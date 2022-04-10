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Российская армия потеряла уже 722 танка и 1911 броневиков – Генштаб

Валентина РоманенкоВоскресенье, 10 апреля 2022, 10:55
уничтожена форожа техника. фото Дмитрия Ларина, УП

С начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла убитыми 19300 солдат и 1911 бронированных машин.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 19300 человек,
  • танков ‒ 722 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1911 ед,
  • артиллерийских систем – 342 ед,
  • РСЗО - 108 ед,
  • средства ПВО - 55 ед,
  • самолетов – 152 ед,
  • вертолетов – 137 ед,
  • автомобильной техники - 1384 ед,
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
  • специальная техника – 25.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Темы: войнаРосcия
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