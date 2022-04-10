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Харківщина: українські бійці ліквідували ворожу колону, що йшла на Ізюм

Валентина РоманенкоНеділя, 10 квітня 2022, 11:36
Харківщина: українські бійці ліквідували ворожу колону, що йшла на Ізюм
ілюстративне фото

У ніч на 10 квітня в Харківській області українські військові знищили ворожу колону, що прямувала в бік Ізюму.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ - знищена велика колона ворожої техніки та живої сили, які прямували в сторону Ізюма.

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Також у Вільхівці Збройні Сили України повністю завершили зачистку території. Бійці 92 бригади виявили яму з трупами російських солдатів. Це приклад того, як ці нелюди вчиняють навіть  із "своїми"".

Деталі: Синєгубов зазначив, що влада продовжує евакуацію із Лозової, вже виїхали близько 20 тисяч людей.

Посилюється доставка гуманітарної допомоги до територіальних громад. Усіх волонтерів, хто має змогу допомагати, просять звертатися до органів місцевого самоврядування та РДА.  

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Російські окупаційні війська намагаються прорвати оборону ЗСУ під Ізюмом на Харківщині, але успіху не мають.

Теми: Харківська областьвійна
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