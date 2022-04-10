Зеленский наградил полтысячи военных
Президент Владимир Зеленский наградил 430 военных, из них 55 – посмертно.
Источник: указ на сайте президента
Дословно: "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени
АЖИПУ Ивана Петровича - майора
ВЕСЕЛОВА Олега Валерьевича - полковника
ЖАБРОВЦА Игоря Михайловича — подполковника
МАРЦЕНЮКА Сергея Михайловича - полковника
ОСИПЧУКА Василия Николаевича - генерал-майора
ПУГАЧЕВА Алексея Игоревича - полковника
СОЮШКИНА Богдана Станиславовича - полковника
ТУРЯНСКОГО Владимира Славомировича - полковника
ЯКИМЕНКО Максима Анатольевича - полковника
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени
БЕРЕЗЕНСКОГО Дмитрия Ярославовича – старшего лейтенанта
БРОЧКОВСКОГО Николая Олеговича - старшего лейтенанта
ВОЗНОГО Николая Николаевича - подполковника
ГОЛЕМБОВСКОГО Дмитрия Викторовича - капитана
ГУМЕНЮКА Дениса Николаевича – капитана
ДОБРИЦУ Олега Ивановича — подполковника
ДОБРОЗНАЯ Назара Васильевича - майора
ДУСИКА Сергея Викторовича – бригадного генерала
ЖУКОВА Максима Николаевича - майора
ЗАДЕРЕЙКО Александра Анатольевича - полковника
ЗИНЕВИЧА Ярослава Сергеевича - капитана
ИВАНИЦКОГО Романа Степановича - полковника
КАЗБАНА Максима Александровича - подполковника
КАЦАЛАПА Василия Ивановича - подполковника
КИНДРУКА Александра Андреевича - младшего лейтенанта
КОЗЛОВСКОГО Анатолия Васильевича - полковника
КОРНИЮКА Артема Петровича - майора
КУЛИКА Василия Петровича - капитана
ЛАГЕРНИКА Андрея Анатольевича - капитана
ЛЕЩУКА Сергея Николаевича - подполковника
ЛУКЬЯНИХИНА Вадима Анатольевича - подполковника
МАЗНИЦКОГО Василия Анатольевича - старшего лейтенанта
МОСИЙЧУКА Романа Васильевича - майора
НАЗАРОВА Романа Владимировича - подполковника
ОМЕЛЬЧУКА Антона Антоновича – старшего лейтенанта
ОМЕЛЬЧУКА Данила Антоновича – старшего лейтенанта
ОСТАПЕНКО Игоря Владимировича (посмертно) - подполковника
ПАВЛЕНКО Евгения Сергеевича — майора
ПАТАЛАХУ Валерия Григорьевича — полковника
ПИТЛИКА Виктора Дмитриевича - капитана
ПОДГАЙНОГО Николая Викторовича - лейтенанта
ПЛАКСЮК Любовь Александровну - лейтенанта
ПОЛЕВОГО Владимира Ивановича - майора
ПОЛИЩУКА Петра Александровича - майора
ПОМОГАЙБА Владимира Витальевича - полковника
ПРИДАЧИНА Игоря Витальевича - полковника
ПРОХОРОВСКОГО Андрея Александровича - подполковника
РЫБАЛКА Василия Алексеевича - полковника
РОЗИЕВА Руслана Абдувалевича - старшего лейтенанта
САМОФАЛОВА Дмитрия Александровича - майора
СИКАЛОВА Максима Анатольевича - майора
СНЕТКОВА Сергея Сергеевича - старшего лейтенанта
ТАРАСЮКА Михаила Леонидовича - полковника
ТЕПЛОВА Александра Викторовича - капитана
ХОБОТА Владислава Петровича - полковника
ЧЕБОТАРЕВА Эдуарда Эдуардовича - полковника
ЧЕРНОВА Олега Олеговича - капитана
ШВЕДУНА Андрея Анатольевича - капитана
ШЕВЧУКА Юрия Валерьевича (посмертно) - майора
