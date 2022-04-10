Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мексика осудила нападение России на Украину

Ирина БалачукВоскресенье, 10 апреля 2022, 08:38
Президент Мексики Обрадор. Фото Getty Images

Мексика считает неприемлемым российское вторжение в Украину, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Источник: Голос Америки со ссылкой на видеообращение Орбадора

Прямая речь президента Мексики: "Мы считаем неприемлемым вторжение России в Украину, потому что мы сами страдали от агрессии (имеется в виду испанское, французское и американское вторжение в Мексику – ред.). Мы выступаем за мирное урегулирование конфликтов".

Детали: Ранее Обрадор пытался сохранять нейтралитет и отказался вводить санкции против России, которая напала на Украину.

Мексика поддержала резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, осуждающую действия России и призывающую ее вывести войска из Украины, но при голосовании 7 апреля на Генассамблее ООН по отстранению России от участия в Совете по правам человека – Мексика воздержалась.


Темы: МексикаРосcиявойна
Главное сегодня

Украина не меняла позиции на переговорах, но есть одно отличие – Арахамия

дополнено 21:50, фотоСБУ поймала Медведчука

Президент Германии Штайнмайер подтвердил, что в Киеве считают нежелательным его визит

Кабмин проголосовал за увольнение Сытника - источники

У Зеленского заявили, что Россия пытается публично давить на переговорный процесс

На станции метро в Нью-Йорке расстреляли людей

Все новости...
Мексика
На границе между Мексикой и США резко вырос поток украинцев-беженцев в Штаты
На границе США и Мексики остановили 18 россиян
В Мексике перевернулся грузовик с мигрантами, 53 погибших
Последние новости
23:55
Monobank получил в первом квартале года 100 миллионов убытков
23:49
Россия стягивает авиацию на аэродром "Липецк-2" – "Схеми"
23:48
В Киевской области обнаружили уже 720 тел мирных жителей, 200 человек пропали без вести
23:25
Украина отклонила визит президента Германии, но приглашает канцлера Шольца – посол
23:24
Донбасс: ВСУ сбили российский вертолет и отбили атаки
23:23
Минэнерго хочет создать два отраслевых киберцентра
23:21
Юг: за сутки ВСУ уничтожили 11 единиц техники оккупантов
23:15
фотоНе смог сказать "паляныця": в Ровенской области задержали россиянина с "взрывчаткой"
23:02
Санкции: в Дубае застряли десятки частных самолетов российских олигархов - СМИ
22:48
На энергорынке ежемесячный дефицит в 250 миллионов евро
Все новости...