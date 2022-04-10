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Російська армія втратила вже 722 танки і 1911 броньовиків - Генштаб

Валентина РоманенкоНеділя, 10 квітня 2022, 10:55
Російська армія втратила вже 722 танки і 1911 броньовиків - Генштаб
знищена форожа техніка. фото Дмитра Ларіна, УП

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вбитими 19300 солдатів та 1911 броньованих машин.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.04 орієнтовно склали:

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  • особового складу - близько 19300 осіб,
  • танків ‒ 722 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1911 од,
  • артилерійських систем– 342 од,
  • РСЗВ - 108 од,
  • засоби ППО - 55 од,
  • літаків – 152 од,
  • гелікоптерів – 137 од,
  • автомобільної техніки - 1384 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,
  • спеціальна техніка - 25.
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.  

Теми: війнаРосія
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