата

ВЫДЫГА Вадима Александровича — сержанта

ЗЕЛИНСКОГО Дениса Олеговича – старшего лейтенанта

ЗЮЛЕЦКОГО Анатолия Станиславовича - солдата

ИВАНУШКИНА Олега Владимировича - старшего лейтенанта

ИПАТОВА Виталия Николаевича - капитана

ИСАРЧУКА Дмитрия Александровича — младшего лейтенанта

ИСМАИЛОВА Рустама Абдуллайовича — сержанта

ИСКИВА Игоря Васильевича - младшего сержанта

КАБУЛУ Антона Александровича – солдата

КАЛИНИЙЧУКА Ростислава Романовича — матроса

КАПКА Ростислава Зиновьевича — старшего сержанта

КАТЕЛЬНИЦКОГО Дениса Вячеславовича — старшего солдата

КВАШУ Александра Викторовича - капитана

КЕЙДАЛЮКА Федора Михайловича — главного сержанта

КИРИКА Александра Анатольевича - старшего солдата

КИРИКА Сергея Юрьевича - старшину

КЛЮСА Сергея Казимировича – солдата

КНЯЗЯ Ивана Ивановича - майора

КОВАЛЕНКО Александра Николаевича – старшего сержанта

КОВАЛЯ Олега Владимировича — младшего сержанта

КОВАЛЬЧУКА Александра Владимировича – старшего лейтенанта

КОЗИКА Игоря Константиновича - майора

КОЗИЯ Сергея Николаевича – солдата

КОЛМОГОРОВА Михаила Викторовича – солдата

КОЛОДИЯ Степана Михайловича - солдата

КОНОПАДСКОГО Ивана Сергеевича - капитана

КОСТЫРКА Евгения Александровича — старшего солдата

КОСТЮЧЕНКО Богдана Александровича - старшего солдата

КОЧЕТКОВА Алексея Анатольевича – сержанта

КОЧУБЕЯ Дмитрия Владимировича – старшего лейтенанта

КРАВЧЕНКО Андрея Валерьевича — старшего солдата

КРАВЧУКА Анатолия Владимировича – сержанта

КРЮЧКА Владимира Николаевича – солдата

КУЗНЕЦОВА Владимира Александровича - лейтенанта

КУЗЬКА Виктора Николаевича - полковника

КУТАСА Виталия Владимировича - лейтенанта

КУЦАКА Владислава Павловича – солдата

ЛИПСКОГО Леонида Михайловича – старшего солдата

ЛИСИНА Романа Александровича – младшего сержанта

ЛЯСКОВСКОГО Вячеслава Леонидовича – солдата

МАЛИГУ Владимира Николаевича – капитана

МАЛЯРЧУКА Сергея Петровича — подполковника

МАНДЗЮКА Александра Иосифовича – старшего солдата

МАРЦЕНЮКА Сергея Александровича — подполковника

МАСЮЛИСА Алексея Михайловича – сержанта

МАТВИЕНКО Дениса Викторовича — солдата

МАТВИЕНКО Сергея Прокоповича — сержанта

МЕГИСА Александра Григорьевича - старшего лейтенанта

МЕЛЬНИКА Вадима Николаевича - солдата

МОЛЧАНА Александра Александровича - младшего сержанта

МОКЛЯКА Вадима Викторовича – старшего солдата

МУРАЛИСА Владимира Валентиновича – младшего сержанта

НАЖУ Юрия Григорьевича - мастер-сержанта

НАЙБУ-ГРИШАНА Юрия Владимировича — старшего сержанта

НАСТИНА Виталия Леонидовича — младшего сержанта

НАУМЕНКО Сергея Григорьевича — солдата

НЕЧИТАЙЛА Алексея Вячеславовича - майора

НЕЖЕНЦА Анатолия Анатольевича — солдата

НЕЖИНЦА Анатолия Викторовича — старшего сержанта

НИКОНДРОВА Николая Александровича - старшего солдата

ОСАДЧЕГО Богдана Викторовича - сержанта

ПИЛИПЕНКО Евгения Викторовича - капитана

ПИВТОРАКА  Ивана Ярославича — младшего сержанта

ПЛАХОВА Александра Владимировича - капитана

ПОЛОСА Александра Александровича - старшего сержанта

ПОТОРОЧУ Олега Николаевича – старшего сержанта

ПРОЦИКА Юрия Михайловича - майора

РАКА Артема Ивановича – сержанта

РЕДЬКА Владимира Ивановича – сержанта

РЕМАЖЕВСКОГО Романа Викторовича – старшего солдата

РЕШЕТНИКА Владимира Николаевича – старшего сержанта

РИМСКОГО Александра Владимировича – старшего солдата

РУМЯНКОВОГО Игоря Анатольевича - капитана

САВЧЕНКО Александра Сергеевича — младшего сержанта

САМЫЙЛЕНКО Артема Витальевича — мастер-сержанта

САМУСЯ Александра Всеволодовича - штаб-сержанта

СЕМЕНЮКА Владимира Владимировича - майора

СЕРДЮКА Андрея Александровича - капитана 3 ранга

СЫНЮКА Юрия Григорьевича - старшего лейтенанта

СИКОРУ Андрея Владимировича – старшего солдата

СИКОРУ Евгения Владимировича — главного сержанта

СКВОРЦОВА Богдана Андреевича – сержанта

