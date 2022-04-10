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Украина хочет купить немецкие БМП Marder непосредственно у производителя – Bild

"Европейская правда"Воскресенье, 10 апреля 2022, 10:33

Украина намерена закупить немецкие боевые машины пехоты Marder напрямую у производителя - компании Rheinmetall.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild.

По данным издания, компания планирует поставить 35 бронемашин до конца года.

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Также сообщается, что Rheinmetall первоначально предлагала 100 списанных бронетранспортеров Marder, которые годами стоят на площадке компании. Поскольку их сначала нужно отремонтировать, компания предложила обмен: Бундесвер немедленно поставит в Украину готовые к использованию БМП, а затем получит отремонтированные от Rheinmetall.

Министерство обороны Германии отказало, заявив, что Бундесверу самому нужны бронемашины как на восточном фланге НАТО (141 Marder), так и для учений и тренировок (около 100 Marder).

Однако, по информации Bild, в Минобороны БМП даже не осматривали, чтобы оценить состояние и необходимость ремонта и обслуживания.

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Посол Украины Андрей Мельник раскритиковал такое поведение ведомства: "Если это правда, что министерство до сих пор не инспектировала их, то это скандал. Война России на уничтожение против мирного населения Украины бушует уже 45 дней, но Берлин по-прежнему не спешит".

Ранее сообщалось, что немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann предлагает поставить Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Напомним, премьер-министр Великобритании пообещал Украине новую военную помощь, которая включает бронетехнику и противокорабельное оружие.

Темы: оружиевойнаГерманияВооруженные силы
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