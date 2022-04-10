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Уряд Канади готує евакуаційні рейси для українських біженців у Європі

Валентина РоманенкоНеділя, 10 квітня 2022, 08:44
Уряд Канади готує евакуаційні рейси для українських біженців у Європі
Джастін Трюдо. фото AFP via Getty Images

Уряд Канади планує організувати кілька чартерних рейсів для українських біженців, які мають бажання виїхати з Європи до Північної Америки.

Джерело: прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час благодійної акції Stand Up For Ukraine у Варшаві, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми продовжуємо шукати шляхи підтримки українців, які хочуть приїхати до Канади, але потребують для цього фінансової допомоги. Ми використовуємо відносини з комерційними авіаперевізниками, аби організувати протягом найближчих тижнів кілька чартерних рейсів, а також забезпечимо тим українцям, які цього потребують, до двох тижнів проживання у готелі після прильоту".

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Деталі: Трюдо додав, що Канада також створить програми короткотермінової фінансової підтримки для українських біженців. Окрім цього, прем'єр оголосив про виділення Канадою додаткових 100 млн дол. на гуманітарну допомогу Україні й відправку 345 тис. одиниць товарів, необхідних під час надзвичайних ситуацій, як-от матраців і ковдр.

Теми: евакуаціяКанадавійна
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