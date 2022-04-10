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Супутник зафіксував 12-кілометрову колону військ РФ на схід від Харкова

Олена РощінаНеділя, 10 квітня 2022, 11:19
Супутник зафіксував 12-кілометрову колону військ РФ на схід від Харкова
Фото Maxar Technologies з CNN

Супутникові знімки, зібрані та проаналізовані Maxar Technologies, показують, що 8 квітня колона російської військової техніки довжиною 12 кілометрів (8 миль) рухалася на південь через Великий Бурлук на Харківщині. 

Джерело: CNN

Деталі: Великий Бурлук – селище міського типу, розташоване на схід від Харкова, недалеко від кордону України з Росією.

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На знімках зображено "броньовані машини, вантажівки з буксируваною артилерією та допоміжним обладнанням", які складають колону.

Військовий конвой рухався в бік Донбасу.

 
 

Голова оборонної розвідки України у п'ятницю заявив CNN, що російські війська перегруповуються через кордон і планують просуватися до Харкова. 

ВІДЕО ДНЯ

Офіційні особи закликають мирних жителів східних регіонів до евакуації, оскільки російські війська переміщують фокус на південь та схід України.

 

Нагадаємо: На сході України тривають запеклі бої – і Росія готується до ще масованішого наступу на Донбас.

На початку вторгнення Росії в Україну російський військовий конвой довжиною 64 кілометри (40 миль), що складався з танків, бронетехніки та буксированої артилерії, рухався з північних кордонів у бік столиці України, але під Києвом розпорошився, був частково розбитий  – і колона застопорилася: до Києва російська техніка не зайшла.

Теми: війнаРосіяХарківська областьДонбас
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