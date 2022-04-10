Супутник зафіксував 12-кілометрову колону військ РФ на схід від Харкова
Супутникові знімки, зібрані та проаналізовані Maxar Technologies, показують, що 8 квітня колона російської військової техніки довжиною 12 кілометрів (8 миль) рухалася на південь через Великий Бурлук на Харківщині.
Джерело: CNN
Деталі: Великий Бурлук – селище міського типу, розташоване на схід від Харкова, недалеко від кордону України з Росією.
На знімках зображено "броньовані машини, вантажівки з буксируваною артилерією та допоміжним обладнанням", які складають колону.
Військовий конвой рухався в бік Донбасу.
Голова оборонної розвідки України у п'ятницю заявив CNN, що російські війська перегруповуються через кордон і планують просуватися до Харкова.
Офіційні особи закликають мирних жителів східних регіонів до евакуації, оскільки російські війська переміщують фокус на південь та схід України.
Нагадаємо: На сході України тривають запеклі бої – і Росія готується до ще масованішого наступу на Донбас.
На початку вторгнення Росії в Україну російський військовий конвой довжиною 64 кілометри (40 миль), що складався з танків, бронетехніки та буксированої артилерії, рухався з північних кордонів у бік столиці України, але під Києвом розпорошився, був частково розбитий – і колона застопорилася: до Києва російська техніка не зайшла.