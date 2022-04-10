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Луганщина: прикордонники відбили ворожу атаку і взяли в полон артилериста

Валентина РоманенкоНеділя, 10 квітня 2022, 10:41

На Луганщині прикордонники відбили ворожу атаку і взяли полоненого.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: За словами офіцера, який організовує оборону цієї позиції, це вже четверта спроба наступу російських окупантів.

Цього разу вони спробували непомітно підкрастися до позицій наших бійців. Прикордонники щедро пригостили свинцем непроханих "гостей"

Дослівно: "Кілька загарбників залишилися піддобрювати український чорнозем, а один поранений благав не стріляти і здався.

Полонений, уродженець Стаханова, зізнався, що з 2019 року служить артилеристом. Чи причетний він до обстрілів мирних українців, ще з’ясовуватимуть".  

 

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Теми: Луганська областьвійнаПрикордонна служба
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