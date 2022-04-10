Мексика осудила нападение России на Украину

Мексика считает неприемлемым российское вторжение в Украину, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Источник: Голос Америки со ссылкой на видеообращение Орбадора

Прямая речь президента Мексики: "Мы считаем неприемлемым вторжение России в Украину, потому что мы сами страдали от агрессии (имеется в виду испанское, французское и американское вторжение в Мексику – ред.). Мы выступаем за мирное урегулирование конфликтов".

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Детали: Ранее Обрадор пытался сохранять нейтралитет и отказался вводить санкции против России, которая напала на Украину.

Мексика поддержала резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, осуждающую действия России и призывающую ее вывести войска из Украины, но при голосовании 7 апреля на Генассамблее ООН по отстранению России от участия в Совете по правам человека – Мексика воздержалась.



