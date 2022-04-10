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Правительство Канады готовит эвакуационные рейсы для украинских беженцев в Европе

Валентина РоманенкоВоскресенье, 10 апреля 2022, 08:44
Джастин Трюдо. фото AFP via Getty Images

Правительство Канады планирует организовать несколько чартерных рейсов для украинских беженцев, желающих уехать из Европы в Северную Америку.

Источник: премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время благотворительной акции Stand Up For Ukraine в Варшаве, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы продолжаем искать пути поддержки украинцев, которые хотят приехать в Канаду, но для этого нуждаются в финансовой помощи. Мы используем отношения с коммерческими авиаперевозчиками, чтобы организовать в ближайшие недели несколько чартерных рейсов, а также обеспечим тем украинцам, которые в этом нуждаются, до двух недель проживания в отеле по прилету".

Детали: Трюдо добавил, что Канада также создаст программы краткосрочной финансовой поддержки для украинских беженцев.

Кроме этого, премьер объявил о выделении Канадой дополнительных 100 млн долларов на гуманитарную помощь и отправку 345 тыс. единиц товаров, необходимых во время чрезвычайных ситуаций, таких как матрасов и одеял.

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Темы: эвакуацияКанадавойна
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