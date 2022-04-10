Україна може отримати статус кандидата на вступ в ЄС вже у червні - посол

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас вважає, що Україна має шанс отримати статус країни-кандидата на членство у ЄС за лічені місяці, можливо вже у червні.

Про це йдеться в його інтерв’ю Postimees, пише "Європейська правда".

Посла запитали, про які часові рамки рішень може йтися після заповнення Україною опитувальника, який передала Єврокомісія.

"Зараз ми говоримо навіть про тижні, а не місяці. Думаю, країни-члени висловлять свої пропозиції у червні і буде визнано відповідність України Копенгагенським критеріям", - сказав Матті Маасікас.

Водночас він наголосив, що зараз краще не спекулювати довкола того, якою буде оцінка, і як члени ЄС відреагують на пропозицію Єврокомісії, адже рішення має ухвалюватися одностайно.

Матті Мааскікас додав, що процес, який вже розпочався, є величезним стрибком у євроінтеграційних прагненнях України, тому що до війни надання кандидатського статусу навіть не обговорювали - оскільки деякі члени Євросоюзу вважали, що про це немає сенсу навіть говорити. "У цьому сенсі, це величезний крок. Але ще треба фінальна крапка", - зазначив посол.

Нагадаємо, 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС.

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Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова з відповідями за тиждень. За словами заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви, опитувальник, який отримала Україна, суттєво менший, ніж був у інших держав, і Україна вже передала Єврокомісії 70% необхідної інформації.

Детально процедуру вступу України до ЄС читайте у статті Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС.