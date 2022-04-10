Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон против Ле Пен: во Франции проходит первый тур выборов президента

"Европейская правда"Воскресенье, 10 апреля 2022, 07:53
Макрон против Ле Пен: выборы президента Франции Фото Getty Images

В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, в котором, как четыре года назад, фаворитами Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Еще несколько недель назад опросы общественного мнения указывали на легкую победу центриста Макрона, которому способствовала его активная дипломатия по Украине, сильное восстановление экономики и слабость раздробленной оппозиции.

Но его позднее вступление в предвыборную кампанию, с одним большим митингом, который даже его сторонники признали неудивительным, и его сосредоточенность на непопулярном плане повышения пенсионного возраста подорвали рейтинги президента вместе с резким ростом инфляции.

В противоположность этому, антииммиграционная, евроскептическая ультраправая лидер Марин Ле Пен уверенно ездила по Франции с кампанией и сумела добиться роста своего рейтинга. В то же время, ее конкурент из ультраправого лагеря Эрик Земмур по прогнозам имеет незначительную поддержку.

Если предположить, что Макрон и Ле Пен пройдут во второй тур, президент столкнется с проблемой: многие левые избиратели сказали в опросах, что в отличие от 2017 года они не будут голосовать за Макрона во втором туре только для того, чтобы не допустить к власти Ле Пен.

Голосование продлится до 19:00 по Киеву, когда будут опубликованы первые экзит-полы. Такие опросы обычно очень надежны во Франции.

ВИДЕО ДНЯ

Подробнее о предвыборных раскладах во Франции можно почитать в статье Макрон в стиле милитари: как агрессия РФ повлияла на ход выборов во Франции

Темы: Франция
Главное сегодня

Связь с защитниками Мариуполя поддерживаем, делаем возможное и невозможное – Залужный

В Херсоне российские оккупанты захватили завод - СМИ

фотоРоссияне разбили мемориал "Слава Украине" в Херсоне

видеоЗеленский попросил оружие у Южной Корее: Стоит вопрос о выживании

Россия готовит новые фейки об украинских военных – Ермак

У Зеленского назвали ориентировочные сроки вступления Украины в ЕС

Все новости...
Франция
Франция готова помочь Украине с документацией военных преступлений
Франция готовится выслать около 30 российских дипломатов – СМИ
Макрон встретился с мэром Мелитополя, побывавшим в российском плену
Последние новости
17:01
ВСУ сбили российский самолет над Луганщиной – глава ОВА
16:52
Лавров заявил, что переговоры с Украиной будут продолжаться, но без пауз в боевых действиях
16:51
Россияне похитили моряков грузового судна в Мариуполе – Денисова
16:46
ФОТОШмыгаль и премьер Литвы посетили Бородянку
16:43
"Смерть ходила за нами следом": история 15-летней Алены из Мариуполя
16:31
Зеленский: Пока нельзя сказать, что мы окончательно выиграли битву за Киев
16:16
Инфраструктурный ущерб Украины от войны перевалил за 80 миллиардов долларов
16:16
Россияне угрожают химическими атаками на Мариуполь
16:14
Хорватия высылает 24 сотрудника посольства РФ
16:02
В разминировании нуждается почти половина территории Украины – ГСЧС
Все новости...