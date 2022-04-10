Украина хочет купить немецкие БМП Marder непосредственно у производителя – Bild

Украина намерена закупить немецкие боевые машины пехоты Marder напрямую у производителя - компании Rheinmetall.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild.

По данным издания, компания планирует поставить 35 бронемашин до конца года.

Также сообщается, что Rheinmetall первоначально предлагала 100 списанных бронетранспортеров Marder, которые годами стоят на площадке компании. Поскольку их сначала нужно отремонтировать, компания предложила обмен: Бундесвер немедленно поставит в Украину готовые к использованию БМП, а затем получит отремонтированные от Rheinmetall.

Министерство обороны Германии отказало, заявив, что Бундесверу самому нужны бронемашины как на восточном фланге НАТО (141 Marder), так и для учений и тренировок (около 100 Marder).

Однако, по информации Bild, в Минобороны БМП даже не осматривали, чтобы оценить состояние и необходимость ремонта и обслуживания.

Посол Украины Андрей Мельник раскритиковал такое поведение ведомства: "Если это правда, что министерство до сих пор не инспектировала их, то это скандал. Война России на уничтожение против мирного населения Украины бушует уже 45 дней, но Берлин по-прежнему не спешит".

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Ранее сообщалось, что немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann предлагает поставить Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Напомним, премьер-министр Великобритании пообещал Украине новую военную помощь, которая включает бронетехнику и противокорабельное оружие.