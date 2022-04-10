Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна може отримати статус кандидата на вступ в ЄС вже у червні - посол

"Європейська правда"Неділя, 10 квітня 2022, 12:06

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас вважає, що Україна має шанс отримати статус країни-кандидата на членство у ЄС за лічені місяці, можливо вже у червні.

Про це йдеться в його інтерв’ю Postimees, пише "Європейська правда".

Посла запитали, про які часові рамки рішень може йтися після заповнення Україною опитувальника, який передала Єврокомісія.

Реклама:

"Зараз ми говоримо навіть про тижні, а не місяці. Думаю, країни-члени висловлять свої пропозиції у червні і буде визнано відповідність України Копенгагенським критеріям", - сказав Матті Маасікас. 

Водночас він наголосив, що зараз краще не спекулювати довкола того, якою буде оцінка, і як члени ЄС відреагують на пропозицію Єврокомісії, адже рішення має ухвалюватися одностайно. 

Матті Мааскікас додав, що процес, який вже розпочався, є величезним стрибком у євроінтеграційних прагненнях України, тому що до війни надання кандидатського статусу навіть не обговорювали - оскільки деякі члени Євросоюзу вважали, що про це немає сенсу навіть говорити. "У цьому сенсі, це величезний крок. Але ще треба фінальна крапка", - зазначив посол.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова з відповідями за тиждень. За словами заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви, опитувальник, який отримала Україна, суттєво менший, ніж був у інших держав, і Україна вже передала Єврокомісії 70% необхідної інформації.

Детально процедуру вступу України до ЄС читайте у статті Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС.

Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
Усі новини...
Реклама: