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Україна отримала пропозицію на купівлю 100 самохідних гаубиць з Німеччини - ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 10 квітня 2022, 09:27

Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann пропонує поставити Україні 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Welt із посиланням на джерела в урядових колах України.

За даними видання, відповідну пропозицію було надіслано до Міністерства економіки Німеччини в суботу.

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Вартість 100 гаубиць, включаючи навчальний комплект та запасні частини, становить 1,7 мільярда євро. Як також пропонуються гаубиці у варіанті на БТР Boxer за 1,2 мільярда євро.

У той час як танкам у бою доводиться підбиратися відносно близько до цілей супротивника, Panzerhaubitze 2000 може вести вогонь на відстані понад 30 кілометрів.

Як повідомляють українські урядові кола з посиланням на пропозицію KMW, постачання самохідних гаубиць проходитиме за круговою схемою. Бундесвер у найкоротші терміни надасть Києву 100 своїх гаубиць, а прогалини, що утворилися, будуть потім заповнені промисловістю на другому етапі.

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Перші нові гаубиці можуть бути поставлені через 30 місяців після підписання контракту, тобто раніше другої половини 2024 року. Повне постачання не буде завершено до 2027 року.

Будь-яке подібне рішення має бути схвалено німецькою порадою безпеки.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії пообіцяв Україні нову військову допомогу, що включає бронетехніку та протикорабельну зброю.

Теми: НімеччинаУкраїназброя
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