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Луганщина: пограничники отразили вражескую атаку и взяли в плен артиллериста

Валентина РоманенкоВоскресенье, 10 апреля 2022, 10:41

В Луганской области пограничники отбили вражескую атаку и взяли пленника.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: По словам офицера, организующего оборону этой позиции, это уже четвертая попытка наступления российских оккупантов.

На этот раз они попытались незаметно подкрасться к позициям украинских бойцов. Пограничники щедро угостили свинцом незваных "гостей".

Дословно: "Несколько захватчиков остались удобрять украинский чернозем, а один раненый умолял не стрелять и сдался.

Пленник, уроженец Стаханова, признался, что с 2019 служит артиллеристом. Причастен ли он к обстрелам мирных украинцев, еще предстоит выяснить".

 

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Темы: Луганская областьвойнаПограничная служба
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