Наградить орденом "За мужество" I степени
КОСОВА Александра Владимировича - подполковника
Наградить орденом "За мужество" ІІ степени
АВРАМЧУКА Сергея Васильевича - полковника
МАНУКОВА Сергея Владимировича - майора
ПРОКОПЕНКО Владимира Юрьевича - подполковника
Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени
АБАКУМЦА Игоря Станиславовича — старшего сержанта
АБДУЛИНА Сергея Михайловича (посмертно) — сержанта
АВДИЕНКО Владимира Михайловича - старшего сержанта
АНТОНЕНКО Сергея Михайловича - старшего солдата
АФИНЦА Вадима Петровича – сержанта
БАЗЕЛЮКА Игоря Сергеевича - майора
БАРДАКОВА Павла Алексеевича - полковника
БАРЦА Владимира Николаевича (посмертно) - майора
БЕСКРОВНОГО Олега Викторовича - старшего лейтенанта
БЕЗРУКА Николая Григорьевича — служащего
БЕЗУГЛОГО Владимира Викторовича (посмертно) — старшего солдата
БЕРДНИКА Дмитрия Алексеевича — майора
БЕЛОНОЖКА Владислава Валерьевича - старшего лейтенанта полиции
БОЖКО Сергея Сергеевича (посмертно) — младшего сержанта
БОНДАРА Юрия Владимировича – старшего сержанта
БОНДАРЕНКО Дениса Андреевича — старшего солдата
БОНДАРЕНКО Дениса Олеговича (посмертно) – солдата
БОНДАРЕНКО Игоря Владимировича (посмертно) — младшего сержанта
БОЯРКИНА Владимира Михайловича (посмертно) – солдата
БУЙНОГО Артема Анатольевича - капитана
БУЛАХА Юрия Петровича - майора
БУРДЕЙНОГО Игоря Александровича (посмертно) – старшего сержанта
ВЕГЕРУ Вадима Валерьевича - старшего лейтенанта
ВИННИКА Виталия Витальевича – сержанта полиции
ВОДОПЬЯНОВА Сергея Анатольевича - полковника
ВОЙТОВИЧА Юрия Ивановича (посмертно) – младшего сержанта
ВОЛКОВСКОГО Олега Вячеславовича - штаб-старшину
ВОЛОНТИРЦА Дмитрия Геннадьевича (посмертно) — старшего солдата
ВОРОНИНА Виталия Витальевича – старшего лейтенанта
ГАДЖУКА Дмитрия Николаевича – старшего лейтенанта
ГЕРАСИМЕНКО Максима Александровича - старшего лейтенанта
ГИДИРИМА Сергея Олеговича – старшего солдата
ГОНЧАРЕНКО Евгения Артуровича - капитана
ГРАБОВОГО Дмитрия Руслановича — солдата
ГРАКА Александра Федоровича - майора
ГРИНЧУКА Александра Николаевича – капитана
ГРИХУТИКА Андрея Валентиновича - майора
ГРИЩЕНКО Владимира Николаевича - штаб-сержанта
ДЗЯДИКА Руслана Петровича — подполковника
ДИДИКА Вадима Евгеньевича — подполковника
ДОБЕРЧАКА Максима Анатольевича - солдата
ДОБУША Виктора Юрьевича - солдата
ДОВГАНЯ Василия Андреевича - старшего лейтенанта полиции
ДОМБРОВАНА Сергея Яковлевича — мастер-сержанта
ДРУЖИНА Дмитрия Владимировича - старшего лейтенанта
ЕВПАКА Виталия Александровича (посмертно) – старшего солдата
ЗАБОТИНА Евгения Евгеньевича - старшего сержанта
ЗАХАРОВА Кирилла Сергеевича - полковника
ЗАХОЖЕНКО Евгения Вячеславовича (посмертно) — старшего солдата
ЗЕЛИНСКОГО Дмитрия Михайловича – старшего сержанта
ЗУБИКА Евгения Александровича (посмертно) - солдата
ИВАНЧУКА Павла Владимировича (посмертно) – старшего лейтенанта
ИГНАТЕНКО Евгения Викторовича - капитана
ИГНАТЕНКО Евгения Леонидовича — старшего солдата
