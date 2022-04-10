Украина может получить статус кандидата на вступление в ЕС уже в июне – посол

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас считает, что у Украины есть шанс получить статус страны-кандидата на членство в ЕС за считанные недели, возможно уже в июне.

Об этом говорится в его интервью Postimees, пишет "Европейская правда".

Посла спросили, о каких временных рамках решений может идти речь после заполнения Украиной опросника, который передала Еврокомиссия.

"Сейчас мы говорим даже о неделях, а не месяцах. Думаю, страны-члены выскажут свои предложения в июне и будет признано соответствие Украины Копенгагенским критериям", - сказал Матти Маасикас.

В то же время, он подчеркнул, что сейчас лучше не спекулировать вокруг того, какой будет оценка, и как члены ЕС отреагируют на предложение Еврокомиссии, потому что решение должно приниматься единогласно.

Матти Мааскикас добавил, что уже начавшийся процесс является огромным скачком в евроинтеграционных стремлениях Украины, потому что до войны предоставление кандидатского статуса совсем не обсуждали - поскольку некоторые члены Евросоюза считали, что об этом нет смысла даже говорить. "В этом смысле, это огромный шаг. Но еще нужна финальная точка", - отметил посол.

Напомним, 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально передала президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

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Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова с ответами через неделю. По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы, опросник, который получила Украина, существенно меньше, чем был у других государств, и Украина уже передала Еврокомиссии 70% необходимой информации.

Подробно о процедуре вступления Украины в ЕС читайте в статье Кандидатский максимум: как Еврокомиссия планирует продвигать Украину к членству в ЕС.