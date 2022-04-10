Спутник зафиксировал 12-километровую колонну войск РФ к востоку от Харькова

Спутниковые снимки, собранные и проанализированные Maxar Technologies, показывают, что 8 апреля колонна российской военной техники протяженностью 12 километров (8 миль) двигалась к югу через Большой Бурлук в Харьковской области.

Источник: CNN

Детали: Большой Бурлук – поселок городского типа, расположенный к востоку от Харькова, недалеко от границы Украины с Россией.

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На снимках видны "бронированные машины, грузовики с буксируемой артиллерией и вспомогательным оборудованием", которые составляют колонну.

Военный конвой в пятницу двигался в сторону Донбасса.

Глава оборонной разведки Украины в пятницу заявил CNN, что российские войска перегруппировываются через границу и планируют продвигаться в Харьков.

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Официальные лица призывают мирных жителей восточных регионов к эвакуации, поскольку российские войска перемещают фокус на юг и восток Украины.

Напомним: На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои – и Россия готовится к более массированному наступлению на Донбасс.

В начале вторжения России в Украину российский военный конвой протяженностью 64 километра (40 миль), состоявший из танков, бронетехники и буксированной артиллерии, двигался с северных границ в сторону столицы Украины, но под Киевом рассредоточился, был частично разбит – и колонна застопорилась: в Киев российская техника не зашла.