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Макрон проти Ле Пен: у Франції проходить перший тур виборів президента

"Європейська правда"Неділя, 10 квітня 2022, 07:53
Макрон проти Ле Пен: вибори президента Франції. Фото Getty Images

У неділю у Франції проходить перший тур президентських виборів, в якому, як і чотири роки тому, фаворитами вважаються Еммануель Макрон та Марін Ле Пен.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Ще кілька тижнів тому опитування громадської думки вказували на легку перемогу центриста Макрона, якому сприяла його активна дипломатія щодо України, сильне відновлення економіки та слабкість роздробленої опозиції.

Але його пізній вступ у передвиборчу кампанію, лише з одним великим мітингом, який навіть його прихильники визнали невражаючим, і його зосередженість на непопулярному плані підвищення пенсійного віку підірвали рейтинги президента разом із різким зростанням інфляції.

На противагу цьому, антиімміграційна, євроскептична ультраправа лідерка Марін Ле Пен впевнено їздила по Франції із кампанією і зуміла домогтися зростання свого рейтингу. Водночас її конкурент з ультраправого табору Ерік Земмур за прогнозами має незначну підтримку.

Якщо припустити, що Макрон і Ле Пен пройдуть у другий тур, президент зіткнеться з проблемою: багато лівих виборців сказали опитувальникам, що, на відміну від 2017 року, вони не будуть голосувати за Макрона у другому турі лише для того, щоб не допустити до влади Ле Пен.

Голосування триватиме до 19:00 за Києвом, коли будуть опубліковані перші екзит-поли. Такі опитування зазвичай дуже надійні у Франції.

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про передвиборчі розклади у Франції можна почитати у статті - Макрон у стилі мілітарі: як агресія РФ вплинула на перебіг виборів у Франції

Теми: Франція
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