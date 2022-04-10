Україна хоче купити німецькі БМП Marder безпосередньо у виробника – Bild

Україна має намір закупити німецькі бойові машини піхоти Marder безпосередньо у виробника – компанії Rheinmetall.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bild.

За даними видання, компанія планує поставити 35 бронемашин до кінця року.

Реклама:

Також повідомляється, що Rheinmetall спочатку пропонувала 100 списаних бронетранспортерів Marder, які роками стоять на майданчику компанії. Оскільки їх спочатку потрібно відремонтувати, компанія запропонувала обмін: Бундесвер негайно поставить в Україну готові до використання БМП, а потім отримає відремонтовані від Rheinmetall.

Міністерство оборони Німеччини відмовило, заявивши, що Бундесверу потрібні бронемашини як на східному фланзі НАТО (141 Marder), так і для навчань і тренувань (близько 100 Marder).

Проте, за інформацією Bild, у Міноборони БМП навіть не оглядали, щоб оцінити стан та необхідність ремонту та обслуговування.

ВІДЕО ДНЯ

Посол України Андрій Мельник розкритикував таку поведінку відомства: "Якщо це правда, що міністерство досі не інспектувало їх, то це скандал. Війна Росії на знищення проти мирного населення України вирує вже 45 днів, але Берлін, як і раніше, не поспішає".

Раніше повідомлялося, що німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann пропонує поставити Україні 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії пообіцяв Україні нову військову допомогу, що включає бронетехніку та протикорабельну зброю.