КАРПЮКА Александра Андреевича - матроса
КВАШУ Константина Викторовича - капитана
КИМА Константина Аркадьевича - солдата
КЛЮБЧЕНКО Александра Анатольевича (посмертно) – сержанта
КОВАЛЕНКО Михаила Николаевича - майора
КОВАЛЯ Василия Васильевича - старшего лейтенанта
КОЗЛОВА Вадима Андреевича - старшего лейтенанта
КОЛОДУ Сергея Петровича — лейтенанта полиции
КОМИСАРА Алексея Викторовича (посмертно) - младшего сержанта
КОСТАНЕЦКОГО Андрея Анатольевича – главного сержанта
КОСТЫКИНА Федора Сергеевича - младшего сержанта
КОТА Константина Алексеевича (посмертно) – старшего лейтенанта
КОЦЮБУ Сергея Валерьевича – младшего сержанта
КРИВИЧА Леонида Викторовича – сержанта полиции
КРИЖАНОВСКОГО Вадима Сергеевича - майора
КРИЖОВСКОГО Олега Михайловича - лейтенанта
КРОШКУ Дмитрия Владимировича (посмертно) - старшего солдата
КРОШНЯКОВА Валерия Руслановича – младшего сержанта
КУЗНЕЦОВА Алексея Сергеевича (посмертно) - капитана
КУЛИКА Владимира Николаевича - майора
КУЧИНСКОГО Александра Васильевича - майора
КУЧМЕНКО Павла Васильевича - подполковника
КУХАРЕНКО Николая Николаевича (посмертно) — солдата
ЛИТВИНЕНКО Виктора Владимировича (посмертно) – сержанта
ЛУЧКАНЯ Анатолия Ивановича — старшего сержанта
ФЕВРАЛЯ Михаила Сергеевича — старшего лейтенанта
МАСЛОВСКОГО Сергея Васильевича (посмертно) - штаб-сержанта
МАТКОВСКОГО Олега Роландиевича – старшего лейтенанта
МЕТЛИЦКОГО Петра Юрьевича (посмертно) – солдата
МИНАКОВА Руслана Викторовича — полковника
МОНДИКА Александра Михайловича (посмертно) – солдата
МОХОНЬКА Владимира Владимировича — старшего лейтенанта полиции
НАУМЧУКА Александра Алексеевича (посмертно) – солдата
НЕСТЕРВАНСКОГО Максима Павловича – мастер-сержанта
ОБИТОЦКОГО Вячеслава Сергеевича - лейтенанта полиции
ОГАНЯНА Папа Гегамовича - солдата
ОНОПРИЙЧУ Романа Александровича - капитана
ОРИЩЕНКО Евгения Николаевича - лейтенанта полиции
ОРИХА Бориса Зиновьевича (посмертно) — главного сержанта
ПАВЛОВА Станислава Геннадиевича - капитана
ПАНАСЕНКО Андрея Анатольевича (посмертно) - солдата
ПАНАСЮКА Виталий Валентинович — полковник
ПАХОМОВА Романа Николаевича - майора
ПЕТРЫШЕНА Геннадия Леонидовича — старшего солдата
ПЕТРОВЧУКА Владимира Ивановича (посмертно) – сержанта
ПЕТРУСЕНКО Артема Ивановича (посмертно) – солдата
ПОЛЕГЕНЬКА Олега Леонидовича (посмертно) - штаб-сержанта
ПОНОМАРЕНКО Сергея Васильевича (посмертно) — главного сержанта
ПОРОНЮКА Юрия Богдановича - майора
ПРОСКУРУ Андрея Николаевича - старшего солдата
ПУГАЧА Сергея Ивановича - майора
ПЯТУ Владислава Сергеевича - капитана
РАЧКОВСКОГО Ивана Николаевича – старшего солдата
РЕМИЗОВА Владислава Павловича - лейтенанта полиции
РЕЗВИНА Владислава Павловича - майора
РЫЖАКА Дмитрия Михайловича - майора
РУДАКЕВИЧА Эдуарда Петровича – капитана
САЛУЯНА Михаила Сергеевича (посмертно) - лейтенанта
СЕМЕНЮКА Илларион Сергеевич (посмертно) — старший солдат
СЫСОЕВА Бориса Михайловича (посмертно) - лейтенанта
СИНДЕЕВА Валентина Валерьевна — подполковник полиции
