Російська армія втратила вже 722 танки і 1911 броньовиків - Генштаб
Неділя, 10 квітня 2022, 10:55
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вбитими 19300 солдатів та 1911 броньованих машин.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 19300 осіб,
- танків ‒ 722 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1911 од,
- артилерійських систем– 342 од,
- РСЗВ - 108 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаків – 152 од,
- гелікоптерів – 137 од,
- автомобільної техніки - 1384 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,
- спеціальна техніка - 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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