СКОРБИЛИНА Сергея Викторовича - старшего солдата

СОЛОМОНЧУКА Анатолия Александровича – старшего солдата

СОЛОМОНЧУКА Александра Анатольевича – младшего сержанта

СТАСЕНКО Руслана Ивановича - старшего солдата

СТАХНЮКА Вячеслава Владимировича – сержанта

СТЕЦЕНКО Евгения Николаевича - старшего солдата

СТОКОЛЯСА Максима Николаевича - майора

СТРЕЛЬЧУКА Павла Петровича – сержанта

ТАТАРЧУКА Александра Витальевича – сержанта

ТЕЛЕМОНЮКА Василия Николаевича – солдата

ТЕТЕРВАКА Дениса Анатольевича – старшего солдата

ТИМОФЕЕВА Андрея Петровича – старшего солдата

ТОМЧИШИНА Михаила Ивановича - старшего солдата

ТРЕЩИЛА Сергея Ивановича — капитана

УМАНЦА Руслана Анатольевича - мастер-сержанта

УНГУРЯНА Андрея Петровича – старшего солдата

УСЕНКА Владислава Николаевича – сержанта

ФЕДЧЕНКО Александра Павловича – мастер-старшину

ФЕДЧИШИНА Вадима Олеговича – старшего лейтенанта

ФЕРЕНЦА Александра Александровича – старшего лейтенанта

ФУРМАНЦА Павла Александровича – младшего сержанта

ХАРЧЕНКО Виталия Петровича — солдата

ХИЦЮКА Василия Юрьевича – солдата

ЦИМБАЛЮКА Святослава Руслановича – младшего сержанта

ЦЮХА Вячеслава Семеновича - капитана 1 ранга

ЧЕБОТАРЯ Вадима Анатольевича — старшего солдата

ЧЕПИЛОВСКОГО Александра Леонидовича – старшего лейтенанта

ШВЕДА Александра Николаевича – капитана

ШВЕЦА Василия Михайловича — подполковника

ШВЕЦА Станислава Владимировича — старшего сержанта

ШЕВЦОВА Константина Александровича - майора

ШЕВЦОВА Александра Николаевича – главного сержанта

ШЛЯЧУКА Сергея Михайловича – солдата

ШОВКОВОГО Сергея Александровича - старшего солдата

ШПУРУ Ивана Евгеньевича - солдата

ШУКАЛА Евгения Николаевича — старшего солдата

ЩЕРБИНУ Игоря Валерьевича — главного сержанта

ЮШМАНОВА Алексея Михайловича – старшего сержанта

ЮЩЕНКО Максима Владимировича — старшего солдата

ЯВОРСКОГО Анатолия Геннадьевича - солдата

ЯРОВОГО Максима Валерьевича - старшего лейтенанта

ЯЦКОВА Василия Петровича - капитана

Наградить медалью "За безупречную службу" ІІІ степени

БОНДАРУКА Игоря Ивановича - капитана

ДЕМЧЕНКО Владимира Николаевича - подполковника

ОСИПЕНКО Сергея Александровича - подполковника

ПЕТРУКА Андрея Петровича - капитана

РУДИКА Владимира Бориславовича - подполковника

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

БИДЕНКО Михаила Васильевича — главного сержанта

ВИГРАНОВСКОГО Николая Степановича — старший солдат

ВОРОШИЛИНА Дмитрия Сергеевича - старшего лейтенанта

ГОЛОВИНА Александра Владимировича - подполковника

ГРИНЮКА Вадима Олеговича (посмертно) – старшего лейтенанта

ДАВИДЮКА Дмитрия Петровича (посмертно) – капитана

ДРОБАНЦЕВА Василия Викторовича - солдата

ДУДКА Назара Васильевича – старшего сержанта

КОВАЛИШИНА Романа Степановича (посмертно) – солдата

КОВАЛЬЧУКА Андрея Владимировича - лейтенанта

КОВТУНА Сергея Анатольевича - солдата

КОЗЛОВА Олега Александровича - подполковника

КОШИЛЯ Ивана Анатольевича (посмертно) — солдата

МОРОКА Валерия Васильевича - капитана

НЕЧИПОРЕНКО Александра Викторовича — старшего солдата

ОСМАНОВА Сергея Юрьевича - солдата

ПОДУФАЛОВА Евгения Валерьевича - матроса

РЯБКА Николая Владимировича - старшину 1 статьи

САРОСЕКА Павла Валерьевича – старшего солдата

СЕЛЮКА Вадима Юрьевича - солдата

ТИТЕНКО Андрея Владимировича — сержанта

ТКАЧА Бориса Борисовича - прапорщика

УДОВЕНКО Сергея Сергеевича — солдата

ФЕДОТЮКА Александра Владимировича - капитана 3 ранга

ХУДЯКА Ярослава Васильевича - младшего лейтенанта

ЧУЧМАНА Сергея Васильевича - штаб-сержанта

ШАМРАЯ Романа Васильевича - старшину

ШЕПТИЦКОГО Максима Анатольевича – старшего матроса.

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Хорватия высылает 24 сотрудника посольства РФ
16:02
В разминировании нуждается почти половина территории Украины – ГСЧС
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