СКИДАНА Максима Валерьевича — сержанта
СОЛТИКА Евгения Александровича – старшего солдата
СОТНИКА Александра Владимировича – старшего сержанта
СТАРЦЕВА Вячеслава Эдуардовича (посмертно) — старшего солдата
СТЕЛЬМАХ Александру Сергеевну — старшего солдата
СТЕПАНЕНКО Виталия Александровича (посмертно) — солдата
СТЯГАЙЛО Николая Владимировича (посмертно) — старшего солдата
СУРИНА Александра Владимировича – старшего лейтенанта
СУСА Романа Анатольевича - старшего солдата
СУХОРУКОВА Алексея Анатольевича (посмертно) – солдата
ТЕСЛЮ Владимира Викторовича - подполковника
ТОМАШЕВСКОГО Кирилла Дмитриевича (посмертно) – солдата
ТРАНКАЛЯ Евгения Владимировича (посмертно) - лейтенанта
УЛИЗЬКА Виталия Александровича — сержанта
УШКА Артура Анатольевича (посмертно) – солдата
ФИЛОНОВА Дениса Олеговича (посмертно) – солдата
ХАТЬЯ Богдана Юрьевича — солдата
ЦЫБУЛЬКО Андрея Владимировича — старшего лейтенанта полиции
ЧАРИЕВА Владислава Рустамовича – старшего лейтенанта
ЧЕПУРНОГО Тараса Сергеевича - капитана
ЧЕРНЯ Руслана Александровича — старшего лейтенанта
ЧЕРНОГО Сергея Сергеевича - полковника
ЧУМАЧЕНКО Дмитрия Романовича (посмертно) - капитана
ЧУРИЛОВА Артема Анатольевича – старшего солдата
ШАПОВАЛОВА Артема Игоревича – солдата
ШАПОШНИКА Анатолия Олеговича (посмертно) – сержанта
ШВЕЦА Владимира Александровича (посмертно) — солдата
ШЕСТАКА Сергея Витальевича (посмертно) - младший сержанта
ШИЯНА Максима Павловича (посмертно) — солдата
ШМАГАЙЛА Дмитрия Сергеевича – старшего лейтенанта
ЩЕНЯВСКОГО Илью Валерьевича - солдата
ЯГОЛУ Николая Николаевича (посмертно) - сержанта
ЯРМОЛКА Максима Игоревича (посмертно) – солдата
ЯРОШЕНКО Вадима Константиновича - майора
Наградить орденом Даниила Галицкого
БАРАНОВА Николая Владимировича — полковника
СМОТРИТЕ Дмитрия Александровича — капитана
ДУДКУ Юрия Степановича - подполковника
ЕГОРОВА Юрия Анатольевича - полковника
ЗАСЕЧЕНКО Андрея Васильевича - майора
ИШМУХАМБЕТОВА Николая Владимировича - капитана
ЛОБАНЯ Алексея Анатольевича — старшего сержанта
МАЦКА Петра Ивановича - полковника
МУЗЫЧЕНКО Юрия Алексеевича – старшего сержанта
НАРИЖНОГО Ивана Павловича — солдата
НОСУЛЮ Артема Николаевича — подполковника
ПИРОГА Романа Ярославича – майора
ПИВАНКОВА Андрея Александровича - полковника
ПТАШКУ Олега Владимировича — майора
САЛИЯ Николая Николаевича - майора
СКРИПКУ Юрия Васильевича - подполковника
СОКОЛОВА Михаила Васильевича - майора
СОПРОНЧУКА Максима Игоревича – старшего лейтенанта
Наградить медалью "За военную службу Украины"
АКИМОВА Александра Николаевича - старшего солдата
БАБАРЫКИНА Петра Григорьевича - полковника
БАРТАШЕВСКОГО Игоря Юрьевича – старшего солдата
БЕЛИНСКОГО Алексея Витальевича – сержанта
БОЙКОВА Артура Валерьевича – старшего лейтенанта
БОНДАРЕНКО Николая Михайловича - полковника
БОНДАРЧУКА Сергея Игоревича – старшего солдата
БОРМАТОВА Максима Вячеславовича - капитана
БУБЛИКА Владимира Владимировича - солдата
