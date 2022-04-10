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Мексика засудила напад Росії на Україну

Ірина БалачукНеділя, 10 квітня 2022, 08:38
Президент Мексики Обрадор. Фото Getty Images

Мексика вважає неприйнятним російське вторгнення до України, заявив президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор.

Джерело: Голос Америки з посиланням на відеозвернення Орбадора

Пряма мова президента Мексики: "Ми вважаємо неприйнятним вторгнення Росії до України, бо ми самі страждали від агресії (мається на увазі іспанське, французьке та американське вторгнення до Мексики – ред.). Ми виступаємо за мирне врегулювання конфліктів".

Деталі: Раніше Обрадор намагався зберігати нейтралітет і відмовився запроваджувати санкції проти Росії, яка напала на Україну.

Мексика підтримала резолюцію Генеральної асамблеї ООН, що засуджує дії Росії та закликає її вивести війська з України, але під час голосування 7 квітня на Генасамблеї ООН щодо усунення Росії від участі у Раді з прав людини – Мексика утрималася.

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Теми: МексикаРосіявійна
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