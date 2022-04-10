На Днепропетровщине почти каждый час выли сирены: есть вражеские "прилеты"
Воскресенье, 10 апреля 2022, 09:01
В Днепропетровской области враг ударил по инфраструктурному и промышленному объектам, есть пострадавший.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Прямая речь: "Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах.
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В Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект. Пожар там спасатели укротили несколько часов. Есть один пострадавший.
В Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект. Разрушила помещение и вызвала возгорание. Люди не задеты.
В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства. К счастью, никто не пострадал".
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