БУРБУРА Василия Евгеньевича - старшего солдата
БУЧАРСКОГО Алексея Викторовича – старшего сержанта
ВЛАСОВА Сергея Анатольевича - штаб-сержанта
ВОЙЦИХОВСКОГО Владимира Михайловича - младшего сержанта
ВОЛОЩЕНКО Евгения Станиславовича - мастер-сержанта
ГАДЖУЛУ Владимира Вадимовича – старшего сержанта
ПАРМАША Алексея Борисовича — сержанта
ГАРНИКА Вадима Александровича — старшего солдата
ГОМИЛКА Андрея Николаевича — старшего солдата
ГОНСКОГО Сергея Викторовича – сержанта
ГОРБАНЯ Олега Юрьевича - солдата
ГОРБАТЕНКО Георгия Михайловича - солдата
ГОРЧИНСКОГО Виктора Владимировича – младшего сержанта
ГОЦУЛЯКА Николая Леонидовича – капитана
ГРУБОВА Романа Николаевича – старшего сержанта
ГРУЗЕВИЧА Александра Михайловича – старшего солдата
ГУЙДУ Эдуарда Игоревича - капитана
ГУЦАЛА Виталия Святославовича - солдата
ДАХОВИЧА Игоря Романовича - штаб-сержанта
ДВУЛИТА Олега Игоревича – сержанта
ДЕЙКАЛА Александра Сергеевича – сержанта
ДЕМЬЯНЕНКО Максима Леонидовича — старшего солдата
ДЖОСАКА Александра Николаевича – главного сержанта
ДЗИНГАРА Николая Владимировича — солдата
ДИХТЯРА Ильдара Александровича - капитана
ДОВБИУСА Максима Александровича – старшего солдата
ДЯТЛОВА Андрея Геннадьевича - подполковника
ДЯЧЕНКО Сергея Владимировича — старшего солдата
ЕРМАКОВА Богдана Вячеславовича - капитана
ЕФИМОВУ Светлану Ивановну - солдата
ЖУКА Василия Григорьевича - старшего лейтенанта
ЖУКОВЦА Владимира Александровича - старшего лейтенанта
ЗАВАЛЬНЮКА Дмитрия Юрьевича - младшего сержанта
ЗАЯЦА Юрия Александровича – младшего сержанта
ЗБОРЩИКА Сергея Сергеевича — солдата
ВЫДЫГА Вадима Александровича — сержанта
ЗЕЛИНСКОГО Дениса Олеговича – старшего лейтенанта
ЗЮЛЕЦКОГО Анатолия Станиславовича - солдата
ИВАНУШКИНА Олега Владимировича - старшего лейтенанта
ИПАТОВА Виталия Николаевича - капитана
ИСАРЧУКА Дмитрия Александровича — младшего лейтенанта
ИСМАИЛОВА Рустама Абдуллайовича — сержанта
ИСКИВА Игоря Васильевича - младшего сержанта
КАБУЛУ Антона Александровича – солдата
КАЛИНИЙЧУКА Ростислава Романовича — матроса
КАПКА Ростислава Зиновьевича — старшего сержанта
КАТЕЛЬНИЦКОГО Дениса Вячеславовича — старшего солдата
КВАШУ Александра Викторовича - капитана
КЕЙДАЛЮКА Федора Михайловича — главного сержанта
КИРИКА Александра Анатольевича - старшего солдата
КИРИКА Сергея Юрьевича - старшину
КЛЮСА Сергея Казимировича – солдата
КНЯЗЯ Ивана Ивановича - майора
КОВАЛЕНКО Александра Николаевича – старшего сержанта
КОВАЛЯ Олега Владимировича — младшего сержанта
КОВАЛЬЧУКА Александра Владимировича – старшего лейтенанта
КОЗИКА Игоря Константиновича - майора
КОЗИЯ Сергея Николаевича – солдата
КОЛМОГОРОВА Михаила Викторовича – солдата
КОЛОДИЯ Степана Михайловича - солдата
КОНОПАДСКОГО Ивана Сергеевича - капитана
КОСТЫРКА Евгения Александровича — старшего солдата
КОСТЮЧЕНКО Богдана Александровича - старшего солдата
КОЧЕТКОВА Алексея Анатольевича – сержанта
КОЧУБЕЯ Дмитрия Владимировича – старшего лейтенанта
