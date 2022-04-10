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Украинские бойцы ликвидировали вражескую колонну, направлявшуюся в сторону Изюма

Валентина РоманенкоВоскресенье, 10 апреля 2022, 11:36
иллюстративное фото

В ночь на 10 апреля в Харьковской области украинские военные уничтожили вражескую колонну, направлявшуюся в сторону Изюма.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Сегодня ночью очередных успехов достигли наши военные ВСУ - уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы, направлявшихся в сторону Изюма.

Также в Ольховке Вооруженные Силы полностью завершили зачистку территории. Бойцы 92 бригады обнаружили яму с трупами русских солдат. Это пример того, как эти нелюди поступают даже со "своими".

Детали: Синегубов отметил, что власти продолжают эвакуацию из Лозовой, уже выехали около 20 тысяч человек.

Усиливается доставка гуманитарной помощи в территориальные общины. Всех волонтеров, кто может помогать, просят обращаться в органы местного самоуправления и РГА.

Напомним: Российские оккупационные войска пытаются прорвать оборону ВСУ под Изюмом на Харьковщине, но успеха не имеют.

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Темы: Харьковская областьвойна
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