Луганщина: прикордонники відбили ворожу атаку і взяли в полон артилериста

На Луганщині прикордонники відбили ворожу атаку і взяли полоненого.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: За словами офіцера, який організовує оборону цієї позиції, це вже четверта спроба наступу російських окупантів.

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Цього разу вони спробували непомітно підкрастися до позицій наших бійців. Прикордонники щедро пригостили свинцем непроханих "гостей"

Дослівно: "Кілька загарбників залишилися піддобрювати український чорнозем, а один поранений благав не стріляти і здався.

Полонений, уродженець Стаханова, зізнався, що з 2019 року служить артилеристом. Чи причетний він до обстрілів мирних українців, ще з’ясовуватимуть".