КРАВЧЕНКО Андрея Валерьевича — старшего солдата
КРАВЧУКА Анатолия Владимировича – сержанта
КРЮЧКА Владимира Николаевича – солдата
КУЗНЕЦОВА Владимира Александровича - лейтенанта
КУЗЬКА Виктора Николаевича - полковника
КУТАСА Виталия Владимировича - лейтенанта
КУЦАКА Владислава Павловича – солдата
ЛИПСКОГО Леонида Михайловича – старшего солдата
ЛИСИНА Романа Александровича – младшего сержанта
ЛЯСКОВСКОГО Вячеслава Леонидовича – солдата
МАЛИГУ Владимира Николаевича – капитана
МАЛЯРЧУКА Сергея Петровича — подполковника
МАНДЗЮКА Александра Иосифовича – старшего солдата
МАРЦЕНЮКА Сергея Александровича — подполковника
МАСЮЛИСА Алексея Михайловича – сержанта
МАТВИЕНКО Дениса Викторовича — солдата
МАТВИЕНКО Сергея Прокоповича — сержанта
МЕГИСА Александра Григорьевича - старшего лейтенанта
МЕЛЬНИКА Вадима Николаевича - солдата
МОЛЧАНА Александра Александровича - младшего сержанта
МОКЛЯКА Вадима Викторовича – старшего солдата
МУРАЛИСА Владимира Валентиновича – младшего сержанта
НАЖУ Юрия Григорьевича - мастер-сержанта
НАЙБУ-ГРИШАНА Юрия Владимировича — старшего сержанта
НАСТИНА Виталия Леонидовича — младшего сержанта
НАУМЕНКО Сергея Григорьевича — солдата
НЕЧИТАЙЛА Алексея Вячеславовича - майора
НЕЖЕНЦА Анатолия Анатольевича — солдата
НЕЖИНЦА Анатолия Викторовича — старшего сержанта
НИКОНДРОВА Николая Александровича - старшего солдата
ОСАДЧЕГО Богдана Викторовича - сержанта
ПИЛИПЕНКО Евгения Викторовича - капитана
ПИВТОРАКА Ивана Ярославича — младшего сержанта
ПЛАХОВА Александра Владимировича - капитана
ПОЛОСА Александра Александровича - старшего сержанта
ПОТОРОЧУ Олега Николаевича – старшего сержанта
ПРОЦИКА Юрия Михайловича - майора
РАКА Артема Ивановича – сержанта
РЕДЬКА Владимира Ивановича – сержанта
РЕМАЖЕВСКОГО Романа Викторовича – старшего солдата
РЕШЕТНИКА Владимира Николаевича – старшего сержанта
РИМСКОГО Александра Владимировича – старшего солдата
РУМЯНКОВОГО Игоря Анатольевича - капитана
САВЧЕНКО Александра Сергеевича — младшего сержанта
САМЫЙЛЕНКО Артема Витальевича — мастер-сержанта
САМУСЯ Александра Всеволодовича - штаб-сержанта
СЕМЕНЮКА Владимира Владимировича - майора
СЕРДЮКА Андрея Александровича - капитана 3 ранга
СЫНЮКА Юрия Григорьевича - старшего лейтенанта
СИКОРУ Андрея Владимировича – старшего солдата
СИКОРУ Евгения Владимировича — главного сержанта
СКВОРЦОВА Богдана Андреевича – сержанта
СКОРБИЛИНА Сергея Викторовича - старшего солдата
СОЛОМОНЧУКА Анатолия Александровича – старшего солдата
СОЛОМОНЧУКА Александра Анатольевича – младшего сержанта
СТАСЕНКО Руслана Ивановича - старшего солдата
СТАХНЮКА Вячеслава Владимировича – сержанта
СТЕЦЕНКО Евгения Николаевича - старшего солдата
СТОКОЛЯСА Максима Николаевича - майора
СТРЕЛЬЧУКА Павла Петровича – сержанта
ТАТАРЧУКА Александра Витальевича – сержанта
ТЕЛЕМОНЮКА Василия Николаевича – солдата
ТЕТЕРВАКА Дениса Анатольевича – старшего солдата
ТИМОФЕЕВА Андрея Петровича – старшего солдата
