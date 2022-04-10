Луганщина: прикордонники відбили ворожу атаку і взяли в полон артилериста
Неділя, 10 квітня 2022, 10:41
На Луганщині прикордонники відбили ворожу атаку і взяли полоненого.
Джерело: Державна прикордонна служба
Деталі: За словами офіцера, який організовує оборону цієї позиції, це вже четверта спроба наступу російських окупантів.
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Цього разу вони спробували непомітно підкрастися до позицій наших бійців. Прикордонники щедро пригостили свинцем непроханих "гостей"
Дослівно: "Кілька загарбників залишилися піддобрювати український чорнозем, а один поранений благав не стріляти і здався.
Полонений, уродженець Стаханова, зізнався, що з 2019 року служить артилеристом. Чи причетний він до обстрілів мирних українців, ще з’ясовуватимуть".
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