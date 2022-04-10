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Украина получила предложение на покупку 100 самоходных гаубиц из Германии – СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 10 апреля 2022, 09:27

Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann предлагает поставить Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Welt со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины.

По данным издания, соответствующее предложение было направлено в Министерство экономики Германии в субботу.

Стоимость 100 гаубиц, включая обучающий комплект и запасные части, составляет 1,7 миллиарда евро. Как альтернатива также предлагаются гаубицы в варианте на БТР Boxer за 1,2 млрд евро.

В то время как танкам в бою приходится подбираться относительно близко к целям противника, Panzerhaubitze 2000 может вести огонь на расстоянии более 30 километров.

Как сообщают украинские правительственные круги со ссылкой на предложение KMW, поставки самоходных гаубиц будут проходить по круговой схеме. Бундесвер в кратчайшие сроки предоставит Киеву 100 своих гаубиц, а образовавшиеся пробелы будут затем заполнены промышленностью на втором этапе.

Первые новые гаубицы могут быть поставлены через 30 месяцев после подписания контракта, то есть раньше второй половины 2024 года. Полные поставки будут завершены до 2027 года.

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Любое подобное решение должно быть одобрено немецким советом безопасности.

Напомним, премьер-министр Великобритании пообещал Украине новую военную помощь, которая включает бронетехнику и противокорабельное оружие.

Темы: ГерманияУкраинаоружие
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