ТОМЧИШИНА Михаила Ивановича - старшего солдата
ТРЕЩИЛА Сергея Ивановича — капитана
УМАНЦА Руслана Анатольевича - мастер-сержанта
УНГУРЯНА Андрея Петровича – старшего солдата
УСЕНКА Владислава Николаевича – сержанта
ФЕДЧЕНКО Александра Павловича – мастер-старшину
ФЕДЧИШИНА Вадима Олеговича – старшего лейтенанта
ФЕРЕНЦА Александра Александровича – старшего лейтенанта
ФУРМАНЦА Павла Александровича – младшего сержанта
ХАРЧЕНКО Виталия Петровича — солдата
ХИЦЮКА Василия Юрьевича – солдата
ЦИМБАЛЮКА Святослава Руслановича – младшего сержанта
ЦЮХА Вячеслава Семеновича - капитана 1 ранга
ЧЕБОТАРЯ Вадима Анатольевича — старшего солдата
ЧЕПИЛОВСКОГО Александра Леонидовича – старшего лейтенанта
ШВЕДА Александра Николаевича – капитана
ШВЕЦА Василия Михайловича — подполковника
ШВЕЦА Станислава Владимировича — старшего сержанта
ШЕВЦОВА Константина Александровича - майора
ШЕВЦОВА Александра Николаевича – главного сержанта
ШЛЯЧУКА Сергея Михайловича – солдата
ШОВКОВОГО Сергея Александровича - старшего солдата
ШПУРУ Ивана Евгеньевича - солдата
ШУКАЛА Евгения Николаевича — старшего солдата
ЩЕРБИНУ Игоря Валерьевича — главного сержанта
ЮШМАНОВА Алексея Михайловича – старшего сержанта
ЮЩЕНКО Максима Владимировича — старшего солдата
ЯВОРСКОГО Анатолия Геннадьевича - солдата
ЯРОВОГО Максима Валерьевича - старшего лейтенанта
ЯЦКОВА Василия Петровича - капитана
Наградить медалью "За безупречную службу" ІІІ степени
БОНДАРУКА Игоря Ивановича - капитана
ДЕМЧЕНКО Владимира Николаевича - подполковника
ОСИПЕНКО Сергея Александровича - подполковника
ПЕТРУКА Андрея Петровича - капитана
РУДИКА Владимира Бориславовича - подполковника
Наградить медалью "Защитнику Отечества"
БИДЕНКО Михаила Васильевича — главного сержанта
ВИГРАНОВСКОГО Николая Степановича — старший солдат
ВОРОШИЛИНА Дмитрия Сергеевича - старшего лейтенанта
ГОЛОВИНА Александра Владимировича - подполковника
ГРИНЮКА Вадима Олеговича (посмертно) – старшего лейтенанта
ДАВИДЮКА Дмитрия Петровича (посмертно) – капитана
ДРОБАНЦЕВА Василия Викторовича - солдата
ДУДКА Назара Васильевича – старшего сержанта
КОВАЛИШИНА Романа Степановича (посмертно) – солдата
КОВАЛЬЧУКА Андрея Владимировича - лейтенанта
КОВТУНА Сергея Анатольевича - солдата
КОЗЛОВА Олега Александровича - подполковника
КОШИЛЯ Ивана Анатольевича (посмертно) — солдата
МОРОКА Валерия Васильевича - капитана
НЕЧИПОРЕНКО Александра Викторовича — старшего солдата
ОСМАНОВА Сергея Юрьевича - солдата
ПОДУФАЛОВА Евгения Валерьевича - матроса
РЯБКА Николая Владимировича - старшину 1 статьи
САРОСЕКА Павла Валерьевича – старшего солдата
СЕЛЮКА Вадима Юрьевича - солдата
ТИТЕНКО Андрея Владимировича — сержанта
ТКАЧА Бориса Борисовича - прапорщика
УДОВЕНКО Сергея Сергеевича — солдата
ФЕДОТЮКА Александра Владимировича - капитана 3 ранга
ХУДЯКА Ярослава Васильевича - младшего лейтенанта
ЧУЧМАНА Сергея Васильевича - штаб-сержанта
ШАМРАЯ Романа Васильевича - старшину
ШЕПТИЦКОГО Максима Анатольевича – старшего матроса.