На Дніпропетровщині майже щогодини вили сирени: є ворожі "прильоти"
Неділя, 10 квітня 2022, 09:01
На Дніпропетровщині ворог ударив по інфраструктурному та промисловому об’єктах, є постраждалий.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Пряма мова: "Для нашої області це була доба антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є "прильоти" у різних районах.
У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт. Пожежу там рятувальники приборкували кілька годин. Є один постраждалий.
У Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт. Зруйнувала приміщення і спричинила займання. Людей не зачепила.
У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. На щастя, ніхто не постраждав".