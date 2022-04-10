Российская армия потеряла уже 722 танка и 1911 броневиков – Генштаб
Воскресенье, 10 апреля 2022, 10:55
С начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла убитыми 19300 солдат и 1911 бронированных машин.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 19300 человек,
- танков ‒ 722 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1911 ед,
- артиллерийских систем – 342 ед,
- РСЗО - 108 ед,
- средства ПВО - 55 ед,
- самолетов – 152 ед,
- вертолетов – 137 ед,
- автомобильной техники - 1384 ед,
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
- специальная техника – 25.
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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