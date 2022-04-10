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На Дніпропетровщині майже щогодини вили сирени: є ворожі "прильоти"

Валентина РоманенкоНеділя, 10 квітня 2022, 09:01

На Дніпропетровщині ворог ударив по інфраструктурному та промисловому об’єктах, є постраждалий.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Для нашої області це була доба антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є "прильоти" у різних районах.

У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт. Пожежу там рятувальники приборкували кілька годин. Є один постраждалий.

У Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт. Зруйнувала приміщення і спричинила займання. Людей не зачепила.

У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. На щастя, ніхто не постраждав".

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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